DIRECT. César : suivez le palmarès de la cérémonie 2022

CESAR 2022. La 47e cérémonie des César est diffusée en clair sur Canal+. Découvrez le palmarès complet en direct.

20:55 - Les César commencent Le moment que les cinéphiles français attendent chaque année est arrivé ! Les César débutent actuellement sur Canal+. Pour rappel, il est possible de suivre la soirée en direct et en clair sur la chaîne habituellement cryptée. Faites vos pronostics et votez pour vos favoris des César 2022 Selon vous, qui devrait être sacré grand gagnant des César 2022 ? Votez dans notre sondage et faites vos pronostics pour vos films favoris, avant de découvrir le palmarès complet ce vendredi 25 février 2022 en fin de soirée. Pour rappel, la cérémonie présentée par Antoine de Caunes est à suivre dès 20h50 en direct et en clair sur Canal+. Si le module ne s'affiche pas, cliquez ici. 20:51 - A quelle heure débutent les César ? Plus que quelques minutes à patienter avant la cérémonie des César ! Selon le compte à rebours de Canal+, la soirée débutera dans moins de 5 minutes, à 20h55 précisément. Il est possible de suivre la soirée en direct et en clair sur Canal+ et sur la plateforme MyCanal, mais aussi, pour ceux qui préfèrent les médias radiophoniques, sur Europe 1. 20:43 - Danièle Thompson présidente des César 2022 Si Antoine de Caunes présente la cérémonie des César 2022, Danièle Thompson a été choisie pour la présider. La réalisatrice et scénariste a été à l'oeuvre derrière de nombreux films populaires du cinéma français, comme Fauteuils d'orchestre, La Bûche ou encore Cézanne et moi. Elle a également participé au scénario des films de son père, Gérard Oury. Lors des César, elle a pour rôle d'ouvrir et de clôturer la cérémonie, mais aussi de remettre le César du meilleur film. 20:37 - Adam Driver présent aux César 2022 ? Adam Driver est nommé pour le César du meilleur acteur pour sa partition dans le film Annette de Leos Carax. Sur son compte Twitter, Canal+ a annoncé que le comédien américain fera le déplacement en France pour assister à la cérémonie. 20:24 - A quoi ressemble l’affiche des César 2022 ? C’est une tradition : chaque cérémonie des César a droit à son affiche, qui donne la tonalité de l’édition à venir. En 2022, on peut voir sur l’affiche une scène du film Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard. Une manière de rendre hommage à Jean-Paul Belmondo, décédé en septembre dernier. Nous sommes très heureux de vous présenter l’Affiche Officielle de la 47e Cérémonie des César ????????️



Ces 3 instants de complicité et d'amour joués par Jean-Paul Belmondo et Anna Karina sont extraits de "Pierrot le fou", réalisé par Jean-Luc Godard, un film @STUDIOCANAL #César2022 pic.twitter.com/ON2Q67XQKb — Académie des Arts et Techniques du Cinéma. (@Les_Cesar) January 21, 2022 20:07 - Retour sur les règles des Césars Vous ne le savez peut-être pas, mais il existe des règles qui impactent le palmarès des César. En effet, il n'est pas possible d'obtenir le César du meilleur film si on a obtenu plus tôt dans la soirée celui du meilleur premier film, meilleur film d'animation ou meilleur documentaire. Cela peut aider à affiner ses pronostics au fur et à mesure de la soirée. 19:45 - Les films nommés pour le César du meilleur film étranger Chaque année, les César récompensent également le meilleur du cinéma à l'international, comme le font les Oscars et les Golden Globes. Pour cette édition 2022, sont nommés au César du meilleur film étranger Compartiment n°6, Drive My Car, First Cow, Julie (en 12 chapitres), La loi de Téhéran, Madres Paralelas et The Father. 19:14 - Xavier Dolan rendra hommage à Gaspard Ulliel Le réalisateur Xavier Dolan est cité pour le César du meilleur acteur dans un second rôle en 2022. Il a également dirigé Gaspard Ulliel dans le film Juste la fin du monde. Le cinéaste a annoncé sur France Inter qu'il allait rendre hommage à son ami, disparu le 19 janvier dernier des suites d'un tragique accident de ski : "Je pense à lui tout le temps, son départ est inconcevable (...) J'ai besoin de dire personnellement à quel point je l'aimais et pourquoi." 18:51 - Qui sont les snobés des nominations aux César ? Qui dit films nommés, dit également films snobés. Les avis sont partagés quant à ceux qui auraient mérité une nomination aux César cette année. Nombreux sont ceux qui déplorent l'absence de Titane, Palme d'or du dernier Festival de Cannes, dans la catégorie Meilleur film, tout comme l'absence totale de nominations de Kaamelott, qui a pourtant réalisé un véritable carton au box-office. Eiffel, Benedetta, Tout s'est bien passé, Petite maman ou encore Un triomphe et Le Discours sont également absents (ou alors très peu cités) de la liste des nommés. Soulignons également l'absence de Marion Cotillard dans la catégorie César de la meilleure actrice pour Annette, alors que le film est largement cité dans d'autres catégories. 18:21 - Quelles actrices nommées pour le César du meilleur espoir féminin ? Elles représentent l'avenir du cinéma français. Cinq actrices ayant débuté cette année ou ayant déjà une petite carrière derrière elles sont nommées pour le César du meilleur espoir féminin 2022. Il s'agit de Noée Abita pour Slalom, Salomé Dewaels pour Illusions perdues, Agathe Rousselle pour Titane, Anamaria Vartolomei pour L'événement et enfin Lucie Zhang pour Les Olympiades.

On ne connaît pas encore le palmarès complet des César 2022, la soirée n'étant pas encore fini. Vous pouvez toutefois le suivre en direct sur Canal+ et sur notre direct. Ci-dessous, découvrez le palmarès complet des César mis à jour en temps réel :

Meilleur film : à déterminer

: à déterminer Meilleure réalisation : à déterminer

à déterminer Meilleur acteur : à déterminer

à déterminer Meilleure actrice : à déterminer

à déterminer Meilleure actrice dans un second rôle : à déterminer

à déterminer Meilleur acteur dans un second rôle : à déterminer

à déterminer Meilleur espoir féminin : à déterminer

à déterminer Meilleur espoir masculin : à déterminer

à déterminer Meilleur scénario original : à déterminer

à déterminer Meilleure adaptation : à déterminer

à déterminer Meilleurs costumes : à déterminer

à déterminer Meilleurs décors : à déterminer

à déterminer Meilleure photographie : à déterminer

à déterminer Meilleur montage : à déterminer

à déterminer Meilleur son : à déterminer

à déterminer Meilleurs effets visuels : à déterminer

à déterminer Meilleure musique originale : à déterminer

à déterminer Meilleur premier film : à déterminer

à déterminer Meilleur long-métrage d'animation : à déterminer

à déterminer Meilleur court-métrage d'animation : à déterminer

à déterminer Meilleur film étranger : à déterminer

à déterminer Meilleur court-métrage : à déterminer

à déterminer Meilleur documentaire : à déterminer

à déterminer César d'honneur : Cate Blanchett

Si l'on se réfère au nombre de nominations, Illusions perdues fait figure de grand favori avec 15 citations, et pourrait offrir sa première récompense à Benjamin Voisin. Il est suivi par Annette (11 nominations), Aline (10 nominations) et Bac Nord (7 nominations). On peut imaginer Annette remporter plusieurs prix, comme la réalisation, la photographie ou la musique originale de Leos Carax, tandis qu'Aline peut offrir une récompense à Valérie Lemercier. Titane a également des chances de remporter quelques prix, comme la photographie ou la réalisation, même si la dernière palme d'or du Festival de Cannes a été snobé de la catégorie Meilleur film. Cité à 4 reprises, L'événement, film sur l'avortement dans les années 1960, pourrait toutefois créer la surprise puisque le film a déjà remporté le Lion d'Or lors de la dernière Mostra de Venise. Film social sur la crise de l'hôpital et des gilets jaunes, La Fracture pourrait également récolter quelques prix.

L'Académie a dévoilé la liste des nominations pour la 47e cérémonie des César le 26 janvier 2022. Au total, "Illusions perdues" fait figure de grand favori de l'année avec 15 nominations. Il est suivi par "Annette" (11 nominations), "Aline" (10 nominations) et "Bac Nord" (7 nominations). "Titane", palme d'or au dernier Festival de Cannes, n'a récolté "que" quatre nominations, et ne figure pas dans la liste du César du meilleur film. Ci-dessous, découvrez les films en compétition :

César du Meilleur film

Aline

Annette

Bac Nord

L'événement

La Fracture

Illusions perdues

Onoda, 10 000 nuits dans la jungle

César de la meilleure réalisation

Valérie Lemercier pour "Aline"

Leos Carax pour "Annette"

Cédric Jimenez pour "Bac Nord"

Audrey Diwan pour "L'événement"

Xavier Giannoli pour "Illusions perdues"

Arthur Harari pour "Onoda, 10 000 nuits dans la jungle"

Julia Ducournau pour "Titane"

César de la meilleure actrice

Leïla Bekhti, "Les Intranquilles"

Valéria Bruni Tedeschi, "La Fracture"

Virginie Efira, "Benedetta"

Vicky Krieps, "Serre moi fort"

Valérie Lemercier "Aline"

Laure Calamy, "Une femme du monde"

Léa Seydoux, "France"

César du meilleur acteur

Damien Bonnard, "Les Intranquilles"

Adam Driver, "Annette"

Gilles Lellouche, "Bac Nord"

Vincent Macaigne, "Médecin de nuit"

Benoît Magimel, "De son vivant"

Pio Marmaï, "La Fracture"

Pierre Niney, "Boîte noire"

César de la meilleure actrice dans un second rôle

Jeanne Balibar, "Illusions perdues"

Cécile de France, "Illusions perdues"

Aissatou Diallo Sagna, "La Fracture"

Adèle Exarchopoulos, "Mandibules"

Danielle Fichaud, "Aline"

César du meilleur acteur dans un second rôle

François Civil, "Bac Nord"

Xavier Dolan, "Illusions perdues"

Vincent Lacoste, "Illusions perdues"

Karim Leklou, "Bac Nord"

Sylvain Marcel, "Aline"

César du meilleur espoir féminin

Noée Abita, "Slalom"

Salomé Dewaels, "Illusions perdues"

Agathe Rousselle, "Titane"

Anamaria Vartolomei, "L'événement"

Lucie Zhang, "Les olympiades"

César du meilleur espoir masculin

Sandor Funtek, "Suprêmes"

Sami Outalbali, "Une histoire d'amour et de désir"

Timotée Robart, "Les magnétiques"

Makita Samba, "Les Olympiades"

Benjamin Voisin, "Illusions perdues"

César du meilleur scénario original

Aline

Annette

Boîte Noire

La Fracture

Onoda, 10 000 nuits dans la jungle

César de la meilleure adaptation

Les choses humaines

L'événement

Illusions perdues

Les Olympiades

Serre-moi fort

César des meilleurs costumes

Aline

Annette

Délicieux

Eiffel

Illusions perdues

César des meilleurs décors

Aline

Annette

Délicieux

Eiffel

Illusions perdues

César de la meilleure photographie

Annette

Illusions perdues

Les Olympiades

Onoda, 10 000 nuits dans la jungle

Titane

César du meilleur montage

Annette

Bac Nord

Boîte Noire

La Fracture

Illusions perdues

César des meilleurs effets visuels

Aline

Annette

Eiffel

Illusions Perdues

Titane

César du meilleur son

Aline

Annette

Boîte noire

Illusions perdues

Les magnétiques

César de la meilleure musique originale

Annette

Bac Nord

Boîte Noire

Les Olympiades

La Panthère des Neiges

César du meilleur premier film

Gagarine

Les Magnétiques

La Nuée

La Panthère des neiges

Slalom

César du meilleur film d'animation (long-métrage)

Même les souris vont au Paradis

Le Sommet des dieux

La Traversée

César du meilleur court métrage d'animation

Empty Places

Folie Douce, Folie Dure

Le Monde en soi

Précieux

César du meilleur film étranger

"Compartiment n°6

Drive My Car

First Cow

Julie (en 12 chapitres)

La Loi de Téhéran

Madres Paralelas

The Father

César du meilleur court métrage de fiction

L'Âge tendre

Le Départ

Des Gens bien

Les Mauvais garçons

Soldat Noir

César du meilleur court-métrage documentaire

America

Les Antilopes

La Fin des rois

Maalbeek

César du meilleur film documentaire

Animal

Bigger Than Us

Debout les femmes

Indes galantes

La Panthère des neiges

La cérémonie des César du cinéma récompense depuis 1976 le meilleur du septième art français. Des prix sont remis chaque année à Paris par l'Académie des César, aussi appelée Académie des arts et techniques du cinéma. C'est le sculpteur César qui a réalisé le trophée, qui a la forme de compressions d'objets métalliques. Chaque année, entre février et mars, la cérémonie est souvent retransmise en direct et en clair sur la chaîne Canal+. Les amateurs de radio peuvent également suivre la cérémonie sur Europe 1 dès l'édition 2022. Parmi les films les plus primés de l'histoire des César, on compte Le Dernier Métro et Cyrano de Bergerac (dix récompenses chacun), Un prophète (9 récompenses), De battre mon coeur s'est arrêté (8 récompenses). La prochaine édition aura lieu le 25 février 2022.

Les César sont traditionnellement diffusés sur Canal ++, en direct et en clair. Il n'y a donc pas besoin d'être abonné aux offres de Canal+ pour profiter de la soirée. Les amateurs de radio peuvent privilégier Europe 1, partenaire de la cérémonie 2022, pour suivre la remise de prix en direct. Si vous souhaitez regarder la dernière cérémonie des César en replay, sachez qu'elle est disponible dès le lendemain de sa diffusion sur MyCanal, et accessible via ordinateur, tablette ou smartphone.