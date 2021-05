French Days électroménager : retrouvez les meilleures offres disponibles

FRENCH DAYS ÉLECTROMÉNAGER. C'est parti pour les French Days 2021 ! Retrouvez ici notre sélection des meilleures offres sur l'électroménager.

Vous cherchez à renouveler l'équipement de votre maison tout en réalisant des économies ? Cela tombe bien puisque les French Days qui se tiennent actuellement du 27 mai au 02 juin proposent de nombreuses offres sur différents produits électroménager comme des fours, des lave linges, des réfrigérateurs, etc...

Si vous souhaitez vous préparer de bons petits plats chauds, plusieurs revendeurs proposent actuellement de belles offres sur plusieurs fours de différentes marques. On y retrouve par exemple l'Electrolux Intuit EOC8P31X qui passe de 999 euros à 849 euros le temps des French Days. Ce four multifonction encastrable chez vous dispose notamment d'une chaleur tournante et d'un mode vapeur intégré pour différents types de cuissons. Il est livré avec une sonde de cuisson intégrée et des rails télescopiques pour une utilisation facile et pratique au quotidien.

Pour un budget plus modeste, vous retrouverez également un four AKP471IX/01 de la marque Whirlpool en promotion à 369 euros au lieu de son tarif habituel de 449 euros. Ce dernier est encastrable chez vous et dispose également de multifonctions avec chaleur brassée, pour une cuisson contrôlée sur l'ensemble de vos plats. Il dispose de 5 modes de cuisson disponibles dont la décongélation/surgelé, ainsi qu'une grande capacité avec ses 65 litres disponibles.

Four Whirlpool AKP471IX/01 Amazon 325,00 € Voir

Cdiscount 325,00 € Voir

La Redoute 329,00 € Voir

Boulanger 329,00 € Voir

Fnac 340,30 € Voir

Rue du Commerce 346,88 € Voir

Darty 449,00 € Voir

La palme de la réduction la plus importante revient à un four SCPOD67B de la marque Scheiner. Ce produit est en promotion à 399 euros en lieu et place de son tarif habituel de 599 euros. Le four SCPOD67B est multifonction et notamment équipé de la technologie de préconisation température avec départ différé, afin de préparer vos cuissons. Il dispose également d'une grande capacité avec ses 70 litres disponibles et ses 5 niveaux de cuisson différents.

Four Schneider SCPOD67B 599,00 € VOIR L'OFFRE sur Darty

Si vous avez également besoin d'une cuisinière vitrocéramique, la Thomson TCC51.4WH est également en promotion à 299 euros au lieu de 499, le temps des French Days. Ce produit en baisse de 40% sur son tarif initial dispose d'une largeur de 50 cm, d'une table de cuisson vitrocéramique, de 4 foyers avant une puissance allant jusqu'à 1700 watts, et d'un four multifonction de 65 litres intégré. Le tout en un à petit prix !

Cuisinière vitrocéramique Thomson TCC51.4WH BLANC 499,99 € VOIR L'OFFRE sur Darty

Passons du chaud au froid avec notre sélection de réfrigérateurs actuellement en promotion pour les French Days 2021. On retrouve notamment le Hotpoint H8A1ES avec sa capacité de 338 litres, sa technologie de froid brassé et son congélateur intégré dans sa partie basse. Équipé de 3 tiroirs de rangement et de portes réversibles, ce réfrigérateur est actuellement en promotion chez CDiscount à 299 euros au lieu de son tarif habituel de 349 euros.

Hotpoint Day1 H8 A1E S - réfrigérateur/congélateur - congélateur bas - pose libre - argenté(e) Cdiscount 499,00 € 349,99 € Voir

Fnac 408,87 € Voir

Darty 417,31 € Voir

Amazon 465,73 € Voir

Pour un budget un peu plus bas, il est possible de mettre la main sur le réfrigérateur Continental Edison de 193 litres (129 + 64). Disponible à 229 euros le temps des French Days au lieu de 329 euros, ce réfrigérateur est également équipé de 3 tiroirs intégrés pour ranger tous vos produits frais. Ce produit est un poil plus bruyant que le Hotpoint H8A1ES mentionné précédemment avec un niveau sonore maximal de 42 dB.

CONTINENTAL EDISON Réfrigérateur combiné 193L(129L + 64L), Total No Frost 4*, Silver,L48,5 xH 160 cm Cdiscount 329,99 € Voir

Darty 426,30 € Voir

A l'inverse, si vous disposez d'un plus grand budget et recherchez un grand réfrigérateur multi-portes, vous pourriez craquer pour le Beko REM91ZXBN. Proposé à 999 euros au lieu de 1299 euros, ce réfrigérateur dispose d'une grande capacité de 376 litres, et d'un congélateur intégré de 196 litres. Vous n'aurez donc aucun mal à y ranger toutes les courses pour la famille. Son design sobre et épuré lui permet de facilement se fondre dans le décor de votre cuisine, tandis que son niveau sonore de 39 dB est idéal pour rester silencieux et actif en permanence.

Réfrigérateur multi-portes Beko REM91ZXBN 1299,00 € VOIR L'OFFRE sur Darty

Belle promotion proposée actuellement sur le lave linge AEG L7FED164E. Ce produit dispose d'une porte hublot très pratique à utiliser, ainsi qu'une capacité de 10 Kg (tambour de 66 litres). Il est également compatible avec un programme de départ différé et affiche le temps restant avant la fin de votre lavage. Une référence sûre proposée actuellement à 699 euros au lieu de 899 euros.

Lave linge hublot Aeg L7FED164E Fnac 899,99 € Voir

Darty 899,99 € Voir

Pour un budget plus modeste, vous pouvez également retrouver le lave linge AEG L53266TL en promotion chez Darty à 479 euros au lieu de son prix habituel de 559 euros. Ce produit dispose d'une porte sur le haut afin que vous puissiez y déposer tout votre linge sale avec une capacité de 6 kg (tambour de 42 litres). Il est également équipé d'un programme de départ différé à 3/6/9 heures afin de prévoir vos lavages à l'avance.

Lave-linge top L53266TL La Redoute 559,99 € Voir

Darty 559,99 € Voir

A la recherche d'une nouvelle cafetière pour savourer de délicieux cafés le matin ? Plusieurs grandes marques sont actuellement en promotion chez Darty. On y retrouve notamment la cafetière à dosette ou capsule Magimix Nespresso Vertuo en promotion à 79 euros au lieu de leur tarif habituel de 179 euros. Une sacré baisse de prix pour ces French Days 2021.

Magimix Nespresso Vertuo Plus Rouge Fnac 178,76 € 78,76 € Voir

La Redoute 79,00 € Voir

Darty 79,00 € Voir

Boulanger 179,90 € 79,90 € Voir

Cdiscount 189,00 € 129,90 € Voir

Rue du Commerce 147,96 € Voir

Amazon 203,58 € Voir

Également en promotion chez de nombreux revendeurs spécialisés, la cafetière Nespresso Vertuo passe de 149 euros à 79 euros. Cette baisse de prix semble cependant disponible en dehors des French Days 2021. La cafetière Nespresso Vertuo est notamment compatible avec 5 tailles de tasses différentes, allant de 40 à 414 mL.

Nespresso Vertuo Vertuo Next blanc - 11706 Fnac 148,95 € 78,95 € Voir

Amazon 79,00 € Voir

La Redoute 79,90 € Voir

Darty 79,00 € Voir

Boulanger 149,90 € 79,90 € Voir

Si votre budget est un poil plus élevé, vous serez peut-être tenté par la cafetière Magimix Nespresso Vertuo Next Deluxe, en promotion à 119 euros au lieu de 199 euros pour les French Days 2021. Une belle référence au design moderne et capable de s'adapter à 5 tailles de tasses différentes, de 40 à 414 mL avec un système d'extraction exclusif.

Nespresso Vertuo Vertuo Next Deluxe chrome - 11709 Fnac 198,90 € 118,90 € Voir

Amazon 119,00 € Voir

La Redoute 119,00 € Voir

Darty 119,00 € Voir

Boulanger 199,00 € 119,90 € Voir

Notez que ces prix ont lieu durant les French Days 2021 qui se tiennent actuellement du 27 au 02 juin. Les tarifs indiqués sur cet articles sont susceptibles d'évoluer en fonction de l'actualité et des stocks disponibles. Nous tiendrons cette page à jour si ce nouvelles offres intéressantes pointent le bout de leur nez !