Catalogue Lidl : les promotions de la semaine jusqu'au 28 juin

CATALOGUE LIDL. Quelles sont les dernières promotions chez Lidl ? Le catalogue de la franchise hard-discount propose généralement des offres sur des produits variés, de l'alimentaire bien sûr au bricolage en passant par l'équipement de la maison ou la high-tech.

Lidl propose chaque semaine des centaines de promotions et la firme hard-discount y a taillé une partie de son succès en France, notamment en diversifiant les produits proposés. Si l'alimentaire reste majoritaire au sein du catalogue Lidl actualisé chaque semaine, on retrouve également régulièrement des produits ménagers, high-tech ou de bricolage. On fait le point sur les dernières promotions via les catalogues fournis par Lidl.

Télécharger le catalogue Lidl

Peut-on faire les soldes chez Lidl ?

Le 22 juin signifiait le début des soldes d'été en France et Lidl a proposé de nombreux produits pour l'ouverture de cette période. Parmi les produits proposés lors de cette opération de soldes, citons :

Une ponceuse à bande Parkside proposée à -33% (29,99 euros à la place de 44,99 euros)

Un aspirateur à main (de table) Silvercrest à -30% (31,49 euros au lieu de 44,99 euros)

Un établi mobile Parkside avec support à -21% (38,99 euros au lieu de 49,89 euros)

Une crêpière Silvercrest à -28% (17,99 euros au lieu de 24,99 euros)

Une machine à coudre manuelle à 11,99 euros.

Quelles sont les meilleures promos Lidl cette semaine ?

Parmi les autres promos en cours chez Lidl, on peut retrouver :

Des jeux Playmobil Sport et Action à 8,99 euros

Des maillots de bain fille ou femme entre 4 et 6 euros pièce

Une piscine gonflable Crivit à 39,99 euros

Des matelas gonflables Crivit à 8,99 euros

L'été arrive et Lidl propose sur l'alimentaire des packs barbecue en promotion, ainsi que des boissons alcoolisées ou non à petit prix et des promos sur les glaces Ben and Jerry's.

Y a-t-il des promotions sur les climatiseurs et ventilateurs chez Lidl ?

En plus des soldes, Lidl a proposé dans son catalogue jusqu'au 29 juin des promotions sur des appareils très prises des Français lors de la canicule de mi-juin : des climatiseurs et ventilateurs.

Un climatiseur portable Comfee à 229 euros

Mini rafraîchisseur d'air Silvercrest à 19,99 euros

Ventilateur colonne 3 vitesses à oscillation 50 w à 24,99 euros

Quelles seront les promos Lidl la semaine prochaine ?

Les offres et rabais chez Lidl sont actualisées, chaque semaine. Généralement, le catalogue change chaque mercredi. Vous pouvez retrouver toutes les promos Lidl en cours dans le catalogue Lidl disponible via le lien suivant : catalogue Lidl en ligne