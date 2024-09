L'acteur Jean-Michel Dupuis ("La Boum") est mort emporté par une longue maladie à 69 ans

Le comédien Jean-Michel Dupuis, éternel second rôle de cinéma, est décédé à l'âge de 69 ans ce samedi 14 septembre.

C'était un visage que l'on avait l'habitude de voir sur le petit ou le grand écran. Jean-Michel Dupuis, éternel second rôle vu notamment dans La Boum ou dans le cinéma de Claude Lelouch et Edouard Molinaro, est décédé samedi 14 septembre. C'est sa dernière compagne, la scénariste et comédienne Sylvie Audcoeur, qui a annoncé la triste nouvelle sur Facebook dans un message très sobre. Selon des informations de BFM TV, l'acteur âgé de 69 ans vient de mourir des suites d'une longue maladie.

Jean-Michel Dupuis oeuvrait à la fois au cinéma, à la télévision et au théâtre. Son film le plus connu reste La Boum de Claude Pinoteau dans lequel il incarne le rôle d'Etienne, l'ami du père de Vic joué par Claude Brasseur. Il a aussi joué dans La vie est un roman d'Alain Resnais, mais également les films d'Edouard Molinaro, comme L'amour en douce, A gauche en sortant de l'ascenseur ou encore dans les séries Nora et Les grandes familles. Chez Claude Lelouch, il joue dans Attention bandits et La belle histoire, mais également dans Merci la vie de Bertrand Blier. Il n'était plus apparu au cinéma depuis 2006.

Une carrière prolifique à la télévision et au théâtre

Mais sa carrière ne se résumait pas aux salles obscures. A la télévision, on a pu le voir dans La controverse de Valladolid face à Jean-Pierre Marielle, Jean Carmet et Jean-Louis Trintignant, mais également dans plusieurs séries très populaires comme Joséphine Ange gardien, Le juge est une femme ou Une femme d'honneur.

C'était surtout sur les planches que Jean-Michel Dupuis s'illustrait, reprenant à la fois le répertoire de Molière, Shakespeare ou Victor Hugo. Il a également joué sur scène dans la pièce Le Prénom de Matthieu Delaporte, mais également dans Le Mensonge par le dramaturge français oscarisé Florian Zeller.