Réouverture des cinémas : une date annoncée, dans quelles conditions ?

CINEMA OUVERTURE. Emmanuel Macron a évoqué auprès de la PQR une date de réouverture des cinémas pour le 19 mai 2021, avec un couvre-feu à 21h et des jauges limitées.

[Mis à jour le 29 avril 2021 à 15h36] On connaît enfin la date de la réouverture des cinémas. Selon une interview d'Emmanuel Macron donnée à la PQR, et partagée par Europe 1 ce 29 avril 2021, les salles devraient rouvrir le mercredi 19 mai 2021. Tous les lieux culturels, comme les musées, monuments, théâtre, cinémas et salles de spectacles sont concernés par cette date. Toutefois, une jauge de 800 places en intérieur et 1 000 en extérieur est imposée à chacun de ces lieux pour cette date. Le 19 mai, le couvre-feu sera repoussé à 21h, rendant difficilement possible les séances après 19h.

Toutefois, le couvre feu sera repoussé à 23 heures dès le 9 juin 2021 : la séance de 21 heures, qui est l'une des plus prisées par les spectateurs, pourra donc reprendre à cette date, avec une jauge élargie à 5 000 personnes dans les lieux culturels. Le couvre-feu devrait définitivement prendre fin le 30 juin, tout comme les limites de jauges. Bien évidemment, ces assouplissements dépendront de l'évolution de la situation sanitaire. Le maintien des gestes barrières de la distanciation sociale sera maintenue dans les cinémas, probablement dans les mêmes conditions qu'avant la fermeture de novembre 2020.

La réouverture des cinémas entraînera un déferlement de sorties, puisque de nombreux films sont en attente d'être diffusés en salles. Un vrai casse-tête pour les distributeurs et les exploitants ! Parmi les films que l'on pourra voir à cette date, notons d'abord ceux qui n'ont bénéficié que de quelques jours d'exploitation avant la fermeture en octobre 2020. C'est le cas de Garçon Chiffon, ADN ou encore Adieu les cons, qui devraient être prioritaires pour la semaine d'ouverture. Quentin Dupieux a également annoncé sur Twitter que son prochain film, Mandibules, sera disponible sur grand écran dès le 19 mai. Envole-moi de Christophe Baratier est également annoncé par Pathé pour une sortie dès la réouverture des salles. Retrouvez ci-dessous les dates des prochaines sorties cinéma, actualisées en fonction des annonces.

Mobilisation des acteurs et actrices

Notons que cela fait depuis le 30 octobre 2020 que les cinémas sont fermés. Plusieurs stars du septième art avaient interpellé le gouvernement et plus particulièrement Roselyne Bachelot sur les réseaux sociaux pour appeler à la réouverture des cinémas, comme Jean Dujardin ou Pierre Niney. Le 8 février 2021, dans une interview à BFM TV, la ministre de la Culture a dit "entendre la frustration des artistes. Il y a peut-être un chiffre qui manque dans l'interpellation que me fait Pierre Niney [qui notait à cette date que les cinémas étaient fermés depuis 100 jours, NDLR] : 80 000 morts par le coronavirus, des centaines de milliers de personnes avec des séquelles extrêmement dures, ces personnes qui ne retrouveront jamais une vie normale (...) C'est ce qui est difficile à gérer : tenir compte des contraintes sanitaires et faire en sorte que les activités culturelles continuent de la meilleure façon."

Sans surprise, en raison de la crise sanitaire, la fréquentation des cinémas a chuté de 70 % par rapport à 2019 sur l'ensemble de l'année 2020. Les salles ont, en effet, été fermées durant 162 jours, soit entre un tiers et la moitié de l'année. Depuis le dernier confinement fin octobre 2020, les cinémas seront restés fermés six mois, soit plus de cent jours.