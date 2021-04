Oscars : Nomadland, The Father... palmarès et temps forts de la cérémonie 2021

OSCARS 2021. Nomadland et The Father sont ressortis grands vainqueurs de la cérémonie des Oscars 2021. Du palmarès aux meilleurs moments de la soirée, voici tout ce qu'il faut retenir.

11:18 - Daniel Kaluuya rend hommage à Fred Hampton Daniel Kaluuya a reçu l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation du leader des Black Panthers dans Judas and the Black Messiah, disponible en Achat Digital dès le 28 avril. Lors de son discours de remerciement, il a tenu à rendre hommage au militant Fred Hampton qu'il incarne dans le long-métrage : "Quel homme. On aurait été bénis d'avoir vécu au même moment que lui, merci pour ta lumière [...] Il m'a appris, il m'a montré comment voir l'amour qui a débordé de la communauté noire vers les autres communautés. Cela m'a appris que le pouvoir de l'unité, de l'union : quand ils cherchent à nous diviser, on chercher à s'unir."

10:54 - Les films snobés des Oscars 2021 Qui dit gagnants, dit perdants ! Certains films nommés aux Oscars 2021 faisaient figure de favoris aux Oscars en terme de nombre de nominations, mais n'ont récolté aucune récompense, ou très peu. C'est le cas de Mank, qui avait le plus grand nombre de nominations mais qui est reparti avec les prix de la meilleure photographie et des meilleurs décors. Anthony Hopkins a été préféré à Chadwick Boseman, dont on attendait un Oscar posthume pour son rôle dans Le Blues de Ma Rainey. Enfin, Les Sept de Chicago n'a obtenu aucune récompense, malgré six nominations.

10:33 - Qui est Florian Zeller, le Français qui a reçu l'Oscar du meilleur scénario adapté ? Trois Français ont été primés au cours de la cérémonie des Oscars 2021. Parmi eux, Florian Zeller a reçu le prix du meilleur scénario adapté pour The Father, retranscription au cinéma de sa pièce de théâtre. Cet écrivain, scénariste et réalisateur n'en était pas à son premier film avec The Father, puisqu'il avait travaillé auparavant sur les comédies Une heure de tranquillité puis Amoureux de ma femme. C'est particulièrement au théâtre qu'il s'est distingué comme dramaturge, considéré comme l'auteur français le plus joué à travers le monde sur les planches. Parmi ses pièces majeures, on retrouve la Vérité mais également la trilogie familiale La Mère, Le Père puis Le Fils.

10:17 - Le discours engagé de Regina King Au cours de la cérémonie des Oscars 2021, Regina King était invité sur scène pour remettre l'un des prix de la soirée. La comédienne oscarisée n'a pas manqué de faire écho à l'actualité récente, la condamnation de Derek Chauvin dans le procès sur la mort de George Floyd : "Si le verdict à Minneapolis dans le procès de Derek Chauvin avait été différent, j'aurais probablement troqué mes escarpins pour des chaussures de marche." Regina King a poursuivi son discours engagé pour rappeler l'importance du mouvement Black Lives Matter : "Je sais que chez vous vous avez tendance à attraper la télécommande pour changer de scène quand Hollywood vous fait un sermon, mais je suis la mère d'un fils noir. Je connais la peur avec laquelle vous êtes nombreux à vivre, la célébrité ou la richesse n'y changent rien."

10:01 - En images, l'étonnant twerk de Glenn Close C'est certainement l'une des images qui promet de faire le tour des réseaux sociaux et de devenir le prochain meme. Lors de la cérémonie des Oscars 2021, l'actrice Glenn Close s'est mise à danser et twerké sur la chanson Da Butt devant les caméras et la foule en délire. Retrouvez ci-dessous la vidéo de ce moment. On n'avait pas vu venir la danse de Glenn Close et on est totalement fan #Oscars pic.twitter.com/H0DQ0edMdg — CANAL+ (@canalplus) April 26, 2021

09:42 - Frances McDormand a remporté son troisième Oscar Le talent de Frances McDormand continue de séduire l'Académie des Oscars, qui l'a de nouveau récompensée au cours de la cérémonie 2021. L'actrice a remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle de nomade en deuil dans Nomadland. C'est la troisième fois qu'elle remporte cette prestigieuse récompense : auparavant, elle avait distingué pour ses interprétations de flic dans Fargo (1997) et plus récemment pour avoir incarné une mère à la recherche du meurtrier de sa fille dans Three Billboards : Les panneaux de la vengeance (2018). Pour rappel, c'est Katharine Hepburn qui détient le record du plus grand nombre de statuette dans cette catégorie, avec 4 récompenses.

09:26 - Anthony Hopkins, plus vieil acteur à recevoir l'Oscar A 83 ans, Anthony Hopkins a reçu son second Oscar du meilleur acteur pour The Father. Il devient alors l'acteur le plus âgé à recevoir cette récompense. Il avait déjà reçu ce prix après avoir incarné le terrifiant Hannibal Lecter dans Le silence des agneaux, en 1992, il y a près de trente ans.

09:12 - Qui est Chloé Zhao, qui a reçu l'Oscar de la meilleure réalisation ? Chloé Zhao et son film Nomadland sont ressortis grands vainqueurs de la cérémonie des Oscars 2021 dans la nuit du 25 au 26 avril. La réalisatrice a décroché l'Oscar de la meilleure réalisation. Née à Pékin, la cinéaste a quitté la Chine durant son adolescence, pour rejoindre le Royaume-Uni puis les Etats-Unis, où elle a étudié à Los Angeles et New York. Elle développe une fascination pour les grandes étendues rurales américaines, paysages de ses longs-métrages. Son premier film, Les Chansons que mes frères m'ont apprises, est sorti en 2015. Son second long-métrage, le western The Rider, la fait connaître comme réalisatrice à suivre. On lui a confié les rennes du prochain film Marvel, Eternals, qui doit sortir d'ici la fin de l'année 2021.

09:05 - Chloé Zhao, seconde femme à remporter l'Oscar de la meilleure réalisatrice Cette nuit, Chloé Zhao est devenue la seconde femme de l'histoire de la cérémonie à remporter l'Oscar de la meilleure réalisatrice, après Kathryn Bigelow pour Démineurs en 2010. La réalisatrice de Nomadland est surtout devenue la première réalisatrice d'origine asiatique à remporter la prestigieuse récompense. Lors de la réception du prix, la cinéaste a remercié les acteurs nomades de son film, qui lui ont "appris le pouvoir de la résilience, de l'espoir [...] et la vraie bonté."

08:57 - Que retenir des Oscars 2021 ? C'est une cérémonie des Oscars tout à fait particulière que nous avons pu découvrir cette nuit en direct de Los Angeles. Grâce à un format plus intimiste, les candidats primés ont eu l'occasion de s'exprimer sans voir leurs discours écourtés comme à l'accoutumée. Ils ont ainsi pu exprimer leurs remerciements mais aussi leurs positions politiques. C'est aussi une année où les minorités souvent invisibles dans les palmarès ont pu briller. Chloé Zhao devient ainsi la deuxième femme primée meilleure réalisatrice mais aussi la première cinéaste d'origine asiatique à obtenir ce prix. De nombreuses stars ont également fait référence aux luttes politiques du moment aux Etats-Unis, tout particulièrement le mouvement Black Lives Matter et la lutte contre les violences policières. Avec trois des prix principaux, Nomadland se place en grand gagnant des Oscars 2021 tandis que The Father, Le Blues de Ma Rainey, Mank, Judas and the Black Messiah, Soul et Sound of Metal obtiennent tous deux prix chacun. Il s'agit notamment d'une très belle reconnaissance pour The Father, film réalisé par le Français Florian Zeller. Sur les réseaux sociaux, on a pu voir apparaître une certaine déception suite à la victoire d'Anthony Hopkins et non de Chadwick Boseman, nommé à titre posthume pour sa performance dans Le Blues de Ma Rainey. Enfin, un passage dansé par Glenn Close sur "Da Butt" aura fait sensation sur Twitter pendant quelques instants. S'il est probable que les Oscars 2021 réalisent moins d'audience que d'habitude, on pourra se souvenir d'un palmarès juste et sans surprise ainsi que d'une cérémonie bien réalisée et rythmée.

08:31 - Mank, champion des nominations, primé deux fois Disponible sur Netflix, le dernier film de David Fincher s'intitule Mank, du surnom de Herman J. Mankiewicz, scénariste célèbre notamment pour avoir signé Citizen Kane. C'est précisément de l'écriture du chef d'oeuvre d'Orson Welles dont il est question dans le film de Fincher. On y suit Gary Oldman (nommé dans la catégorie meilleur acteur) dans le rôle de Mank, un scénariste au franc-parler qui fait jaser le gota hollywoodien. Après un accident, il se retrouve à écrire le scénario de Citizen Kane en quelques semaines d'intense écriture entrecoupées de flashbacks de sa vie antérieure au sein du système des studios hollywoodiens. Le film Mank était nommé dans dix catégories aux Oscars 2021. Malgré sa position de long-métrage le plus nommé cette année, il n'a obtenu que deux prix techniques : le prix des meilleurs décors et le prix de la meilleure photographie.

08:08 - Deux Oscars pour Le Blues de Ma Rainey Avec deux statuettes obtenues, Le Blues de Ma Rainey fait partie des films les plus récompensés cette nuit lors des Oscars 2021. Le film s'est ainsi vu décerner les prix des meilleurs costumes mais aussi des meilleures coiffures et maquillages. Le long-métrage est disponible en streaming sur Netflix en France.

07:44 - Trois prix pour des Français Cette année, plusieurs Oscars ont été décernés à des Français. Citons Florian Zeller qui a reçu le prix du meilleur scénario adapté pour The Father, Alice Doyard co-réalisatrice de Colette, Oscar du meilleur court-métrage documentaire et enfin Nicolas Becker pour l'Oscar du meilleur son décerné à Sound of Metal.

07:22 - De quoi parle The Father, primé deux fois aux Oscars ? The Father est un film de Florian Zeller porté par Anthony Hopkins et Olivia Colman dans lequel on suit le parcours d'un homme de 80 ans dont le monde se délite peu à peu. Sa fille compte quitter Londres pour Paris avec l'homme qu'elle vient de rencontrer et, ce faisant, lui propose d'être prise en charge par des aides-soignantes. Pourtant, plus tard, un autre homme vient voir Anthony lui expliquer qu'il est marié avec sa fille depuis 10 ans et qu'ils n'ont jamais prévu de quitter le Royaume-Uni. Que se passe-t-il ? Le père se pose beaucoup de questions sur sa vie et son entourage. Est-il en train de délirer ou sa fille essaie-t-elle de le faire passer pour fou ?