Mort de Bertrand Tavernier : le cinéaste français souffrait-il d'une maladie ?

BERTRAND TAVERNIER. Le cinéaste français est mort le 25 mars 2021 à 79 ans. Si aucune cause n'a été avancée pour son décès, Bertrand Tavernier n'avait pas pu se rendre au dernier festival Lumière en raison de sa maladie.

[Mis à jour le 26 mars 2021 à 9h20] C'est un immense cinéaste qui s'est éteint, et le monde de la culture pleure depuis jeudi 25 mars 2021 ce passionné de cinéma. Bertrand Tavernier est mort à Saint-Maxime, dans le Var, à l'âge de 79 ans. Réalisateur, scénariste, producteur et écrivain, Bertrand Tavernier avait de multiples casquettes. Il a également été président de l'Institut Lumière de Lyon, organisme qui veille à la conservation du patrimoine du cinéma. Aucune cause n'a été avancée pour expliquer le décès du cinéaste, et ce dernier n'avait pas rendu publique une quelconque maladie. On sait toutefois que Bertrand Tavernier n'avait pas pu se rendre au dernier Festival Lumière à Lyon, car il souffrait d'une pancréatite.

Bertrand Tavernier laisse derrière lui une filmographie vaste et éclectique. C'est à ce réalisateur touche-à-tout que l'on doit des succès critiques comme L'horloger de Saint-Paul, Le juge et l'Assassin, L'appât, Un dimanche à la campagne, Capitaine Conan ou La princesse de Montpensier. Il a d'ailleurs été récompensé à maintes reprises pour ses différentes œuvres, dont cinq César, un prix de la mise en scène au Festival de Cannes, mais aussi l'Ours d'or du festival de Berlin ou le Lion d'or de la Mostra de Venise.

On sait encore peu de choses sur les causes de la mort de Bertrand Tavernier. Le cinéaste ne s'était pas exprimé publiquement au sujet d'une quelconque maladie. Il n'avait cependant pas pu se rendre au Festival Lumière dont il était le président en octobre 2020 pour assister au sacre des frères Dardenne. C'est Thierry Frémeaux, directeur de l'institut Lumière, qui avait lu une lettre écrite de sa main. On apprenait alors dans la presse locale, ici dans Le Progrès, que Bertrand Tavernier était atteint d'une pancréatite qui l'avait alors retenu à Paris. Le producteur Jean Labadie, fondateur de la société Le Pacte, a confirmé sur Twitter que Bertrand Tavernier luttait contre une pancréatite depuis des années. Le réalisateur est décédé à l'âge de 79 ans dans la ville de Saint-Maxime dans le département du Var, où se situait la villa de sa famille.

Né le 25 avril 1941 et mort le 25 mars 2021, Bertrand Tavernier est un réalisateur, scénariste, producteur et écrivain français. Atteint d'une tuberculose quand il était jeune, c'est en se soignant en sanatorium que Bertrand Tavernier découvre le cinéma : "Cela m'a permis de tenir. Quand vous avez eu une santé difficile, le cinéma vous permet de rêver", déclarait-il en 2019 au micro d'Europe 1. Après avoir travaillé comme assistant-réalisateur, attaché de presse et critique, il débute la mise en scène. Son premier succès sera L'Horloger de Saint-Paul. On lui doit plusieurs classiques du cinéma français dans divers genres, comme Un dimanche à la campagne, Capitaine Conan, Le juge et l'Assassin, Laissez-Passer ou La princesse de Montpensier. L'un de ses longs-métrages, Autour de minuit, a notamment remporté l'Oscar de la meilleure musique en 1987.

Tout au long de sa carrière, Bertrand Tavernier a eu l'occasion de voir ses films de nombreuses fois nommés dans les cérémonies les plus prestigieuses. On pense bien sûr aux César qui ont nommé ses films pas moins de vingt fois dans diverses catégories. Au total, il aura remporté cinq César au cours de sa carrière, dont deux pour le film Que la fête commence en 1976 (César du meilleur réalisateur et du meilleur scénario).

En France, Bertrand Tavernier a également décroché le prix de la mise en scène du Festival de Cannes en 1984, pour Un dimanche à la campagne. Certaines académies internationales l'ont également salué. Citons par exemple l'Oscar de la meilleure musique pour Autour de minuit en 1987 mais aussi le Grand Prix du Jury de la Berlinale 1974 pour L'Horloger de Saint Paul. Quelques années plus tard, L'Appât obtient également l'Ours d'Or du festival de Berlin en 1995. Vingt ans plus tard, en 2015, c'est la Mostra de Venise qui lui décerne un Lion d'Or pour l'ensemble de sa carrière.

En 1986, Bertrand Tavernier sort Autour de minuit. Ce drame suit le retour à Paris d'un grand saxophoniste, rongé par l'alcool et la solitude, qui va revenir à la vie et à la création grâce à l'un de ses fans. Au casting, on retrouve Dexter Gordon et François Cluzet. Ce long-métrage a remporté plusieurs prix en 1987, comme le César du meilleur son et de la musique originale , mais également l'Oscar de la meilleure musique. Il a également été nommé à l'Oscar du meilleur acteur pour Dexter Gordon, et nommé aux César du meilleur montage et des meilleurs décors.

Bertrand Tavernier a réalisé de nombreux films, mais L'Appât se distingue dans sa filmographie. Sorti en 1995, ce long-métrage revient sur l'affaire Hattab-Sarraud-Subra, un fait divers des années 1980, qui s'est déroulé à Paris. C'est l'un des premiers films dans lesquels on a découvert Marie Gillain. L'Appât a reçu l'Ours d'or au Festival de Berlin en 1995, tandis que Marie Gilain et Olivier Sitruk ont été nommés pour le César du meilleur espoir féminin et masculin.

Bertrand Tavernier a été marié une première fois à la scénariste franco-irlandaise Claudine O'Hagan, plus connue sous le nom de Colo Tavernier. Ils auront deux enfants ensemble : l'écrivaine Tiffany Tavernier et le metteur en scène et acteur Nils Tavernier. Colo Tavernier a écrit le scénario de plusieurs longs-métrages de son mari et décrochera même le César de la meilleure adaptation pour Un dimanche à la campagne en 1985. Le couple s'est toutefois séparé en 1981. L'ex-femme de Bertrand Tavernier est décédée le 12 juin 2020, à 77 ans. Depuis, Bertrand Tavernier aurait été marié une nouvelle fois à en croire un tweet de l'Institut lumière annonçant le décès du cinéaste, une certaine Sarah.

Avec Colo Tavernier (Claudine O'Hagan), Bertrand Tavernier a eu deux enfants. Nils Tavernier est né en 1965 et devenu réalisateur comme son père ainsi que comédien. Il a par exemple tourné le film L'Incroyable Histoire du Facteur Cheval (2018). Née en 1967, Tiffany Tavernier est romancière mais aussi scénariste. On lui doit notamment les scripts de Ca commence aujourd'hui et Holy Lola. Tous deux sont apparus dans certains des films de leur père.

En mars 2021, Netflix a mis en ligne plusieurs films de Bertrand Tavernier. Les abonnés de la plateforme de streaming peuvent donc (re)découvrir L'horloger de Saint-Paul, Que la fête commence, Le juge et l'assassin, Coup de torchon mais aussi La vie et rien d'autre et La Princesse de Montpensier.