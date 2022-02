"Masque au cinéma : quand pourra-t-on l'enlever ?"

CINEMA. Masque, pass vaccinal, pass sanitaire... On fait le point sur les règles sanitaires en vigueur dans les cinémas et les changements à venir.

[Mis à jour le 16 février 2022 à 10h57] Les règles sanitaires en vigueur au cinéma évoluent constamment en fonction de l'évolution de l'épidémie en France. Actuellement, pour aller voir un film en salles obscures, il faut présenter un pass vaccinal (schéma de vaccination complet, ou certificat de rétablissement à la Covid-19, ou contre-indication à la vaccination) pour les plus de 16 ans, un pass sanitaire (test PCR ou antigénique négatif ou schéma de vaccination complet ou rétablissement à la Covid-19) pour les mineurs de 12 à 16 ans. Le masque est toujours obligatoire, que ça soit durant la séance ou dans l'enceinte du cinéma.

Les règles sanitaires au cinéma vont bientôt être modifiées. Depuis le 16 février 2022, la vente de confiseries et la consommation sont de nouveau autorisées. A partir du 28 février 2022, il ne sera plus obligatoire de porter le masque dans l'enceinte du cinéma, que ça soit pendant la projection du film ou entre deux séances. Le pass vaccinal sera toutefois toujours en vigueur pour entrer dans les cinémas. Retrouvez vos séances de cinéma en cliquant sur le lien.

les règles sanitaires au cinéma

A partir de 6 ans, le port du masque est toujours obligatoire dans les cinémas, que cela soit durant la séance dans la salle, mais également lors des déplacements dans l'établissement qui projette les films. Même si on possède un passe sanitaire ou vaccinal, il faut conserver le masque dans les cinémas. Mais cette règle ne durera pas éternellement. Le cinéma étant soumis au pass vaccinal, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les cinémas à partir du 28 février 2022.

Les personnes âgées de plus de 16 ans doivent présenter un pass vaccinal pour pouvoir entrer au cinéma. Il faut présenter l'une des trois preuves suivantes pour aller voir un film en salles : un schéma vaccinal complet, un certificat de rétablissement au coronavirus de plus de 11 jours ou de moins de quatre mois ou un certificat de contre-indication médicale à la vaccination. Les tests négatifs au coronavirus ne sont donc plus valides pour entrer au cinéma si vous êtes âgé de plus de 16 ans.

Depuis le 21 juillet 2021, le pass sanitaire, un nouveau protocole sanitaire, était nécessaire pour se rendre dans les cinémas. Il a été remplacé par le pass vaccinal pour les plus de 16 ans. Cependant, le pass vaccinal ne s'applique pas aux mineurs de 12 à 15 ans : ces derniers peuvent donc présenter un pass sanitaire. Pour rappel, le pass sanitaire comprend un schéma de vaccination complet ou un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures, ou un certificat médical prouvant que vous avez contracté le coronavirus. Les autotests ne permettent cependant pas de valider le pass sanitaire.