Golden Globes : découvrez les nominations 2021

GOLDEN GLOBES 2021. Les organisateurs des Golden Globes ont annoncé la liste des films, séries et stars nommés pour la remise de prix, qui se déroulera le 28 février 2021.

[Mis à jour le 3 février 2021 à 15h32] Les nominations des Golden Globes sont attendues chaque année par les observateurs du septième art. Et pour cause : c'est la première cérémonie de remise de prix de l'année, qui permet de déterminer les tendances de vote pour les Oscars 2021. Traditionnellement, les Golden Globes ouvrent le bal des remises de récompense dès le tout début de janvier. Mais en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus qui force la fermeture des cinémas et les reports de sortie, la date des Oscars a été décalé de quelques semaines, et celle des Golden Globes également.

On connaîtra le nom des vainqueurs des Golden Globes 2021 le 28 février prochain. En attendant, les nominations ont été annoncées ce mercredi 3 février 2021. Chadwick Boseman, décédé en août 2020, et Tahar Rami ont tous les deux reçu une citation dans la catégorie meilleur acteur dramatique, tandis que la captation filmée de la comédie musicale Hamilton a été nommée dans plusieurs catégories. Parmi les favoris, on note côté cinéma Nomadland, Les Sept de Chicago et Promising Young Woman, et côté série The Crown, The Undoing ou Ozark. Notons également que pour la première fois, trois réalisatrices ont été citées pour le prix de la Meilleure réalisation, face à deux hommes. Retrouvez ci-dessous l'ensemble des nominations des Golden Globes 2021 avant la remise des prix d'ici quelques semaines.

Nominations pour les prix cinéma

Meilleur film dramatique

"The Father"

"Mank"

"Nomadland"

"Promising Young Woman"

"Les Sept de Chicago"

Meilleur actrice dans un film dramatique

Viola Davis ("Le Blues de Ma Rainey")

Andra Day ("Billie Holliday, une affaire d'état")

Vanessa Kirby ("Pieces of a Woman")

Frances McDormand ("Nomadland")

Carey Mulligan ("Promising Young Woman")

Meilleur acteur dans un film dramatique

Riz Ahmed ("Sound of Metal")

Chadwick Boseman ("Le Blues de Ma Rainey")

Anthony Hopkins ("The Father")

Gary Oldman ("Mank")

Tahar Rahim ("Désigné coupable")

Meilleur film comique ou musical

"Borat 2"

"Hamilton"

"Palm Springs"

"Music"

"The Prom"

Meilleure actrice dans un film comique ou musical

Maria Bakalova ("Borat 2")

Kate Hudson ("Music")

Michelle Pfeiffer ("French Exit")

Rosamund Pike ("I Care a Lot")

Anya Taylor-Joy ("Emma")

Meilleur acteur dans un film comique ou musical

Sacha Baron Cohen ("Borat 2")

James Corden ("The Prom")

Lin-Manuel Miranda ("Hamilton")

Dev Patel ("The Personal History of David Copperfield")

Andy Samberg ("Palm Springs")

Meilleur film d'animation

"Les Croods 2 : Une nouvelle ère" (Universal Pictures)

"En avant" (Walt Disney Pictures)

"Voyage vers la lune" (Netflix)

"Soul" (Walt Disney Pictures)

"Le peuple loup" (Cartoon Saloon)

Meilleur film en langue étrangère

"Drunk"

"La Llorona"

"The Life Ahead"

"Minari"

"Deux"

Meilleure actrice dans un second rôle

Glenn Close ("Hillbilly Elegy")

Olivia Colman ("The Father")

Jodie Foster ("Désigné coupable")

Amanda Seyfried ("Mank")

Helena Zengel ("News of the World")

Meilleur acteur dans un second rôle

Sacha Baron Cohen ("Les Sept de Chicago")

Daniel Kaluuya ("Judas and the Black Messiah")

Jared Leto ("The Little Things")

Bill Murray ("On the Rocks")

Leslie Odom, Jr. ("One Night in Miami")

Meilleur réalisateur

Emerald Fennell, "Promising Young Woman"

David Fincher, "Mank"

Regina King, "One Night in Miami"

Aaron Sorkin, "Les Sept de Chicago"

Chloé Zhao, "Nomadland"

Meilleur scénario pour un film

"Promising Young Woman"

"Mank"

"Les Sept de Chicago"

"The Father"

"Nomadland"

Meilleure bande originale

"The Midnight Sky" – Alexandre Desplat

"Tenet" – Ludwig Göransson

"News of the World" – James Newton Howard

"Mank" – Trent Reznor, Atticus Ross

"Soul" – Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste

Meilleure chanson originale

"Fight for You" tiré de "Judas and the Black Messiah"– H.E.R., Dernst Emile II, Tiara Thomas

"Hear My Voice" tiré de "Les Sept de Chicago" – Daniel Pemberton, Celeste

"Io Si (Seen)" tiré de"The Life Ahead" – Diane Warren, Laura Pausini, Niccolò Agliardi

"Speak Now" tiré de "One Night in Miami" – Leslie Odom Jr, Sam Ashworth

"Tigress & Tweed" tiré de "Billie Holliday, une affaire d'état"

Nominations pour les prix séries

Meilleure série dramatique

"The Crown"

"Lovecraft Country"

"The Mandalorian"

"Ozark"

"Ratched"

Meilleure actrice dans une série dramatique

Olivia Colman ("The Crown")

Jodie Comer ("Killing Eve")

Emma Corrin ("The Crown")

Laura Linney ("Ozark")

Sarah Paulson ("Ratched")

Meilleur acteur dans une série dramatique

Jason Bateman ("Ozark")

Josh O'Connor ("The Crown")

Bob Odenkirk ("Better Call Saul")

Al Pacino ("Hunters")

Matthew Rhys ("Perry Mason")

Meilleure série comique ou musicale

"Emily in Paris"

"The Flight Attendant"

"The Great"

"Schitt's Creek"

"Ted Lasso"

Meilleure actrice dans une série comique ou musicale

Lily Collins ("Emily in Paris")

Kaley Cuoco ("The Flight Attendant")

Elle Fanning ("The Great")

Jane Levy ("Zoey's Extraordinary Playlist")

Catherine O'Hara ("Schitt's Creek")

Meilleur acteur dans une série comique ou musicale

Don Cheadle ("Black Monday")

Nicholas Hoult ("The Great")

Eugene Levy ("Schitt's Creek")

Jason Sudeikis ("Ted Lasso")

Ramy Youssef ("Ramy")

Meilleure mini-série ou meilleur téléfilm

"Normal People"

"Le jeu de la dame"

"Small Axe"

"The Undoing"

"Unorthodox"

Meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm

Cate Blanchett ("Mrs. America")

Daisy Edgar-Jones ("Normal People")

Shira Haas ("Unorthodox")

Nicole Kidman ("The Undoing")

Anya Taylor-Joy ("Le jeu de la dame")

Meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm

Bryan Cranston ("Your Honor")

Jeff Daniels ("The Comey Rule")

Hugh Grant ("The Undoing")

Ethan Hawke ("The Good Lord Bird")

Mark Ruffalo ("I Know This Much Is True")

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série ou un téléfilm

Gillian Anderson ("The Crown")

Helena Bonham Carter ("The Crown")

Julia Garner ("Ozark")

Annie Murphy ("Schitt's Creek")

Cynthia Nixon ("Ratched")

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série ou un téléfilm

John Boyega ("Small Axe")

Brendan Gleeson ("The Comey Rule")

Dan Levy ("Schitt's Creek")

Jim Parsons ("Hollywood")

Donald Sutherland ("The Undoing")

En savoir plus

En raison de la pandémie liée au coronavirus et au report des Oscars, les Golden Globes ont été reporté de quelques semaines en 2021. Au lieu de se dérouler au tout début du mois de janvier, comme c'est traditionnellement le cas, la cérémonie aura lieu dans la nuit du 28 février 2021.

Pour l'heure, on ne connaît pas encore la liste des gagnants des Golden Globes 2021. Pour rappel, l'édition 2020 a designé plusieurs gagnants dans les catégories reines. D'une part 1917, le film en plan séquence sur la Première Guerre Mondiale réalisé par Sam Mendes, a glané le prix du meilleur film dramatique et celui du meilleur réalisateur. Les acteurs Renée Zellweger et Joaquin Phoenix ont remporté les prix d'interprétation dramatique respectivement pour Judy et pour Joker (le long-métrage de Todd Phillips gagne aussi dans la catégorie meilleure bande originale). Côté films comiques et musicaux, c'est Once Upon a Time... in Hollywood qui l'emporte haut la main avec le prix du meilleur film comique ou musical, le prix du scénario et le meilleur second rôle pour Brad Pitt. A noter par ailleurs que la Palme d'Or du dernier Festival de Cannes, Parasite du Coréen Bong Joon-Ho a été sacré meilleur film étranger. Retrouvez ci-dessous le palmarès complet des Golden Globes 2020.

Côté séries, car les Golden Globes ont la particularité de récompenser à la fois le cinéma et la télévision, trois séries télévisées sortent leur épingle du jeu cette année. La série Succession de HBO, remporte deux prix dont celui de la meilleure série dramatique et du meilleur acteur dramatique pour Brian Cox. La série Tchernobyl, toujours produite par HBO, obtient quant à elle les récompenses de la meilleure mini-série et du meilleur acteur dans un second rôle pour Stellan Skarsgard. Enfin, la série Fleabag obtient elle aussi deux prix : celui de la meilleure série comique et celui de la meilleure actrice dans une série comique pour Phoebe Waller-Bridge qui en est également la créatrice.

Meilleur film dramatique

1917

The Irishman

Joker

Marriage Story

Les Deux Papes

Meilleur actrice dans un film dramatique

Cynthia Eriva (Harriet)

Scarlett Johansson (Marriage Story)

Saoirse Ronan (Les Filles du Docteur March)

Charlize Theron (Scandale)

Renée Zellweger (Judy)

Meilleur acteur dans un film dramatique

Christian Bale (Le Mans 66)

Antonio Banderas (Douleur et gloire)

Adam Driver (Marriage Story)

Joaquin Phoenix (Joker)

Jonathan Pryce (Les Deux Papes)

Meilleur film comique ou musical

Jojo Rabbit

A couteaux tirés

Once Upon a Time... in Hollywood

Rocketman

Meilleure actrice dans un film comique ou musical

Ana de Armas (A Couteaux tirés)

Awkwafina (L'Adieu)

Cate Blanchett (Where'd you go, Bernadette)

Beanie Feldstein (Booksmart)

Emma Thompson (Late Night)

Meilleur acteur dans un film comique ou musical

Daniel Craig (A Couteaux tirés)

Roman Griffin Davis (Jojo Rabbit)

Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in... Hollywood)

Taron Egerton (Rocketman)

Eddie Murphy (Dolemite is my name)

Meilleur film d'animation

Meilleur film en langue étrangère

L'Adieu

Les Misérables

Douleur et gloire

Parasite

Portrait de la jeune fille en feu

Meilleure actrice dans un second rôle

Kathy Bates (Richard Jewell)

Annette Bening (The Report)

Laura Dern (Marriage Story)

Jennifer Lopez (Queens)

Margot Robbie (Scandale)

Meilleur acteur dans un second rôle

Tom Hanks (A Beautiful day in the neighborhood)

Anthony Hopkins (Les Deux Papes)

Al Pacino (The Irishman)

Joe Pesci (The Irishman)

Brad Pitt (Once Upon a Time in... Hollywood)

Meilleur réalisateur

Bong Joon-Ho (Parasite)

Sam Mendes (1917)

Todd Phillips (Joker)

Martin Scorsese (The Irishman)

Quentin Tarantino (Once Upon a Time in... Hollywood)

Meilleur scénario pour un film

Marriage Story

Parasite

Les Deux Papes

Once Upon a Time in... Hollywood

The Irishman

Meilleure bande originale

Alexandre Desplat (Les Filles du Docteur March)

Huldur Gudnadottir (Joker)

Randy Newman (Marriage Story)

Thomas Newman (1917)

Daniel Pemberton (Brooklyn Affaires)

Meilleure chanson originale

"Beautiful Ghosts" (Cats)

"I'm Gonna Love Me Again" (Rocketman)

"Dans un autre monde" (La Reine des Neiges 2)

"Spirit" (Le Roi Lion)

Stand Up" (Harriet)

Nominations pour les prix séries

Meilleure série dramatique

Big Little Lies

The Crown

Killing Eve

The Morning Show

Succession

Meilleure actrice dans une série dramatique

Jennifer Aniston (The Morning Show)

Olivia Colman (The Crown)

Jodie Comer (Killing Eve)

Nicole Kidman (Big Little Lies)

Reese Witherspoon (The Morning Show)

Meilleur acteur dans une série dramatique

Brian Cox (Succession)

Kit Harington (Game of Thrones)

Rami Malek (Mr Robot)

Tobias Menzies (The Crown)

Billy Porter (Pose)

Meilleure série comique ou musicale

Barry

Fleabag

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel

The Politician

Meilleure actrice dans une série comique ou musicale

Christina Applegate (Dead to me)

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Kirsten Dunst (On Becoming a God in Central Florida)

Natasha Lyonne (Russian Doll)

Phoebe Waller-Bridge (Fleabag)

Meilleur acteur dans une série comique ou musicale

Michael Douglas (The Kominsky Method)

Bill Hader (Barry)

Ben Platt (The Politician)

Paul Rudd (Living with yourself)

Ramy Youssef (Ramy)

Meilleure mini-série ou meilleur téléfilm

Catch-22

Tchernobyl

Fosse/Verdon

The Loudest Voice

Unbelievable

Meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm

Kaitlyn Dever (Unbelievable)

Joey King (The Act)

Helen Mirren (Catherin The Great)

Merritt Wever (Unbelievable)

Michelle Williams (Fosse/Verdon)

Meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm

Christopher Abbott (Catch-22)

Sacha Baron Cohen (The Spy)

Russell Crowe (The Loudest Voice)

Jared Harris (Tchernobyl)

Sam Rockwell (Fosse/Verdon)

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série ou un téléfilm

Patricia Arquette (The Act)

Helena Bonham Carter (The Crown)

Toni Collette (Unbelievable)

Meryl Streep (Big Little Lies)

Emily Watson (Tchernobyl)

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série ou un téléfilm

Alan Arkin (The Kominsky Method)

Kieran Culkin (Succession)

Andrew Scott (Fleabag)

Stellan Skarsgard (Tchernobyl)

Henry Winkler (Barry)

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Regarder les cérémonies américaines en direct depuis la France est toujours délicat. En effet, le décalage horaire impose de passer une nuit blanche ou d'avoir un planning de sommeil complètement décalé. En ce qui concerne les Golden Globes, la cérémonie était retransmise en direct sur la chaîne à abonnement Canal+. Un dispositif très intéressant pour les plus curieux des cinéphiles et sérievores. Côté Etats-Unis, c'est sur la chaîne NBC qu'était diffusée la cérémonie.