Une rayure sur votre parquet stratifié ? C'est de l'histoire ancienne avec cette technique

Voici comment un ingrédient ordinaire peut effacer les rayures sur votre sol.

Le parquet stratifié s'est imposé en quelques années comme une alternative pratique à poser, élégante en décoration et plus économique que le parquet massif. Il a de nombreux avantages mais la majorité des modèles, notamment les bons marchés, peuvent s'abimer facilement. Votre parquet arbore de vilaines rayures et griffes ? Un talon qui raye le parquet stratifié, un meuble déplacé qui laisse des traces et des égratignures sur le sol, un chat qui griffe le sol... Ce sont malheureusement des choses qui arrivent assez souvent, et qui peuvent causer rapidement des rayures sur votre revêtement de sol.

Avant de dépenser une fortune pour le remplacer ou de le cacher sous un tapis, il existe une méthode de grand-mère peu connue pour les estomper et le rendre à nouveau brillant. Même après un gros nettoyage, votre parquet stratifié gardera des traces et restera rayé. Pour le refaire à neuf, il vous faudra simplement quelques minutes de votre temps, et une amande, un ingrédient de cuisine que l'on trouve partout et qui ne coûte pas très cher si vous les trouvez en petite quantité.

Vous trouvez ça étrange ? Pourtant, cette astuce pour estomper les rayures est bel et bien efficace, et cet ingrédient peut redonner à votre sol stratifié un aspect neuf en quelques secondes. Voici comment faire si vous avez malencontreusement rayé votre parquet stratifié . Commencez par cassez une amande en deux, puis frottez l'intérieur du fruit à coque le long de la rayure pendant quelques secondes. Vous verrez l'éraflure disparaître ou presque.

Comment ça marche ? Si votre parquet est clair, l'amande est idéale. S'il est foncé, vous pouvez remplacer l'amande par une noix. N'hésitez pas à adapter le fruit en fonction de la teinte de votre parquet, cette technique fonctionne avec tous les fruits à coque. Si vous avez de l'huile de noix, ou du brou de noix, cela marche aussi, notamment sur du parquet ciré.

Elle va lisser les rayures et éraflures sur votre parquet pour lui redonner son aspect d'origine. N'hésitez pas à tester cette astuce aussi sur vos meubles en bois s'ils sont rayés. Cela peut par exemple rénover une table en bois qui a vécu et lui donner une deuxième vie. Vous verrez, c'est magique !