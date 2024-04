Ces couleurs de peinture sont à éviter, elles donnent un aspect bon marché à votre logement selon un expert immobilier

Il peut être tentant de mettre de la couleur sur vos murs, mais pour garder votre logement au goût du jour, il faut mieux éviter certaines couleurs, surtout si vous souhaitez le vendre prochainement.

Lorsqu'il s'agit de choisir les couleurs de peinture pour votre logement, il est essentiel de prendre des décisions éclairées qui améliorent son apparence et sa valeur. Selon de nombreux experts immobiliers, certaines couleurs de peinture peuvent en réalité déprécier l'aspect général d'une maison, donnant une impression bon marché, démodée et peu attrayante aux visiteurs et aux acheteurs potentiels. Mark Buskuhl, expert immobilier, fondateur et PDG de Ninebird Properties, a partagé sur le site Express.co.uk quatre couleurs de peinture qui selon lui sont à éviter en 2024 car elles peuvent donner à un logement "un aspect bon marché et obsolète".

Lorsqu'il s'agit de couleurs de peinture, le noir peut être délicat. Même si cela peut sembler un choix sophistiqué et moderne, trop de noir est déconseillé. Mark Buskuhl a affirmé que cela est "particulièrement vrai" s'il est utilisé sur des surfaces grandes telles que des murs ou des plafonds, car cela peut créer une atmosphère sombre et oppressante qui semble "peu accueillante" plutôt que luxueuse et moderne. Utilisez le noir sur des petites surfaces, ou optez pour un bleu nuit. Cela ajoutera une touche d'élégance sans surcharger l'espace.

© Photographee.eu - stock.adobe.com

Si les couleurs vives peuvent être amusantes et ludiques, elles peuvent aussi "rapidement devenir écrasantes et démodées" selon l'expert. Certaines couleurs vives sont à éviter. Les couleurs primaires comme le rouge, le bleu et le jaune peuvent créer un look enfantin et criard si elles sont utilisées en excès. Au lieu de cela, optez pour des nuances plus douces et plus atténuées de ces couleurs ou utilisez-les comme couleurs d'accent plutôt que comme couleur principale dans la pièce. Cela créera un look "plus sophistiqué et intemporel" explique Mark Buskuhl.

Comme les couleurs primaires vives, les teintes néon et fluorescentes peuvent "rapidement donner à une maison un aspect bon marché et démodé". Ces couleurs intenses sont souvent associées aux chaînes de restauration rapide et aux jouets en plastique bon marché, et peut donner un look ringard à votre intérieur. Ces teintes peuvent également être fatigantes pour les yeux lorsqu'elles sont utilisées sur de grandes surfaces. Choisissez plutôt des nuances plus subtiles de ces couleurs ou utilisez-les avec parcimonie comme couleurs d'accent pour ajouter une touche de luminosité sans surcharger l'espace.

Enfin, l'expert vous conseille de vous méfier des couleurs trop tendance. Bien qu'il puisse être tentant de se lancer dans la dernière tendance en matière de couleurs, il est important de considérer combien de temps cette tendance durera. Cela serait dommage de repeindre vos murs tous les deux ans. Optez plutôt pour des couleurs plus intemporelles qui résisteront à l'épreuve du temps et donneront à votre maison un look classique.