Les asticots pullulent dans les poubelles l'été, voici comment s'en débarrasser. Sans ça, ils peuvent se propager ailleurs

L'invasion d'asticots peut vite être un cauchemar l'été. Il est possible de l'éviter avec quelques gestes simples.

C'est l'une des hantises de l'été, un petit envahisseur qui dégoûte rapidement et demande le plus souvent un grand nettoyage : l'asticot et les vers qui font de nos poubelles leur nouveau lieu de vie. En été, les poubelles deviennent un terrain propice aux asticots, ces larves de mouches qui prolifèrent dans les déchets alimentaires. Avec la chaleur, les mouches pondent leurs œufs là où elles détectent de la matière organique et de l'humidité, ce qui fait des poubelles un endroit rêvé pour ces larves.

Pour éviter que les asticots envahissent vos poubelles, commencez par limiter leur accès aux déchets alimentaires. Placez les restes de nourriture, comme les épluchures de fruits et légumes, dans des sacs hermétiques ou des contenants jetables avant de les jeter. Cela réduit l'attractivité des poubelles pour les mouches. Evitez aussi de jeter des aliments chauds directement dans la poubelle, car la chaleur peut attirer les mouches et favoriser la formation d'asticots.

Quelques petits gestes de prévention peuvent vous aider à éloigner les asticots de vos poubelles. Interrogé par Het Laatste Nieuws, un spécialiste en nuisibles et expert chez Rentokil, Dominique Debie, recommande ainsi de "jeter le moins possible de restes alimentaires humides, surtout les restes de viande et de poisson", deux aliments particulièrement attractifs pour les mouches.

Jeter régulièrement les poubelles et vider les sacs sont des gestes bienvenus. Pour absorber l'humidité stagnante au fond des poubelles, et qui attirent particulièrement les mouches, quelques produits simples peuvent aussi être utilisés. "Un léger saupoudrage de talc ou de vieux journaux au fond de la poubelle peut aider à absorber l'humidité et à prévenir la formation d'asticots", glisse cet expert.

Les asticots sont déjà présents au fond de votre poubelle et l'invasion a débuté ? Il est alors crucial d'agir rapidement. Le premier geste est évidemment de jeter la poubelle puis de passer au grand nettoyage. Une fois la poubelle lavée, vous pouvez la placer au soleil pour tuer les oeufs restants. Mettre un peu de sel peut aussi vous aider à tuer les asticots en les déssechant. Ne tardez pas à intervenir, prévient l'expert. Dernier précieux conseil, veillez à ne laisser aucun aliment accessible quand vous partez en voyage, même le temps d'un week-end. "Si les asticots sont libres d'envahir votre poubelle, par exemple parce que vous voyagez, ils peuvent se propager à d'autres endroits". Le nettoyage au retour de vacances n'en sera que plus pénible...