Mort de Jean-Pierre Bacri : le cancer l'emporte à l'âge de 69 ans

JEAN PIERRE BACRI. Les hommages du monde du cinéma et des politiques se multiplient après l'annonce de la disparition de Jean-Pierre Bacri, décédé ce lundi des suites d'un cancer à l'âge de 69 ans.

20:25 - Jean-Pierre Bacri sur l’humour "S’il n'y a pas d'humour, je ne me satisfais pas du premier degré. On ne peut pas ne pas avoir cette distance qui fait qu'observer une situation de loin à quelque chose de plaisant", expliquait Jean-Pierre Bacri en 2013 dans les pages de L’Humanité, à l’occasion de la sortie de son film Au bout du conte.

20:12 - Les premiers pas de Bacri au théâtre Comme beaucoup d’acteurs de cinéma, Jean-Pierre Bacri a fait ses premiers pas sur les planches d’un théâtre, dans une pièce qu’il a d’ailleurs écrit, Tout simplement. L’INA diffuse sur Twitter un extrait de cette pièce pour rendre hommage au comédien décédé ce lundi à l’âge de 69 ans. DISPARITION : Avant le cinéma, il y a eu le théâtre. Nous sommes en 1979, Jean-Pierre #Bacri a écrit et joue dans sa première pièce, intitulée « Tout simplement ». On le retrouve déjà drôle et caustique. Dans cet extrait il raconte une histoire drôle qui ne fait rire personne pic.twitter.com/wmYlXqZWnI — Ina.fr (@Inafr_officiel) January 18, 2021

20:01 - L’écriture, une "nécessité" pour Jean-Pierre Bacri Dans une interview accordée à L’Humanité en 2013, à l’occasion de la sortie du film coécrit avec Agnès Jaoui, Au bout du conte, Jean-Pierre Bacri avait évoqué son rapport à l’écriture. "Au départ, c’est venu d’une nécessité, d’une angoisse qu’on avait en tant qu’acteur. Je commençais à trouver insuffisant ce qu’on me proposait. (…) Cette angoisse a commencé à nous faire écrire. Ensuite, on y a pris goût parce qu’on a eu la chance d’avoir du succès et cela nous plaît beaucoup d’écrire ensemble", avait-il expliqué.

19:53 - La chanson préférée de Bacri, dévoilée par Pierre Lescure Ami de Jean-Pierre Bacri, Pierre Lescure a lui aussi rendu hommage à l’acteur, décédé ce lundi, en citant la chanson préférée de ce dernier sur Twitter, "Osez Joséphine" d’Alain Bashung : "C’était sa chanson préférée, un genre de motto pour la vie… 'Marcher sur l’eau, éviter les péages ,jamais souffrir ,juste faire hennir les chevaux du plaisir…'"

19:42 - La première apparition télé de Jean-Pierre Bacri Avant de rencontrer le succès sur le grand écran avec ses scénarios coécrits avec Agnès Jaoui et ses rôles emblématiques, Jean-Pierre Bacri s’est essayé au téléfilm. Une première apparition en 1978 dans un épisode de la série française Maigret, en barman moustachu, que relaie l’INA sur Twitter. « Il faut se méfier de laisser du vide, parce que les gens le remplissent. » Jean-Pierre #Bacri faisait sa première apparition télé en tant qu’acteur dans #Maigret en 1978. Un voleur moustachu, barman au Lapin Rose, déjà très ironique et grinçant >>> https://t.co/Sjeyj63wFz pic.twitter.com/ybhIBjZFtQ — madelen (@madelen_ina) January 18, 2021

19:31 - Le métier rêvé de Jean-Pierre Bacri Depuis l’annonce de la mort de Jean-Pierre Bacri ce lundi, les anecdotes sur la carrière et la vie de l’acteur se multiplient pour rendre hommage au "râleur" du cinéma français. Europe 1 partage ainsi une interview accordée par Bacri en 2017, dans laquelle ce dernier confiait avoir toujours rêvé d’exercer un métier bien particulier : "Je voulais être prof de français et je veux toujours. J’aime ce métier. Le cours d’art dramatique m’a donné l’amour des grands textes. J’avais lu quatre bouquins et j’ai tout découvert en même temps, Shakespeare, Molière…", expliquait-il alors.

19:20 - Benoît Hamon : "Jean-Pierre Bacri va tellement manquer" À son tour, l’ancien candidat à la présidentielle de 2017, Benoît Hamon a réagi à la mort de Jean-Pierre Bacri, annoncée ce lundi. "C'est tellement nul et triste qu'il soit parti. Il va tellement manquer, Jean Pierre Bacri. Pensées émues pour sa famille, les siens, ses amis", a-t-il écrit sur Twitter.

19:09 - L’hommage d’Anne Hidalgo à Jean-Pierre Bacri Sur Twitter, la maire de Paris, Anne Hidalgo a salué la mémoire de Jean-Pierre Bacri, décédé ce lundi des suites d’un cancer, à l’âge de 69 ans. "Jean-Pierre Bacri c'était un ton, une voix, un caractère au service d'un jeu d'acteur exceptionnel, au cinéma comme au théâtre. Comédien populaire, scénariste de talent et homme engagé, il me manquera énormément", a-t-elle écrit sur son compte.

18:58 - Jean-Pierre Bacri serait devenu acteur "complètement par hasard" La mort de Bacri, annoncée ce lundi, endeuille le monde du cinéma. Un monde que l’acteur avait d’ailleurs rejoint, selon lui, "complètement par hasard", comme il l’avait confié au micro d’Europe 1 à l’occasion de la promotion du film Le Sens de la fête, dans lequel il jouait. "Je n'avais pas d'appel ni de vocation. (…) Je suis devenu acteur complètement par combine, par hasard. On a envie de se taper plein de filles quand on est jeune et dans un cours d’art dramatique vous ne pouvez pas trouver mieux parce qu’il n’y a que ça", avait-il expliqué avec son ironie légendaire.

18:46 - Hommage spécial à Bacri dans Quotidien ce lundi Ce lundi soir, à 19h25, l’émission Quotidien, présentée par Yann Barthès, rendra hommage à Jean-Pierre Bacri, décédé des suites d’un cancer à l’âge de 69 ans.

18:32 - Jean-Pierre Bacri n'avait pas envie de jouer des héros optimistes Jean-Pierre Bacri restera probablement dans les esprits de nombreux cinéphiles et du public celui qui incarnait le mieux les personnages bougons et attachants. Dans les colonnes de L'Express, au moment de la sortie de "La vie très privée de monsieur Sim", le comédien défendait ses choix artistiques, ne souhaitant pas jouer des héros optimistes : "Ça m'ennuie de jouer ça, parce que je trouve que ce n'est pas la vie, sauf si c'est quelqu'un qui resplendit et qui finalement se tire une balle dans la bouche. J'ai de la tendresse surtout pour les gens chez qui je vois de l'humanité et c'est souvent dans l'angoisse ou dans la fragilité qu'on la voit", déclarait-il dans cette interview.

18:26 - Arte diffuse ce soir un film avec Jean-Pierre Bacri Hasard du calendrier, Arte avait prévu de diffuser ce lundi 18 janvier 2021 un film dans lequel Jean-Pierre Bacri figure au casting. Il s'agit de "La Baule-les-Pins", qui est à découvrir sur la septième chaîne à 20h55. L'acteur joue dans cette comédie dramatique face à Nathalie Baye et Richard Berry.

18:11 - Des personnalités politiques rendent hommage à Jean-Pierre Bacri Jean-Pierre Bacri était un acteur apprécié de tous. Plusieurs personnalités du monde politique ont tenu à saluer sa mémoire et son œuvre, suite à l'annonce de son décès, ce lundi 18 janvier 2021."C'est tellement nul et triste qu'il soit parti, a tweeté Benoît Hamon, ancien candidat des Socialistes à la présidentielle. Il va tellement manquer, Jean Pierre Bacri. Pensées émues pour sa famille, les siens, ses amis." De son côté, le président de la région Hauts de France Xavier Bertrand estime que "Jean-Pierre Bacri incarnait si bien le Français râleur et bougon qui existe en nous tous. Mais cet acteur engagé savait tellement nous faire rire. Malgré notre grande tristesse, puissions-nous garder, en nous souvenant de lui, "le sens de la fête"." Sur le réseau social, l'adjoint à la mairie de Paris Ian Brossat a également eu une pensée pour l'acteur : "Râleur magnifique, Jean-Pierre Bacri va tellement nous manquer..."

17:56 - Lorsqu'Agnès Jaoui évoquait Jean-Pierre Bacri Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri ont eu une longue relation à l'écran et dans la vie. Si le couple s'est séparé en 2012, ils ont continué à collaborer au cinéma et au théâtre ensemble. Dimanche 17 janvier 2021, la veille du décès de Jean-Pierre Bacri, dans les colonnes du Monde, Agnès Jaoui revenait d'ailleurs sur le lien qui l'unissait à l'acteur aujourd'hui disparu : pour elle, c'était "quelqu’un qui exprimait ce que je ressentais sans même me l’être formulé ; qui avait des réflexions qui me percutaient, me soulageaient, témoignaient de valeurs communes, d’un rapport au bien et au mal que je partageais, avec une conviction qui m’émerveillait car elle était si singulière..."