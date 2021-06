Jennifer Aniston : avec qui l'actrice de Friends est-elle en couple ?

BIOGRAPHIE DE JENNIFER ANISTON. Extrêmement médiatisée depuis son rôle dans Friends, la vie privée de l'actrice alimente les médias peoples. Aujourd'hui, Jennifer Aniston est très discrète sur ses idylles.

[Mis à jour le 24 juin 2021 à 20h32] La vie amoureuse de Jennifer Aniston a toujours passionné les médias people et leurs lecteurs. Son divorce avec Brad Pitt a fait couler énormément d'encre, si bien que leurs retrouvailles lors des cérémonies de remise de prix début 2020 a suscité de nombreuses rumeurs concernant un retour de flammes. Sa romance et sa séparation en 2017 avec l'acteur Justin Theroux a également été très médiatisée. C'est donc tout naturellement qu'aujourd'hui, l'actrice qui interprétait Rachel dans Friends se fait très discrète.

On ne sait pas réellement si Jennifer Aniston est aujourd'hui en couple ou toujours célibataire. Mais cela n'empêche pas plusieurs médias de faire des spéculations. In touch weekly prétendait ainsi en début d'année 2021 que l'actrice avait retrouvé un homme dans sa vie, sans que l'on connaisse son identité. De son côté, l'actrice de Friends n'a officialisé aucune relation amoureuse et ne commente plus depuis longtemps les rumeurs concernant sa vie privée. Il faudra donc attendre que Jennifer Aniston en parle publiquement pour en savoir plus sur sa vie de couple.

Jennifer Aniston, née le 11 février 1969 en Californie sous le nom Anastassakis, a vécu une année durant son enfance en Grèce, avant que ses parents acteurs ne repartent à New York. Après leur divorce, Jennifer s'inscrit dès ses 11 ans dans une école d'art dramatique, la Rudolf Steiner School, sur les conseils de son parrain, l'acteur Telly Savalas, célèbre interprète de Kojak. Considérée comme un véritable clown en classe, la jeune fille envisage de devenir actrice et suit une scolarité adaptée à ses aspirations tout en vivant de petits boulots (serveuse, vendeuse en télémarketing). En 1987, à la fin de ses études on retrouve Jennifer Aniston dans quelques pièces new-yorkaises, puis elle rejoint Hollywood en intégrant le casting du très oubliable film d'horreur Leprechaun en 1993.

La jeune femme doit son salut artistique au personnage de Rachel Green, fille à papa richissime qui devient serveuse d'un café de New York dans la série Friends. L'immense succès du show propulse la jeune femme sur les devants de la célébrité internationale (les producteurs la considéraient pourtant pour le rôle de Monica, finalement tenu par Courteney Cox). Sa coiffure est copiée par les jeunes filles du monde entier, elle devient l'un des personnages les plus populaires de la série. Pourtant, elle peine tout comme ses autres partenaires à percer au cinéma : les comédies romantiques L'Objet de mon affection (1998) ou The Good Girl (2002) sont loin d'être restées dans les annales. Elle joue dans Friends jusqu'à l'arrêt de la série, en 2004.

En 2014, la série Friends fête ses 20 ans, dont 10 ans de rediffusions. En pleine promotion du 2e volet du film Comment tuer son boss ? , l'actrice a expliqué, avec humour, qu'elle n'était pas pour le retour de la série et ce malgré de nombreux hommages dont le retour des acteurs dans les anciens décors de Friends, pour un tournage aussi éphémère qu'inédit. En 2021, elle accepte toutefois de revenir pour une émission spéciale retrouvaille entre les acteurs, intitulée Friends : the reunion.

Tout en assurant ses arrières avec la série Friends, dans laquelle elle a joué pendant 10 ans (à raison d'un million de dollars par épisode pour la dernière saison), Jennifer Aniston décide de faire au cinéma ce qu'elle fait de mieux à la télévision : faire rire. Elle enchaîne les comédies avec des pointures du genre, que ce soit Jim Carrey dans Bruce tout-puissant en 2003 ou Ben Stiller dans Polly et moi en 2004. Après sa séparation avec Brad Pitt, Jennifer Aniston se jette en conséquence à corps perdu dans le travail, tout d'abord dans le thriller Derailed dans lequel elle est traquée par Vincent Cassel, puis dans la comédie The Break-Up, qu'on pourrait littéralement traduire par La Rupture. Depuis 2012, Jennifer Aniston a son étoile sur Hollywood Boulevard.

Côté carrière, l'actrice n'est jamais à cours de résurrection et autres grands retours comme elle le confiait, en novembre 2014, sur une chaine de TV américaine. Cette même année, elle est à l'affiche de la comédie policière Life of crime, avant de joeur dans la comédie chorale Broadway Therapy puis Comment tuer son boss et sa suite. En 2015, sort Cake, un film dramatique qui lui permet de changer totalement de registre en incarnant une femme dépressive hantée par l'apparition de son amie suicidée. On a ensuite pu la voir dans The Yellow birds (2015), Joyeuse fête des mères (2016), Joyeux bordel (2016), Dumplin' (2018), Murder mystery (2019). C'est finalement en 2019 que Jennifer Aniston retrouve le chemin de la télévision, en décrochant le premier rôle de The Morning Show, diffusée sur la plateforme Apple TV.

Après avoir fréquenté les acteurs Charlie Schlatter, Daniel McDonald et Tate Donovan, Jennifer Aniston rencontre Brad Pitt en 1998. Leur romance fait rapidement la une des tabloïds, et le couple se marie le 29 juillet 2000 au cours d'une cérémonie privée. Jennifer Aniston fait d'ailleurs apparaître Brad Pitt dans un épisode de Friends, alors qu'ils sont mariés. Le conte de fée prend cependant fin quelques années plus tard, puisque le couple annonce sa séparation suivi d'un divorce en 2005. Les rumeurs courent à cette époque que Brad Pitt aurait trompé Jennifer Aniston avec Angelina Jolie, qu'il a rencontré sur le tournage du film Mr. & Mrs. Smith. Le public réagit très fortement à cette rupture, puisque le couple était considéré comme une romance hollywoodienne parfaite. Malgré la rupture, Jennifer Aniston et Brad Pitt sont restés en contact et interagissent de temps en temps à l'occasion de cérémonie de remises de prix, ce qui ne manque pas d'attiser la machine à rumeurs concernant un potentiel retour de flamme.

Après le tournage de La Rupture, Jennifer Aniston entame une brève relation avec son partenaire dans le film, l'acteur Vince Vaughn. Elle a également eu des relations avec le mannequin Paul Sculfor durant quelques mois, puis le chanteur John Mayer durant l'année 2008. Dès l'année 2011, Jennifer Aniston débute une relation avec Justin Theroux (The Leftovers), après l'avoir rencontré sur le tournage Peace, Love et plus si affinités. Ensemble, le couple achète une maison et se marie en 2015. Ils annoncent cependant leur divorce trois ans plus tard, après près de sept ans de vie commune. Depuis ces relations très médiatisées, Jennifer Aniston se fait plus discrète sur sa vie privée. On ne sait pas si l'actrice de Friends a retrouvé l'amour ou non depuis.

La vie privée de Jennifer Aniston fait régulièrement la une des tabloïds. Beaucoup de ses fans s'interrogent sur sa vie de couple, ou son désir de maternité. A 52 ans, l'actrice n'a pas d'enfant et n'est jamais tombée enceinte, malgré plusieurs rumeurs de grossesse. En 2021 encore, après le tournage de "Friends : the reunion", des rumeurs laissaient entendre que l'actrice aurait révélé aux autres comédiens de la série qu'elle comptait adopter. C'est en tout cas ce que rapportait Closer. Rapidement, Jennifer Aniston réagit par l'intermédiaire de son agent, réfutant ces fausses informations. En 2016 déjà, l'actrice avait dénoncé l'injonction à la maternité dans le Huffington Post puis dans InStyle : "Personne ne sait ce qu'il se passe dans l'intimité d'un foyer. Personne n'imagine que ça puisse être un sujet douloureux pour moi et mon partenaire. Personne ne sait ce que j'ai traversé."