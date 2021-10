"Alec Baldwin : une réaction et quelques éléments après le coup de feu mortel"

ALEC BALDWIN. Au lendemain d'un accident mortel sur le tournage du western Rust, Alec Baldwin s'est dit "dévasté". L'enquête continue aux Etats-Unis pour tenter de déterminer comment une arme à feu utilisée par l'acteur pour les besoins du film a pu tuer une personne et en blesser une autre...

07:34 - Le réalisateur Joel Souza également blessé par le tir par balles Parmi les victimes du tir qui s'est produit jeudi sur le plateau du film "Rust", on compte le réalisateur Joel Souza. Le cinéaste de 48 ans a aussi été touché par une balle, à la clavicule rapporte TMZ. Admis en soin intensif au centre médical régional Christus Saint Vincent, à Santa Fe, il serait sorti de l'hôpital selon l'actrice Frances Fisher. Avant de travailler à la réalisation et à l'écriture de "Rust", Joel Souza a réalisé et écrit Night Shift: Patrouille de nuit en 2019, Dans la peau de mon père et Opération fantômes en 2015, Ghost Dog en 2014 ou encore Le Trésor de Hanna en 2010. 07:15 - Qui est la victime, Halyna Hutchins ? Le tir provoqué par Alec Baldwin a fait un mort, et un blessé. Halyna Hutchins a été tuée par balle et a succombé à ses blessures après avoir été transportée à l'hôpital le plus proche, au Nouveau Mexique. Âgée de 42 ans, elle travaillait comme directrice de la photographie sur le tournage du film "Rust", théâtre du drame. Elle était un talent en plein ascension à Hollywood. Après être sortie diplômée de l'American Film Institute Conservatory en 2015, elle a travaillé sur plusieurs films : "Darlin'" de Pollyana McIntosh (2019), "Archenemy" (2020), "To The New Girl" d'Adriana Gonzalez-Vega (2020), "Blindfire" de Michael Nell (2020) ou "The Mad Hatter" de Cate Devaney (2021). 07:00 - Que s'est-il passé sur le tournage de Rust ? Le récapitulatif des faits Jeudi 21 octobre 2021, un incident est venu endeuillé l'équipe du film "Rust". Alors qu'ils étaient en plein tournage, des tirs provoqués par un pistolet factice tenu par Alec Baldwin a provoqué la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins. Le réalisateur, Joel Souza, a également été blessé. Une enquête a été ouverte, les autorités privilégieraient la piste accidentelle. Selon le syndicat IATSE Local 44, dans un mail envoyé à ses membres, le pistolet utilisé contenait "une seule balle réelle" dans son chargeur, suggérant qu'il n'y avait pas uniquement des balle à blanc dans le chargeur. 22/10/21 - 23:19 - Comment un tel drame a-t-il pu arriver ? Alec Baldwin, militant anti-arme, au cœur d'une affaire d'homicide par... arme à feu. L'information fait les gros titres de la presse depuis près de 24 heures. Mais comment une telle tragédie s'est-elle produite ? À en croire plusieurs médias américains dont The Hollywood Reporter, l'acteur Alec Baldwin tournait une scène du film Rust au cours de laquelle il a dû actionner une arme à feu. Problème : en appuyant sur la gâchette, ce n'est pas une balle à blanc, mais bien une vraie balle qui est sortie, tuant au passage la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blessant le réalisateur Joel Souza. Pour l'heure, l'enquête se poursuit. On ignore encore si une personne a volontairement chargé l'arme ou si quelqu'un a placé par erreur une balle réelle à l'intérieur... 22/10/21 - 22:42 - Bientôt un mémorial à l'institut américain du film ? Au DailyMail, le mari d'Halyna Hutchins a confié, vendredi 22 octobre, recevoir "beaucoup d’appels téléphoniques et de messages". Une chose que lui et ses proches apprécient. "C’est comme si les gens allaient déplacer des montagnes", a-t-il estimé, avant d'indiquer qu'un projet de "mémorial avec l’AFI, l’institut américain du film" est envisagé. "C’est en cours, et il y aura plus de détails dans la déclaration" officielle, qui devrait être publiée sur ses réseaux sociaux plus tard dans la journée, a-t-il fait savoir. 22/10/21 - 21:46 - Alec Baldwin risque-t-il des poursuites ? Difficile à dire étant donné que les enquêteurs commencent seulement leurs investigations au sujet de l'accident qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, directrice de la photographie du film Rust décédée lors d'une répétition d'un tir à blanc sur le tournage du film Rust. Si Alec Baldwin est bel et bien celui qui a tiré, il avait une arme normalement chargée à blanc dans la main. Il est donc difficile de penser que le comédien serait tenu pour responsable de l'accident. À l'heure qu'il est, le comédien a répondu aux questions des enquêteurs et, pour le moment, aucune poursuite n'a été engagée. 22/10/21 - 21:22 - Stephen Baldwin apporte son soutien à son frère Soutien et indulgence. Le frère d'Alec Baldwin s'est également exprimé sur les réseaux sociaux, au lendemain du drame qui a coûté la vie à la directrice de la photographie. "Je vous demande de prier ce soir mes amis, on ne peut pas dire grand-chose à part, s'il vous plaît, priez pour toutes les personnes impliquées dans ce tragique accident. Merci", a publié comme message Stephen Baldwin sur Instagram. Une image en légende de laquelle on peut lire le mot-dièse #Psaume91. 22/10/21 - 20:41 - La réalisatrice Elle Schneider "malade et dévastée" par la nouvelle de la mort d'Halyna Hutchins Amie d'Halyna Hutchins, la réalisatrice Elle Schneider a tenu à rendre hommage sur Twitter à la directrice de la photographie décédée des suites de sa blessure par balle. Confiant être "malade et dévastée" d'apprendre que son amie avait été tuée, celle qui réclame des réponses a par ailleurs déploré que "c’est d’autant plus cruel que les femmes ont toujours été tenues à l’écart de ce genre de fonctions sur les films d’action. Il a fallu que ce soit une des étoiles montantes de la profession qui voit sa vie fauchée à cause d’un de ces projets pour lequel nous nous sommes tant battues". Sick and devastated to hear that my friend and rockstar cinematographer Halyna Hutchins was killed on set today in New Mexico. I don't have words to describe this tragedy. I want answers. I want her family to somehow find peace among this horrific, horrific loss. pic.twitter.com/ElAQNMuQvR — ???????????????? ???????????????????????? ????️????️ (@elleschneider) October 22, 2021 22/10/21 - 20:22 - Vingt-huit ans après le drame qui a emporté son frère, la réaction de Shannon Lee C'était en mars 1993. Vingt-huit ans plus tard, la douleur reste vive pour Shannon Lee, la fille de Bruce Lee, qui a perdu son frère dans des circonstances similaires au drame au cœur duquel l'acteur Alec Baldwin se retrouve aujourd'hui. À l'époque, Brandon Lee avait été abattu à bout portant par l'acteur Michael Massee sur le tournage de The Crow, alors que ce dernier devait lui tirer dessus à l'occasion d'une scène. Mais Brandon Lee ne s'était jamais relevé. Une véritable balle avait été tirée. "Personne ne devrait jamais être tué sur un plateau de film, point final", a tweeté Shannon Lee en réaction au drame survenu jeudi. 22/10/21 - 19:44 - Ce tweet d'Alec Baldwin qui refait surface Anti-arme, Alec Baldwin s'était rapidement exprimé en 2017 sur la mort d'un homme abattu par un policier sur un parking, à Los Angeles. "Je me demande ce que cela fait d’abattre quelqu’un par erreur", avait tweeté l'acteur, alors que l'enquête avait par la suite conclu que le tir était justifié. Des mots qui ont rapidement été exhumés du fin fond du Web par certains internautes alors que l'acteur se retrouve aujourd'hui impliqué dans une enquête pour homicide, même si toute la lumière doit encore être faite sur ce drame. I wonder how it must feel to wrongfully kill someone...https://t.co/WE6QsAAXGI — AlecBaldwin (@AlecBaldwln____) September 23, 2017

L'acteur Alec Baldwin, 63 ans, a tiré accidentellement avec une arme à feu sur deux membres du staff du western Rust, en tournage dans un ranch couramment utilisé pour le cinéma au Nouveau Mexique, ce jeudi 21 octobre, tuant une personne et en blessant une autre. Le drame s'est déroulé à la mi-journée aux Etats-Unis, soit en pleine nuit en France. Les policiers ont été appelés sur place jeudi vers 13h50, heure locale, soit 21h50, heure française. Selon le déroulé des faits, détaillés brièvement par les services du shérif du comté de Santa Fe dans son premier communiqué transmis à l'AFP, Halyna Hutchins, directrice de la photographie et Joel Souza, réalisateur, "ont été blessés par balle lorsqu'Alec Baldwin a déchargé une arme à feu utilisée pour le tournage". D'après le syndicat IATSE Local 44, qui représente de nombreux corps de métier, le chargeur du revolver utilisé par Alec Baldwin contenait une balle réelle pour une raison encore inconnue.

Halyna Hutchins, directrice de la photographie, a été évacuée par hélicoptère vers un hôpital voisin, où elle a été déclarée morte par les médecins. Née en Ukraine en 1979, cette habituée des plateaux de tournage avait d'abord épousé une carrière de journaliste avant de rejoindre Los Angeles et de débuter dans l'industrie du cinéma en tant qu'assistante. Avant le tournage de Rust, elle avait travaillé sur les films Blindfire de Michael Nell (2020) ou plus récemment The Mad Hatter de Cate Devaney (2021). Elle était âgée de 42 ans. La deuxième victime est le réalisateur de Rust lui-même, Joel Souza, 48 ans. Admis à l'hôpital, il aurait pu ressortir quelques heures plus tard, a affirmé l'actrice Frances Fisher.

Au lendemain du drame, ce vendredi 22 octobre, Alec Baldwin a réagi sur les réseaux sociaux : "Les mots me manquent pour exprimer ma stupeur et ma tristesse après l'accident tragique qui a tué Halyna Hutchins, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée", a confié l'acteur à l'origine du tir sur Twitter, assurant au passage "coopérer pleinement avec les enquêteurs de la police". De son côté, le mari de la victime, Matthew Hutchins, a indiqué au DailyMail avoir parlé avec Alec Baldwin. "Il est un véritable soutien", a-t-il assuré. Il a par ailleurs fait savoir qu'il comptait publier une déclaration officielle sur Twitter, dans laquelle il y aurait notamment plus de détails sur le projet de mémorial organisé avec l’AFI, l’institut américain du film, qui est en cours.

"M. Baldwin a été interrogé par des policiers", a indiqué à l'AFP le porte-parole du shérif de Santa Fe, Juan Rios dans les premières heures après les faits. "Il a fourni des déclarations et répondu à certaines questions. Il s'est présenté volontairement et a quitté l'immeuble après la fin des interrogatoires. Aucune poursuite n'a été engagée et aucune arrestation n'a été faite", a-t-il ajouté. Alors que des médias locaux ont diffusé des photos d'Alec Baldwin dévasté en marge de cette audition, plusieurs médias américains indiquent que c'est bien lui qui a appuyé sur la gâchette lors de l'accident et qu'une scène était en train d'être tournée ou répétée. Dans le western Rust, Alec Baldwin devait incarner le célèbre hors-la-loi Harland Rust, qui a permis à son petit-fils, reconnu coupable d'un meurtre accidentel et condamné à la pendaison, de s'évader.

Si les tentatives de plusieurs médias pour joindre l'acteur sont restées vaines, le journal Santa Fe New Mexican a publié plusieurs photos d'Alec Baldwin en larmes devant le bureau du shérif, en marge de son audition par les policiers. L'acteur est apparu "désemparé", alors qu'il était au téléphone. Le journaliste Rick Folbaum, présentateur au sein de la chaîne WGCL, filiale de CBS à Atlanta et ancien de CNN et de Fox News, a repris sur son compte Twitter plusieurs de ces photos. A 63 ans, Alec Baldwin (Aviator, Les Infiltrés, Mission impossible) a déjà plusieurs fois fait la une de la presse à scandale, notamment pour une altercation avec un photographe en 1995, une colère dans un avion en 2011 ou encore une arrestation en 2018 pour des faits de violence.

Sheriff’s office: Star’s ‘prop firearm’ kills one, injures another https://t.co/wuFa9DMRBI — Santa Fe New Mexican (@thenewmexican) October 22, 2021

Another photo of Baldwin, outside sheriff's office in Santa Fe. Photo: Jim Weber, The New Mexicanhttps://t.co/I7re4PenOE pic.twitter.com/DZHUGNlsoz — Rick Folbaum (@RickFolbaum) October 22, 2021

The Hollywood Reporter, citant un porte-parole de la production, a immédiatement évoqué un "accident" impliquant un accessoire devant être chargé à blanc. Une piste qui reste privilégiée. Alors qu'une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances du drame, aucune poursuite contre Alec Baldwin ou tout autre membre du staff n'a été engagée à ce stade, précise le communiqué de la police. Les services du shérif semblent confirmer que l'incident serait lié à une arme servant d'accessoire sur le tournage. Ils précisent que "les enquêteurs cherchent à savoir quel type de projectile a été tiré" et dans quelles circonstances. Selon le syndicat IATSTE Local 44, une balle réelle était accidentellement restée dans le chargeur du revolver.

Comment est-il possible qu'une arme a priori chargée à blanc ait pu tuer une personne et en blesser une autre ? Bien que des protocoles de sécurité existent et encadrent strictement ce genre de tournages, ce n'est pas la première fois que ce genre d'accident a lieu à Hollywood (on pense notamment à une situation similaire qui a coûté la vie à Brandon Lee sur le tournage de The Crow). Rappelons par ailleurs qu'une arme chargée à blanc reste une arme bien réelle. Elle est simplement chargée avec une munition à blanc, c'est-à-dire une balle dépourvue de son projectile. En principe, cette balle à blanc est constituée d'une douille et de poudre ainsi que de papier ou de cire pour créer l'illusion d'un véritable tir. Cela n'en fait pas cependant un tir sans danger car l'explosion monte à très haute température et peut donc être périlleuse. Ces séquences de tournage doivent donc être sérieusement encadrées. En ce qui concerne l'incident sur le tournage de Rust, il semblerait que, d'après le syndicat IATSE Local 44, une balle réelle ait été laissée par accident dans le chargeur du revolver.