Bon plan réfrigérateur : les combinés Samsung à saisir chez Darty

Besoin d'un nouveau réfrigérateur ? Darty propose la gamme Samsung avec SpaceMax pour une très grande capacité de stockage. Proposant des fonctions très pratiques au quotidien, ces modèles sont aussi les alliés de ceux en quête de silence de fonctionnement.

Samsung est une marque reconnue dans l'électroménager et ses réfrigérateurs nouvelle génération ne font pas exception à la règle. Darty propose en ce moment plusieurs modèles de la marque coréenne affichant d'excellentes performances. On note notamment leur très bonne qualité de stockage de 340 à 390 litres pour les modèles les plus généreux. Le tout sans perte d'espace et avec une intégration optimisée dans votre cuisine. La clé ? La technologie SpaceMax développée par Samsung qui permet d'obtenir des parois plus fines et donc rendre votre nouveau réfrigérateur moins encombrant.

Les offres sur les réfrigérateurs Samsung chez Darty

Refrigerateur congelateur en bas Samsung RB36T672ESA 799,00 € VOIR L'OFFRE sur Darty

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

On apprécie aussi la technologie No Frost qui, avec une meilleure ventilation, empêche la formation de givre. Terminée la corvée du dégivrage régulier ! A noter également la présence d'une fonction de réfrigération et congélation rapide pour vos retours de courses. Enfin, terminé le ronronnement disgracieux du réfrigérateur, notamment la nuit lorsque la maison s'endort peu à peu. Ces trois modèles Samsung sont garantis parmi les plus silencieux du marché avec 35 décibels. Vous cherchez un réfrigérateur combiné spacieux avec espace congélateur en bas ? Le modèle RB34T600ESA est fait pour vous. Il est affiché à 699 euros sur le site de Darty. Si vous cherchez un volume encore plus important, les Samsung RB36T672ESA RB38T600ESA et leurs 390 litres de stockage sont préférables. Ils sont affichés à 799 euros sur Darty.com.