"Oscars : Nominations 2021, horaire, prédictions... Tout savoir sur la cérémonie"

OSCARS 2021. Cette nuit a lieu la cérémonie des Oscars 2021. Bien qu'elle ait été décalée en raison de la crise sanitaire, cette cérémonie compte bien récompenser les meilleures réussites du cinéma américain. Voici tout ce qu'il faut savoir avant le grand soir.

Palmarès des Oscars 2020 Après avoir décalé de près de deux mois sa cérémonie, l'Académie des Oscars s'apprête à lever le voile sur son palmarès 2021. L'occasion de célébrer les accomplissements du cinéma américain en dépit d'une année largement impactée par la crise sanitaire.

La cérémonie des Oscars 2021 est prévue pour une diffusion à partir de 2 heures du matin heure française. En général, la cérémonie dure entre trois et quatre heures. En France, c'est la chaîne cryptée Canal+ qui diffuse les Oscars. La cérémonie sera retransmise en clair et donc accessible aux non abonnés.

Quelques films font figure de favoris en raison du nombre de nominations qu'ils accumulent mais aussi par leur palmarès lors des précédentes cérémonies. On peut notamment citer Nomadland de Chloé Zhao avec Frances McDormand auréolé notamment aux Golden Globes et aux BAFTA. Mank, le biopic de David Fincher dédié au scénariste Herman Mankiewicz, à qui l'on doit le scénario de Citizen Kane, est le film le plus nommé des Oscars avec 10 potentielles statuettes. On note cependant que le film a peu remporté de prix durant la course aux Oscars, se contentant notamment des prix de la meilleure photographie et des meilleurs décors. Nommé à titre posthume pour son rôle dans Le Blues de Ma Rainey, Chadwick Boseman pourrait être salué d'une statuette du meilleur acteur lors des Oscars 2021. Nommée en tant que meilleure actrice mais aussi en tant que productrice de Nomadland, Frances McDormand pourrait remporter deux statuettes cette nuit. Voir les photos Les nominations des Oscars 2021 en images Recevoir nos alertes live !

09:44 - Sur quelle chaîne est diffusée la cérémonie des Oscars ? Partenaire traditionnel du cinéma, le groupe Canal est le diffuseur historique de la cérémonie des Oscars. Cette année encore, c'est sur Canal+ que les cinéphiles pourront découvrir, en direct, la cérémonie 2021. Notez cependant que Canal+ diffuse les Oscars en clair, vous n'avez donc pas besoin d'être abonné pour pouvoir en profiter dès 2 heures du matin. Pour information, la cérémonie est également disponible en streaming sur l'application MyCanal. 09:22 - A quelle heure peut-on voir les Oscars en France ? La cérémonie des Oscars est diffusée à l'horaire américain, ce qui implique que les cinéphiles français, comme chaque année, devront veiller jusque tard dans la nuit s'ils veulent découvrir le palmarès en direct. Préparez donc le café, car la cérémonie des Oscars démarre à 2 heures du matin, heure française ! Elle dure en général entre 3 et 4 heures. 09:02 - Les Oscars 2021, c'est cette nuit ! C'est le grand jour pour les nommés aux Oscars 2021. Cette nuit est diffusée la grande cérémonie qui récompense les plus grands accomplissements du cinéma américain et international de l'année passée. Notez que cette cérémonie, qui se tient habituellement fin février, début mars a été décalée en raison de la crise sanitaire qui a impacté tout le circuit du cinéma depuis plus d'un an désormais.

Le 15 mars 2021, l'Académie des Oscars a révélé la liste de ses nommés à l'édition, 2021. Celle-ci permet d'ores et déjà de dessiner plusieurs favoris en nombre de nominations. Un indicateur imparfait mais qui permet cependant de voir qui sont les prétendants ayant le plus de chances de s'imposer lors de la cérémonie. Avec pas moins de 10 nominations, Mank est le film le plus nommé des Oscars 2021. Le long-métrage, réalisé par David Fincher, revient sur la vie de Herman J. Mankiewicz, scénariste qui tente, tout au long du film, d'écrire le script de Citizen Kane, le chef d'oeuvre d'Orson Welles. De nombreux films sont également nommés six fois cette année avec notamment Minari dont l'acteur Steven Yeun devient le premier comédien d'origines asiatiques à être nommé dans la catégorie meilleur acteur. On note également que Nomadland, couronné aux Golden Globes, est également nommé 6 fois, tout comme Sound of Metal qui met en scène un batteur qui perd peu à peu l'audition.

Le film Le Blues de Ma Rainey, dernier rôle de Chadwick Boseman, est auréolé de 5 nominations dont une à titre posthume pour Boseman dans la catégorie meilleur acteur. Anthony Hopkins et Olivia Coleman récoltent deux des 6 nominations pour le film The Father tandis que Daniel Kaluuya et Lakeith Stanfield sont opposés dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle pour Judas and the Black Messiah (6 nominations au total). Le film Les Sept de Chicago, disponible en France sur Netflix, est lui aussi nommé six fois. Ci-dessous, la liste des films les plus nommés aux Oscars 2021 ainsi que la liste complète des nominations.

Mank : 10

Judas and the Black Messiah : 6

The Father : 6

Minari : 6

Nomadland : 6

Les Sept de Chicago : 6

Sound of metal : 6

Promising Young Woman : 5

Le Blues de Ma Rainey : 5

News of the World : 4

Avant les Oscars, les Golden Globes, les Bafta et les SAG Awards (Screen Actors Guild Awards) ont permis de dégager de premières tendances avant les Oscars. Le 4 avril 2021, les SAG Awards, récompenses décernées par le syndicat des acteurs américains, ont auréolé Les Sept de Chicago dans la catégorie meilleure distribution. De son côté, Chadwick Boseman a reçu le SAG Award et le Golden Globe du meilleur acteur, à titre posthume, pour Le Blues de Ma Rainey, ce qui le place comme grand favori pour recevoir l'Oscar dans quelques jours. Viola Davis a remporté le SAG Award de la meilleure actrice, tandis que Daniel Kaluuya a reçu celui du meilleur second rôle pour Judas & the Black Messiah. Yuh-jung Young (Minari) a reçu le SAG Award de la meilleure actrice dans un rôle féminin. Toutefois, il est important de noter que Nomadland, l'un des favoris pour l'Oscar du meilleur film, n'était pas nommé aux SAG Awards. Il a toutefois remporté le prix de Meilleur film dramatique aux Golden Globes en février dernier, mais aussi le Bafta du meilleur film, le 11 avril 2021.

Meilleur film :

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

Les Sept de Chicago

Meilleur acteur :

Riz Ahmed (Sound of metal)

Chadwick Boseman (Le Blues de Ma Rainey)

Anthony Hopkins (The Father)

Gary Oldman (Mank)

Steven Yeun (Minari)

Meilleure actrice :

Viola Davis (Le Blues de Ma Rainey)

Andra Day (The US VS Billie Holiday)

Vanessa Kirby (Pieces of a Woman)

Frances McDormand (Nomadland)

Carey Mulligan (Promising Young Woman)

Meilleur acteur dans un second rôle :

Sacha Baron Cohen (Les Sept de Chicago)

Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

Leslie Odom Jr (One night in Miami)

Paul Raci (Sound of Metal)

Lakeith Stanfield (Judas and the Black Messiah)

Meilleure actrice dans un second rôle :

Maria Bakalova (Borat 2)

Glenn Close (Hillbilly Elegy)

Olivia Coleman (The Father)

Amanda Seyfried (Mank)

Yoon Yeo-jeong (Minari)

Meilleur réalisateur :

Thomas Vinterberg (Drunk)

David Fincher (Mank)

Lee Isaac Chung (Minari)

Chloe Zhao (Nomadland)

Emerald Fennell (Promising Young Woman)

Meilleur film d'animation :

En avant

Voyage vers la lune

Shaun le mouton : la ferme contre-attaque

Soul

Le Peuple loup

Meilleur court-métrage d'animation :

Burrow

Genius Loci

If anything happens I love you

Opera

Yes-people

Meilleur scénario adapté :

Borat 2

The Father

Nomadland

One night in Miami

The White Tiger

Meilleur scénario original :

Judas and the Black Messiah

Minari

Promising Young Woman

Sound of Metal

Les Sept de Chicago

Meilleure photographie :

Judas and the Black Messiah

Mank

News of the World

Nomadland

Les Sept de Chicago

Meilleur documentaire :

Collective

Crip Camp

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Time

Meilleur court-métrage documentaire :

Colette

A Concerto is a conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love song for Latasha

Meilleur court-métrage de fiction :

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two distant strangers

White Eye

Meilleur film étranger :

Drunk

Better Days

Collective

The Man Who Sold His Skin

Quo Vadis, Aida ?

Meilleur Montage :

The Father

Nomadland

Promising young woman

Sound of metal

Les Sept de Chicago

Meilleur son :

Greyhound

Mank

News of the world

Soul

Sound of metal

Meilleurs décors :

The Father

Le Blues de Ma Rainey

Mank

News of the World

Tenet

Meilleure musique originale :

Da 5 bloods

Mank

Minari

News of the World

Soul

Meilleure chanson originale :

"Fight for you" (Judas and the Black Messiah)

"Hear my voice" (Les Sept de Chicago)

"Husavik" (Eurovision Song Contest : The Story of Fire Saga)

"Io si" (La vie devant soi)

"Speak now" (One night in Miami)

Meilleurs coiffures et maquillages :

Emma

Hillbilly Elegy

Le Blues de Ma Rainey

Mank

Pinocchio

Meilleurs costumes :

Emma

Le Blues de Ma Rainey

Mank

Mulan

Pinocchio

Meilleurs effets spéciaux :

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

The One and only Ivan

Tenet

La cérémonie des Oscars se déroule dans la nuit du 25 au 26 avril 2021. En France, les cinéphiles devront, comme toujours, veiller tard pour connaître le palmarès en direct. La cérémonie est diffusée à 2 heures du matin le lundi 26 avril 2021, heure française, et doit durer entre 3 et 4 heures environ. Diffuseur officiel de la cérémonie, c'est Canal+ qui a les droits exclusifs de retransmission. La cérémonie étant diffusée en clair, même les non abonnés pourront découvrir le palmarès en direct sur Canal+ ou bien en streaming sur MyCanal.

Parasite est le grand gagnant de la cérémonie des Oscars 2020, avec quatre prix reçus sur six nominations. Le film sud-coréen de Bong Joon-ho a décroché les prix du meilleur film, du meilleur film international, de la meilleure réalisation et du meilleur scénario original. Auparavant considéré comme favori, 1917 obtient trois récompenses dont meilleure photographie et meilleurs effets visuels. Les autres favoris de la soirée, quant à eux, n'ont pas déçu puisque Brad Pitt, Laura Dern, Renée Zellweger et Joaquin Phoenix ont tous les quatre reçu un Oscar récompensant leur travail d'acteur.