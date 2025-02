Top Chef : l'émission réussit un très gros coup pour 2025, mais la grande nouveauté ne fait pas que des heureux

"Top Chef" revient en 2025 pour une 16e saison qui marque un véritable tournant pour le concours culinaire. Un partenariat prestigieux va révolutionner le programme, mais aussi faire grincer des dents...

Le concours culinaire Top Chef revient en 2025 pour une 16e saison qui s'annonce riche en surprises, comme l'a indiqué M6 lors d'une conférence de presse cette semaine. Pour relancer l'intérêt des téléspectateurs, l'émission a misé sur un partenariat inédit et ambitieux avec le prestigieux Guide Michelin. Rien de moins. Stéphane Rotenberg et le jury habituel, composé de Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Paul Pairet et Glenn Viel accueilleront dans les cuisines de Top Chef des inspecteurs anonymes du guide gastronomique. Ces experts du goût évalueront au fil des épreuves le travail des candidats selon leurs propres critères : maîtrise technique, harmonie des saveurs, personnalité des assiettes...

Dans Top Chef, la discrétion sera de mise, comme elle l'est quand un inspecteur du Michelin passe incognito dans un restaurant pour l'évaluer. Mais cette grande nouveauté de Top Chef 2025 va complètement bouleverser l'enjeu de la finale. Le gagnant de Top Chef aura en effet la possibilité d'ouvrir pour quelques semaines un restaurant éphémère... qui pourrait se voir décerner une étoile Michelin dès l'ouverture si le menu présenté en finale séduit les inspecteurs ! Une consécration suprême pour le jeune chef talentueux qui remportera le concours et un sacré coup de pouce, en plus des 100 000 euros de gains, divisés au prorata des votes comme dans les saisons précédentes.

Cette alliance "historique" entre Top Chef et le Guide Michelin, annoncée comme une évidence par la production au vu de la montée en gamme du programme du point de vue gastronomique et du nombre d'anciens candidats étoilés (une trentaine), n'a cependant pas convaincu tout le monde. Sur les réseaux sociaux, des professionnels ont déjà dénoncé une alliance qui risque de dénaturer l'esprit du célèbre guide, en encourageant un peu plus la starisation des chefs. Certains ont fait part de leurs craintes de voir les célèbres étoiles désormais "guidées" par la télévision.

Libération titrait ce jeudi un billet acerbe titré "menu entrée-plat-déceptions", pointant les failles de ce partenariat. "D'un côté, une émission qui arrive sur sa seizième saison, dont les audiences l'année dernière ont été les plus mauvaises de son histoire, et qui ne sait plus trop quoi inventer pour convaincre les spectateurs de passer trois heures devant leur télé chaque mercredi soir. De l'autre, un guide régulièrement décrit comme en perte de vitesse, souffrant de la concurrence d'autres listes internationales et peinant à se débarrasser d'une image vieillotte pour bourgeois bedonnant de province, Bibendum oblige, malgré des conseils que l'on trouve souvent pertinents", pouvait-on lire.

Alors pari audacieux pour relancer brillamment une émission effectivement en souffrance ou sacrilège culinaire motivé par des intérêts marketing ? Les avis divergent sur ce mariage surprenant entre le petit écran et le petit livre rouge.

Top Chef est le rendez-vous télévisé du mercredi soir sur M6. Les dates de la saison 16 n'ont pas été communiquées à l'heure où nous écrivons ces lignes, mais la saison 15 avait fait son retour le 13 mars l'année dernière, avec la diffusion du premier épisode. Un prime est généralement programmé ensuite tous les mercredi, dès 21h10, sur la sixième chaîne, jusqu'à la finale, probablement en juin. Il est également possible de retrouver Top Chef en replay streaming dès le lendemain de sa diffusion sur la plateforme M6+.

Depuis la création de Top Chef, le jury de l'émission a évolué de saison en saison, certains chefs quittant l'émission pour être remplacés par de nouveaux noms de la scène culinaire française.

En 2025, il n'y a plus quatre mais cinq jurés : Stéphanie Le Quellec, gagnante de la saison 2 de Top Chef et cheffe deux étoiles, rejoint définitivement Hélène Darroze, Glenn Viel, Paul Pairet et Philippe Etchebest parmi les chefs de brigade.

C'est Jorick Dorignac qui a remporté la saison 15 de Top Chef en juin 2024. Le jeune chef de 29 ans au moment du concours avait glané 56,54% des voix après le dîner de finale, donné aux bénévoles de la Croix rouge et donc la somme de 56 540 euros. Ancien élève du Centre de formation des apprentis de Blanquefort, passé par "Le Pressoir d'argent" (restaurant de Gordon Ramsay) et le "Neso" à Paris, Jorick Dorignac s'est ensuite engagé avec la cheffe étoilée Stéphanie Le Quellec, qui l'a épaulé pendant l'émission et qui rejoint Top Chef définitivement en 2025.

Chaque nouvel épisode de Top Chef est disponible dès le lendemain de sa diffusion en replay. Il suffit de se connecter à M6+, plateforme de streaming et service de replay de M6, pour retrouver l'épisode. Celui-ci est cependant disponible pour une durée limitée, il est recommandé de ne pas tarder avant de rattraper son retard. Il est possible de voir Top Chef en replay sur son ordinateur, tablette ou smartphone.