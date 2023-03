Jonathan Majors : l'acteur de Marvel accusé d'agression, que s'est-il passé ?

Le comédien américain qui interprète Kang dans la franchise Marvel est accusé d'avoir agressé une femme. Jonathan Majors a été interpellé à New York.

[Mis à jour le 27 mars 2023 à 10h20] Véritable étoile montante d'Hollywood, Jonathan Majors fait aujourd'hui affaire à la justice. L'acteur américain vu cette année au cinéma dans Creed III ou Ant-Man et la Guêpe : Quantumania a été interpellé à New-York ce dimanche 26 mars 2023. Il est soupçonné d'avoir agressé une femme de 30 ans. Selon les informations communiquées par la police new-yorkaise aux médias américains, les autorités ont été sollicités samedi 25 mars 2023 dans la matinée, et que l'enquête a déterminé qu'"un homme de 33 ans avait été impliqué dans une dispute "domestique" avec une femme de 30 ans."

La victime présumée dit avoir été agressée. Elle a été envoyée à l'hôpital pour soigner des blessures à la tête et au cou. Selon le communiqué de presse, elle se trouve dans "un état stable". On ne connait néanmoins pas son identité ni sa relation avec Jonathan Majors. Le Hollywood Reporter nous apprend que l'acteur, qui incarne Kang dans la franchise Marvel, a été arrêté pour "tentative d'étranglement, agression et harcèlement".

L'agent du comédien a cependant assuré dans un communiqué transmis au Los Angeles Time que l'acteur "n'a rien fait de mal". Son avocate a de son côté assurée au que son client était "totalement innocent et probablement la victime d'une altercation avec une femme de son entourage". Elle a également assuré que son équipe était en train de "rassembler des preuves qui seront directement présentées au procureur du district dans l'espoir de voir toutes les charges pesant contre lui retirées." Jonathan Majors aurait été libéré et devra se présenter devant la justice le 8 mai prochain, selon les médias américains.

Très discret sur sa vie privée, Jonathan Majors n'aurait pas de compagne connue et ne serait pas marié. Cependant, une femme de 30 ans a accusé l'acteur de l'avoir agressée le 25 mars 2023. On ne sait rien sur son identité et sa relation avec l'acteur américain. Cependant, la dispute a été qualifiée de "domestique" par les enquêteurs, ce qui peut suggérer que l'accusatrice du comédien ait pu également être sa compagne.

Jonathan Majors est l'un des acteurs à suivre de ces dernières années. Et sa carrière doit prendre un nouvel envol puisqu'il a décroché le rôle de Kang dans la franchise Marvel. L'acteur apparaît pour la première fois dans le MCU dans la première saison de Loki, avant d'endosser à nouveau le rôle dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumania (2023). Cet antagoniste devra également affronter les Avengers dans Avengers 5 : The Kang Dynasty (2025) et Avengers 6 : Secret Wars (2026).