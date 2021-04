Oscars : Nomadland, Anthony Hopkins... Palmarès et temps forts 2021

OSCARS 2021. Malgré un contexte difficile pour les cinémas, les Oscars ont récompensé le meilleur du cinéma international au cours d'une cérémonie toute en retenue. Le palmarès complet des Oscars 2021.

14:36 - Comment revoir les Oscars en replay streaming ? Vous avez raté les Oscars 2021 et souhaitez les voir en streaming ? Sachez que c'est possible ! Comme chaque année, la cérémonie diffusée dans la nuit du 25 au 26 avril 2021 est disponible en replay sur le site MyCanal. Il suffit d'avoir un abonnement à la plateforme et au bouquet de chaînes Canal pour y accéder. Si vous posséder l'application, il est possible de revoir la cérémonie sur ordinateur, smartphone, tablette ou sur la télévision pour les détenteurs de la box.

14:03 - Portrait de Youn Yuh-jung, Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle A 73 ans, l'actrice coréenne Youn Yuh-jung a reçu l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation dans Minari. Auparavant, celle qui est surnommée la "Meryl Streep coréenne" joue depuis cinquante ans au cinéma. On a pu la voir notamment dans Woman of Fire (1971), The Housemaid (2010), The Taste of Money (2012).

13:31 - Qui est Daniel Kaluuya, Oscar du meilleur acteur dans un second rôle ? Daniel Kaluuya est un acteur britannique de 32 ans, qui a reçu le 25 avril 2021 l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation de Fred Hampton dans Judas and the Black Messiah. Auparavant, l'acteur s'est fait connaître après avoir incarné le personnage principal du film d'horreur Get Out. Il a également tenu un rôle dans Black Panthers et plus récemment dans Queen and Slim.

13:03 - Chadwick Boseman honoré lors du In Memoriam Chaque année, les Oscars rendent hommage aux personnalités du cinéma disparues au cours de l'année passée. Pour la soirée 2021, c'était à H.E.R. de mettre en musique ce moment toujours très émouvant de la cérémonie. Parmi les stars qui ont été honorées lors de cette séquence, Sean Connery, Ennio Morricone, Joel Schumacher, Bertrand Tavernier, mais également Chadwick Boseman, décédé en août 2020 des suites d'un cancer. Il était d'ailleurs nommé à titre posthume pour l'Oscar du meilleur acteur, pour son interprétation dans Le Blues de Ma Rainey. In memoriam. ????#Oscars pic.twitter.com/Nc7vdFt42B — CANAL+ (@canalplus) April 26, 2021

12:34 - Trois Français primés lors des Oscars 2021 Plusieurs Oscars ont été remis à des Français durant la cérémonie 2021. Le dramaturge et cinéaste Florian Zeller a notamment reçu le prix du meilleur scénario adapté pour The Father, tandis qu'Alice Doyard co-réalisatrice de Colette, est reparti avec l'Oscar du meilleur court-métrage documentaire. Enfin Nicolas Becker a été récompensé de l'Oscar du meilleur son décerné à Sound of Metal.

12:00 - Où voir les films primés aux Oscars 2021 ? Beaucoup des films récompensés lors des Oscars 2021 ne sont pas encore sortis en France, les salles étant encore fermées pour l'instant. Citons par exemple Nomadland, élu meilleur film, qui doit sortir au cinéma le 9 juin prochain, tout comme Minari (Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle). The Father, prix du meilleur acteur et du meilleur scénario adapté, n'a pas de date de sortie pour l'heure mais nul doute qu'il sortira peu après la réouverture des salles tout comme Sound of Metal. Judas and the Black Messiah, primé deux fois, est disponible sur Canal+ et MyCanal. Il sera disponible à l'achat digital dès le 28 avril 2021. Soul, récompensé du prix du meilleur film d'animation, est disponible en streaming sur Disney+ mais aussi en DVD et Blu-Ray. Mank, deux prix de son côté, est disponible sur Netflix tout comme Le Blues de Ma Rainey (deux prix), le prix du meilleur documentaire La Sagesse de la pieuvre et les deux courts-métrages Two Distant Strangers et If Anything Happens I Love You. Drunk, prix du meilleur film étranger, ressortira en France avec la réouverture des salles.

11:45 - Très ému, Thomas Vinterberg dédie son prix à sa fille décédée Au cours de la cérémonie des Oscars 2021, Thomas Vinterberg, qui a reçu l'Oscar du meilleur film étranger, a tenu à rendre hommage à sa fille. Cette dernière est morte des suites d'un accident peu de temps au début du tournage de son long-métrage : "On souhaitait faire un film qui célébrait la vie, et après quatre jours de tournage, l'impossible s'est produit : il y a eu un accident sur l'autoroute qui m'a retiré ma fille. Quelqu'un a regardé son portable... Elle nous manque, je l'adore", a-t-il raconté, très bouleversé. Le cinéaste danois a expliqué qu'elle devait apparaître dans son film : "Si quelqu'un ose croire qu'elle est avec nous ce soir, vous pourriez la voir applaudir. On a fini par faire ce film pour elle, en tant que monument à sa gloire. Ida, c'est un miracle qui s'est produit, tu fais partie de ce miracle. Cet Oscar est pour toi."

11:18 - Daniel Kaluuya rend hommage à Fred Hampton Daniel Kaluuya a reçu l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation du leader des Black Panthers dans Judas and the Black Messiah, disponible en Achat Digital dès le 28 avril. Lors de son discours de remerciement, il a tenu à rendre hommage au militant Fred Hampton qu'il incarne dans le long-métrage : "Quel homme. On aurait été bénis d'avoir vécu au même moment que lui, merci pour ta lumière [...] Il m'a appris, il m'a montré comment voir l'amour qui a débordé de la communauté noire vers les autres communautés. Cela m'a appris que le pouvoir de l'unité, de l'union : quand ils cherchent à nous diviser, on chercher à s'unir."

10:54 - Les films snobés des Oscars 2021 Qui dit gagnants, dit perdants ! Certains films nommés aux Oscars 2021 faisaient figure de favoris aux Oscars en terme de nombre de nominations, mais n'ont récolté aucune récompense, ou très peu. C'est le cas de Mank, qui avait le plus grand nombre de nominations mais qui est reparti avec les prix de la meilleure photographie et des meilleurs décors. Anthony Hopkins a été préféré à Chadwick Boseman, dont on attendait un Oscar posthume pour son rôle dans Le Blues de Ma Rainey. Enfin, Les Sept de Chicago n'a obtenu aucune récompense, malgré six nominations.

10:33 - Qui est Florian Zeller, le Français qui a reçu l'Oscar du meilleur scénario adapté ? Trois Français ont été primés au cours de la cérémonie des Oscars 2021. Parmi eux, Florian Zeller a reçu le prix du meilleur scénario adapté pour The Father, retranscription au cinéma de sa pièce de théâtre. Cet écrivain, scénariste et réalisateur n'en était pas à son premier film avec The Father, puisqu'il avait travaillé auparavant sur les comédies Une heure de tranquillité puis Amoureux de ma femme. C'est particulièrement au théâtre qu'il s'est distingué comme dramaturge, considéré comme l'auteur français le plus joué à travers le monde sur les planches. Parmi ses pièces majeures, on retrouve la Vérité mais également la trilogie familiale La Mère, Le Père puis Le Fils.

10:17 - Le discours engagé de Regina King Au cours de la cérémonie des Oscars 2021, Regina King était invité sur scène pour remettre l'un des prix de la soirée. La comédienne oscarisée n'a pas manqué de faire écho à l'actualité récente, la condamnation de Derek Chauvin dans le procès sur la mort de George Floyd : "Si le verdict à Minneapolis dans le procès de Derek Chauvin avait été différent, j'aurais probablement troqué mes escarpins pour des chaussures de marche." Regina King a poursuivi son discours engagé pour rappeler l'importance du mouvement Black Lives Matter : "Je sais que chez vous vous avez tendance à attraper la télécommande pour changer de scène quand Hollywood vous fait un sermon, mais je suis la mère d'un fils noir. Je connais la peur avec laquelle vous êtes nombreux à vivre, la célébrité ou la richesse n'y changent rien."

10:01 - En images, l'étonnant twerk de Glenn Close C'est certainement l'une des images qui promet de faire le tour des réseaux sociaux et de devenir le prochain meme. Lors de la cérémonie des Oscars 2021, l'actrice Glenn Close s'est mise à danser et twerké sur la chanson Da Butt devant les caméras et la foule en délire. Retrouvez ci-dessous la vidéo de ce moment. On n'avait pas vu venir la danse de Glenn Close et on est totalement fan #Oscars pic.twitter.com/H0DQ0edMdg — CANAL+ (@canalplus) April 26, 2021

09:42 - Frances McDormand a remporté son troisième Oscar Le talent de Frances McDormand continue de séduire l'Académie des Oscars, qui l'a de nouveau récompensée au cours de la cérémonie 2021. L'actrice a remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle de nomade en deuil dans Nomadland. C'est la troisième fois qu'elle remporte cette prestigieuse récompense : auparavant, elle avait distingué pour ses interprétations de flic dans Fargo (1997) et plus récemment pour avoir incarné une mère à la recherche du meurtrier de sa fille dans Three Billboards : Les panneaux de la vengeance (2018). Pour rappel, c'est Katharine Hepburn qui détient le record du plus grand nombre de statuette dans cette catégorie, avec 4 récompenses.

09:26 - Anthony Hopkins, plus vieil acteur à recevoir l'Oscar A 83 ans, Anthony Hopkins a reçu son second Oscar du meilleur acteur pour The Father. Il devient alors l'acteur le plus âgé à recevoir cette récompense. Il avait déjà reçu ce prix après avoir incarné le terrifiant Hannibal Lecter dans Le silence des agneaux, en 1992, il y a près de trente ans.