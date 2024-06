Voici LE détail à absolument vérifier quand vous visitez une maison selon un expert

Ces points de vérification sont essentiels quand vous louez ou achetez une maison. Pourtant, presque personne pense à les regarder.

Louer ou acheter une maison est une décision importante. Bien qu'on ait envie de dire oui tout de suite si on a un coup de cœur, il faut toutefois prendre certaines précautions et vérifier certains points. Certains paraissent évidents : vus avez déjà regardé que les robinets fonctionnent bien, que les fenêtres et les portes s'ouvrent et se ferment bien, l'état général de la maison, l'environnement, les commerces à proximité, l'électricité, la performance énergétique, etc. Mais avez vous vraiment pensé à tout ?

La réponse est certainement non. Alors même s'il peut être tentant de dire oui rapidement car les biens immobiliers peuvent être rares, ne prenez pas le risque d'avoir des remords par la suite et de devoir dépenser des milliers d'euros pour réparer votre maison. Un expert immobilier, Jonathan Rolande, fondateur d'une plateforme immobilière sur le web outre-Manche, a partagé ses conseils et les points à ne pas oublier de vérifier quand vous visitez une maison. Il souligne que presque personne ne regarde l'un d'entre eux.

La première chose à regarder est le voisinage. Les maisons de la rue sont-elles bien entretenues ? Est-ce propre devant chez vos futurs voisins ? Il y a-t-il des commerces bruyants ? Cela vous donne déjà une idée de vos voisins. Car oui, on ne peut pas changer de voisins comme on change de déco !

Il conseille aussi de "taper le nom de la rue dans Google" et de regarder l'onglet "tous", mais aussi "actualités" . Vous pourriez découvrir des actualités liées au quartier ou quelque chose qui pourrait vous rebuter, comme des conflits de voisinage ou pire encore comme un taux de criminalité local élevé.

Autre point à regarder : y a-t-il des fissures dans la maçonnerie ou des jointoiements ? Dans les maisons construites après 1930, la corrosion des attaches murales est courante et assez coûteuse à corriger, note l'expert.

Pensez aussi à regarder les plaques d'égout à proximité, principalement sur la terrasse ou près des gouttières. Si elles sont couvertes de poussière et de crasse sans bord clair, c'est en réalité plutôt bon signe, car cela montre que personne n'y a touché récemment. Au contraire, si elles semblent avoir été soulevées récemment, cela peut indiquer un défaut.

Et enfin, le point que personne ne vérifie : regardez s'il y a des arbres près de la maison ? S'agit-il de variétés "assoiffées" comme les conifères ? Si tel est le cas, ils pourraient provoquer un affaissement ou des problèmes de drainage. Ne paniquez pas à leur sujet, mais cela vaut la peine d'enquêter davantage... Juste au cas où.