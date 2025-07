Le fisc obligé de rembourser 10 millions de Français : le virement des impôts arrive dès cette date

Bonne nouvelle pour 10 à 15 millions de contribuables : le fisc procède en ce moment à des remboursements d'impôts dans les prochains jours.

C'est un virement qui devrait faire des heureux parmi les contribuables français. Dans les prochains jours, entre 10 et 15 millions d'entre eux vont recevoir un virement de la part de l'administration fiscale. Ce versement, dont le montant moyen se situe autour de 900 euros, sera effectué automatiquement sur le compte bancaire qu'ils ont indiqué au fisc, sans démarche particulière à effectuer.

Mais d'où provient ce virement ? Il s'agit en fait d'un remboursement, lié au fonctionnement du prélèvement à la source, mis en place depuis janvier 2019. Jusqu'à présent, le taux appliqué sur les revenus était calculé à partir des revenus déclarés l'année précédente.

Or, pour beaucoup de contribuables, le montant prélevé en 2024 était finalement supérieur à l'impôt réellement dû en 2025, une fois pris en compte les revenus de 2024 et les éventuels crédits et réductions d'impôts indiqués dans votre dernière déclaration de revenus. Comment savoir si vous êtes concerné par ce remboursement estival ?

Pour le savoir, rendez-vous sur votre espace personnel sur impots.gouv.fr. Votre dernier avis de situation déclarative vous indiquera si un remboursement vous est dû ainsi que son montant. Les dates des versements sont déjà connues et indiquées par le fisc. Le virement bancaire interviendra soit le vendredi 25 juillet, soit le vendredi 1er août, sur le compte bancaire utilisé habituellement par le fisc. Un intitulé sera donc à surveiller ces prochains jours sur votre relevé de compte : "REMB IMPOT REVENUS". Seuls ceux dont les coordonnées bancaires ne seraient plus à jour doivent les modifier au plus vite auprès de leur centre des impôts.

Deux catégories de contribuables sont concernées. D'une part, ceux dont les revenus ont baissé entre 2023 et 2024, et pour lesquels le taux de prélèvement appliqué en 2024 était donc trop élevé par rapport à leur impôt finalement dû. D'autre part, ceux qui bénéficient de réductions ou crédits d'impôts au titre de dépenses effectuées en 2024 : emploi à domicile, frais de garde d'enfants, dons à des associations, investissements locatifs... Le fisc rembourse alors cet été le solde de ces avantages fiscaux, parfois déjà en partie versés en janvier dernier sous forme d'acompte.

Les montants remboursés varient selon les situations, allant de quelques dizaines à plusieurs centaines d'euros, la moyenne étant donc d'environ 900 euros ces dernières années. Tout dépend des dépenses effectuées en 2024 ouvrant droit à des réductions ou crédits d'impôt, et de l'écart entre les revenus 2023 sur lesquels a été calculé le taux de prélèvement à la source, et les revenus de 2024 finalement déclarés ce printemps.

Attention cependant, certains contribuables devront au contraire s'acquitter d'un complément d'impôt en septembre, s'ils ont perçu des revenus supplémentaires en 2024 sans ajuster leur taux de prélèvement, ou si l'avance de crédit d'impôt perçue en janvier dernier s'est finalement avérée trop élevée.