Mort de Chad McQueen : l'acteur décède à 63 ans d'une insuffisance d'organe

Fils de Steve McQueen, le comédien avait notamment joué dans les films "Karaté Kid". Il est décédé des suites d'une insuffisance d'organe à 63 ans.

L'acteur Chad McQueen, fils de la légende du cinéma américain Steve McQueen, est décédé mercredi 11 septembre. Il était âgé de 63 ans. L'un de ses amis a annoncé au Hollywood Reporter qu'il est mort d'une suite d'une insuffisance d'organe dont il souffrait depuis une chute en 2020. Une insuffisance d'organe est lié à un dysfonctionnement de l'un des organes du corps humain, qui ne remplit pas ou plus correctement sa fonction.

A l'annonce de son décès, ses enfants, Jeanie, Chase et Madison, lui ont rendu hommage dans un communiqué de presse : "Son remarquable parcours en tant que père, ainsi que son amour inébranlable envers notre mère, témoigne d'une vie pleine d'amour. En tant que famille, nous devons surmonter cette période difficile et nous vous demandons de respecter notre deuil, alors que nous célébrons son incroyable parcours."

Chad McQueen est né à Los Angeles, en 1960. C'est au début de sa vie d'adulte, à la fin des années 1970, qu'il débute sa carrière d'acteur, marchant dans les pas de son illustre père. Son rôle le plus connu reste néanmoins celui de Dutch, harceleur de Daniel LaRusso, dans les films Karaté Kid (1984) et Karaté Kid : le moment de vérité (1986). Il n'a toutefois pas fait d'apparition dans les suites de ces deux films cultes.

Passionné de courses

Tout comme son père, Chad McQueen était également un grand passionné de voitures et faisait des courses depuis l'âge de 10 ans. "Sa passion pour la course souligne non seulement son talent exceptionnel, mais également sa volonté d'honorer l'héritage de son père, un témoignage des valeurs qu'il lui a distillées", ont écrit ses enfants dans leur déclaration, disponible sur Instagram. "Il nous a transmis sa passion, ses connaissances et son dévouement, et nous honorerons son héritage et celui de notre grand-père." Chad McQueen avait fondé sa propre entreprise de construction de voitures et motos de course, McQueen Racing, en 2010.