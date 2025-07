Ce sont les deux seuls programmes vraiment utiles de la machine à laver selon un expert

Cet expert a révélé pourquoi laver ses vêtements à certaines températures peut faire plus de mal que de bien. Voici les deux seuls programmes à choisir selon lui.

Les machines à laver deviennent de plus en plus sophistiquées avec de nouveaux programmes pas toujours très utiles. Votre appareil vous propose peut-être 10 ou 15 programmes différents, mais dans 90 % des cas, il sont inutiles et vous font consommer plus, voire abîment vos vêtements. Face à cette multitude de programmes proposés, nombreux sont ceux qui se demandent quels réglages utiliser vraiment au quotidien. Coton, synthétique, délicat, rapide, éco, anti-allergie, sport, bébé… Mais aussi quelle température privilégier. La promesse de cycles sur-mesure est alléchante, mais seuls deux programmes méritent vraiment notre attention.

Vous avez du le constater, de nombreux programmes prédéfinis proposent automatiquement une température à 40 degrés. Selon plusieurs experts, vous pouvez oublier ces programmes. Laver à 40 degrés ne sert à rien à part consommer plus : il est trop froid pour tuer les bactéries, et n'a donc aucun avantage par rapport à un lavage à 30 degrés. C'est ce qu'a récemment expliqué sur BBC Morning Live le Dr Xand van Tulleken, médecin et présentateur de télévision britannique. Il est contre les réglages à 40 degrés. Selon lui, un programme à 40 degrés est "trop chaud pour être bon marché et trop froid pour tuer quoi que ce soit".

© 123RF - kryzhov

"30 °C, c'est efficace", a-t-il déclaré. "C'est beaucoup moins cher, donc passer de 40 à 30 °C permet d'économiser près de 40 % d'énergie. C'est plus rapide", a-t-il poursuivi dans ses explications. Il recommande également d'acheter une lessive à basse température si vous utilisez fréquemment des réglages à 30 degrés pour un lavage efficace. Il conseille donc de choisir entre un réglage chaud ou froid selon le linge que vous devez laver, plutôt qu'une température moyenne.

Son deuxième conseil : ne jamais utiliser les programmes à 90 degrés. Cela peut faire plus de mal que de bien. La raison est simple, c'est beaucoup trop chaud. "C'est mauvais pour les vêtements, c'est très cher" explique le médecin. Il suggère plutôt de choisir le programme à 60 degrés car il est "très efficace", et les "microbes seront éliminés". Ce programme est idéal pour laver les draps, les serviettes, ou les vêtements en cas de virus à la maison.

Quant aux autres options comme les programmes rapide, sport, bébé... La plupart des experts sont catégoriques, ce sont surtout des arguments marketing, et il n'apportent rien. Sauf cas très particuliers, ils sont rarement indispensables. Par exemple, le mode rapide ne lavera pas bien vos vêtements et consommera beaucoup plus que le mode éco 30 degrés. Mieux vaut maîtriser parfaitement les deux programmes classiques à 30 et à 60 degrés, plutôt que de multiplier les usages mal adaptés.