Oscars : l'annonce des nominations 2025 repoussée à cause des incendies à Los Angeles

Les Oscars 2025 ont lieu dans la nuit de dimanche 2 au lundi 3 mars 2025 à Los Angeles. Mais en raison des feux de Los Angeles, la date de l'annonce des nominations a été reportée.

Les Oscars sont la plus grosse cérémonie de remise de prix américaine, qui récompense chaque année le cinéma US et hollywoodien. Chaque année, les observateurs et cinéphiles scrutent le palmarès et y vont de leur commentaire sur les films primés.

La prochaine édition est déjà programmée. C'est dans la nuit du 2 au 3 mars 2025 que les abonnés de Disney++ (qui a repris les droits de diffusion à Canal+, traditionnel diffuseur en France depuis de nombreuses années) pourront découvrir le palmarès des Oscars 2025 dans une cérémonie présentée par Conan O'Brien.

Mais avant cela, il faut encore attendre de connaître les films nommés. Initialement prévue ce vendredi 17 janvier, l'annonce a été reportée à deux reprises en raison des feux qui touchent Los Angeles depuis le 7 janvier. "Nous sommes tous dévastés par l'impact des incendies et les pertes profondes subies par tant de personnes dans notre communauté", ont déclaré le PDG de l'Académie Bill Kramer et la présidente de l'Académie Janet Yang dans un communiqué commun.

"En raison des incendies toujours actifs dans la région de Los Angeles, nous pensons qu'il est nécessaire de prolonger notre période de vote et de déplacer la date de notre annonce des nominations pour laisser plus de temps à nos membres." Déjà reportée au 19 janvier, elle n'aura finalement lieu que le jeudi 23 janvier. Pour l'heure, la date de la cérémonie de remise des prix est toujours maintenue.

Pour l'heure, on ne connaît pas les films en compétition aux Oscars 2025. La liste des nominations sera dévoilées à quelques jours de l'événement, le jeudi 23 janvier 2025. Avant cela, des présélections sont faites avant de réduire le nombre de nommés dans chaque catégorie.

Si l'on se fie aux nominations des Golden Globes, autre grosse cérémonie de remise de prix aux Etats-Unis, on peut s'attendre à des nominations d'Emilia Pérez de Jacques Audiard (également soumis pour représenter la France à l'Oscar du Meilleur film international), Anora de Sean Backer, Dune : deuxième partie mais aussi The Brutalist de Brady Corbet, Conclave d'Edward Berger, ou encore Wicked : partie 1 de John M. Chu.

La 97e édition des Oscars sera diffusée dans la nuit du 2 au 3 mars 2025. Avec un gros changement pour ceux qui sont habitués à suivre la cérémonie : ce n'est plus sur Canal++ qu'elle sera diffusée. En effet, il faudra un abonnement à Disney+ pour suivre la soirée en direct, puisque c'est la plateforme de streaming qui la proposera à ses clients.