Oscars 2025 : qui sont les gagnants ? Découvrez le palmarès complet

La 97e cérémonie des Oscars a décerné son palmarès à Los Angeles. La Palme d'or "Anora" s'est imposée, coiffant au poteau The Brutalist et Emilia Pérez.

En direct

05:12 - Où voir "Anora" en streaming ? C'est Anora, film de Sean Baker, qui est sorti grand vainqueur de cette 97e cérémonie des Oscars. Si vous êtes passés à côté du phénomène, il va falloir patienter pour voir le film puisqu'il n'est pas encore disponible sur une plateforme de streaming par abonnement. En revanche, vous pouvez déjà le découvrir sur la plupart des plateformes de VOD, à l'achat ou à la location.

04:55 - De quoi parle "Anora", grand gagnant de la soirée ? Palme d'or lors du dernier Festival de Cannes, Anora s'est finalement imposé aux Oscars en remportant cinq récompenses, dont les convoitées Meilleur film, Meilleure actrice et Meilleure réalisation. Ce long-métrage de Sean Baker suit l'histoire d'une jeune travailleuse du sexe qui vit un rêve éveillé lorsqu'un jeune oligarque russe s'éprend d'elle et décide de l'épouser. Mais le conte de fées va finalement tourner au cauchemar pour la jeune femme... On a vu la Palme d'or 2024 avant sa sortie au cinéma, et ce n'est pas du tout ce que vous croyez Anora, film de Sean Baker sacré Palme d'or au Festival de Cannes 2024, sort au cinéma cette semaine. Et c'est à ne pas rater.

04:44 - L'Oscar du Meilleur film est décerné à.. C'est le prix que les spectateurs des Oscars attendaient tous : celui du Meilleur film. Et il y avait du lourd dans cette catégorie, puisque Anora The Brutalist, Un parfait inconnu, Conclave, Dune, deuxième partie, Emilia Pérez, I'm still here, Nickel Boys, The Substance et Wicked prétendaient à la récompense. C'est finalement Anora qui a été sacré Meilleur film, quelques mois seulement après avoir reçu la Palme d'or au Festival de Cannes.

04:38 - Mickey Madison sacrée Meilleure actrice La compétition était très rude pour l'Oscar de la Meilleure actrice. Dans cette catégorie, on retrouvait les performances saluées de Cynthia Erivo dans Wicked, Karla Sofia Gascon dans Emilia Pérez, Mikey Madison dans Anora, Demi Moore dans The Substance et Fernanda Torres dans I'm still here. L'Académie a choisi de décerner la récompense à l'actrice de 25 ans Mikey Madison.

04:30 - L'Oscar de la meilleure réalisation est décernée à.. Quentin Tarantino était invité sur la scène des Oscars pour remettre la statuette très prisée de la Meilleure réalisation. C'est finalement Sean Baker, cinéaste à qui l'on doit la Palme d'or Anora, s'est imposé face ça Brady Corbet (The Brutalist), James Mangold (Un parfait inconnu), Jacques Audiard (Emilia Pérez) et Coralie Fargeat (The Substance).

04:21 - Adrien Brody remporte l'Oscar du Meilleur acteur Dans la catégorie Meilleur acteur, la compétition était extrêmement serrée : Adrien Brody (The Brutalist), Timothée Chalamet (Un parfait inconnu), Colman Domingo (Sing Sing), Ralph Fiennes (Conclave) et Sebastian Stan (The Apprentice) s'affrontaient. C'est finalement le grand favori, Adrien Brody, qui a remporté la fameuse statuette, son deuxième depuis Le pianiste en 2003.

04:10 - Où en est le palmarès ? La 97e cérémonie des Oscars est en cours et devrait s'achever dans moins d'une heure avec la remise de la statuette du Meilleur film. Mais où en est le palmarès ? The Brutalist a pour l'heure deux prix, tout comme Anora et Emilia Pérez. La course est serrée. On fait le point ci-dessous : Meilleure actrice dans un second rôle : Zoe Saldaña pour Emilia Pérez

: Zoe Saldaña pour Emilia Pérez Meilleur acteur dans un second rôle : Kieran Culkin, A real pain

: Kieran Culkin, A real pain Meilleur film étranger : I'm still here (Brésil)

: I'm still here (Brésil) Meilleur scénario adapté : Conclave

: Conclave Meilleur scénario : Anora

: Anora Meilleure photographie : The Brutalist

: The Brutalist Meilleurs effets visuels : Dune : deuxième partie

: Dune : deuxième partie Meilleur son : Dune, deuxième partie

Dune, deuxième partie Meilleur montage : Anora

: Anora Meilleure musique originale : The Brutalist

: The Brutalist Meilleure chanson originale : "El Mal", Emilia Pérez

: "El Mal", Emilia Pérez Meilleurs décors : Wicked

: Wicked Meilleurs costumes : Wicked

Wicked Meilleurs coiffures et maquillages : The Substance

: The Substance Meilleur film d'animation : Flow, le chat qui ne savait pas nager

: Flow, le chat qui ne savait pas nager Meilleur documentaire : No other land

: No other land Meilleur court-métrage documentaire : The only girl in the orchestra

: The only girl in the orchestra Meilleur court-métrage de fiction : I'm not a robot

I'm not a robot Meilleur court-métrage d'animation : In the shadow of the Cypress

03:00 - Vers quelle heure l’Oscar du Meilleur film sera-t-il décerné ? La cérémonie des Oscars dévoile actuellement ses lauréats. Mais la soirée dure traditionnellement entre 3 heures et 3h30e et se termine (sauf exception) par l’annonce de l’Oscar du Meilleur film. Cela a lieu normalement aux alentours de 4 heures du matin heure française, horaire habituelle de fin de la soirée. Sauf retard ou contre-temps.

02:20 - Des nommés, mais aussi de nombreux oublis Les premiers lauréats sont dévoilés. Et si l’on retrouve plusieurs noms en compétition, d’autres ont été snobés. Beaucoup ont pointé du doigt l'absence de Saoirse Ronan (The Outrun) ou Angelina Jolie (Maria) dans la catégorie Meilleure actrice, Margaret Qualley qui ne figure pas dans la liste des Meilleures actrices dans un second rôle (The Substance), tout comme Denzel Washington qui n'est pas nommé pour Gladiator 2. Denis Villeneuve n'est pas non plus cité pour l'Oscar de la Meilleure réalisation pour Dune : deuxième partie. D'autres absences sont soulignées, comme celle de Challengers dans la catégorie Meilleure musique originale.

01:15 - Un changement dans l’organisation de la soirée Les habitués des dernières cérémonies des Oscars remarqueront probablement un changement dans le déroulé de la soirée. Et celui-ci est de l’ordre musical : il était habituellement coutume de laisser les nommés pour l’Oscar de la meilleure chanson originale interpréter leur titre sur la scène du Dolby Theater (avec plus ou moins de régularité suivant les années). Mais en 2024, aucune chanson en lice ne sera interprétée sur scène. A la place, des performances musicales de Cynthia Erivo et Ariana Grande (Wicked), Queen Latifah, Lisa, Doja Cat et Raye sont prévues pour combler.

00:04 - Peu de surprises pour les Oscars d’interprétation ? Si la course est serrée pour l’Oscar du Meilleur film, des favoris se distinguent dans les catégories d’interprétation. Malgré la polémique liée à l’IA, Adrien Brody (The Brutalist) reste le gros challenger dans la catégorie Meilleur acteur, à moins que Timothée Chalamet (Un parfait inconnu) ne lui vole la vedette au dernier moment. Pour la catégorie Meilleure actrice, Demi Moore (The Substance) pourrait l’emporter, même si Fernanda Torres (I’m still here) ou Mickey Madison (Anora) font figures de potentielles rivales. Pour les seconds rôles, Kieran Culkin (A real pain) et Zoe Saldaña (Emilia Pérez) sont les grands favoris.

02/03/25 - 23:06 - Festival de controverses cette année Emilia Pérez n’est pas le seul film à avoir fait polémique cette année. Salué par la critique, The Brutalist a néanmoins été vivement critiqué lorsque le monteur du film a avoué avoir utilisé l’IA afin de corriger l’accent des acteurs Adrian Brody et Felicity Jones lorsqu’ils parlaient hongrois. Dans un communiqué de presse, le réalisateur Brady Corbet a expliqué que l’intelligence artificielle n’avait été utilisée que pour “affiner certaines voyelles et lettres pour plus de précision. L'objectif était de préserver l'authenticité des performances d'Adrien Brody et de Felicity Jones dans une autre langue et non de les remplacer ou de les modifier, et ce dans le plus grand respect du métier”. A voir si cela sera suffisant pour empêcher The Brutalist d’être blacklisté. L’actrice Fernanda Torres (I'm still here) a également été critiquée pour un ancien sketch télévisé dans lequel elle faisait un blackface a été partagé sur les réseaux sociaux. Elle s’est immédiatement excusée, jugeant que “le blackface n’est jamais acceptable”. Tout comme Adrien Brody, qui a vu ressurgir une vieille vidéo lors de la remise de son premier Oscar il y a 20 ans, dans laquelle il embrasse Halle Berry sans son consentement...

02/03/25 - 22:12 - La polémique pourrait coûter la victoire à "Emilia Pérez" Lors de l’annonce des nominations aux Oscars en janvier, le film Emilia Pérez brillait comme le grand favori de la compétition avec 13 nominations. Mais depuis, beaucoup de choses se sont produites. Embourbé dans les polémiques, le long-métrage réalisé par Jacques Audiard ne semble plus pouvoir remporter autant de statuettes qu’espérées. Les tweets de Karla Sofia Gascón exhumés en sont la cause principale : elle a qualifié par le passé l'islam de "foyer d'infection pour l'humanité" ; se moque du mouvement anti-raciste qui a émergé aux Etats-Unis après la mort de George Floyd (un homme afro-américain tué par la police en 2020), qu'elle a décrit comme un "escroc accro à la drogue" ; ou encore critique la diversité aux Oscars (à propos de la cérémonie de 2021 : "Je ne sais pas si j'ai vu un festival afro-coréen, une manifestation de Black Lives Matter, ou une parade du 8 mars"). Si l’actrice s’est depuis défendue d’être raciste dans une interview à CNN, le mal reste fait et sa défense n’a pas convaincu les observateurs de la cérémonie. Le long-métrage fait également controverse outre-Atlantique, notamment sur sa représentation de la culture mexicaine jugée insultante ou la représentation jugée caricaturale des problématiques liées à la transition.

02/03/25 - 21:02 - Pourquoi il est très difficile de déterminer le gagnant cette année La campagne des Oscars 2025 a été douloureuse, et les favoris ont changé au gré des semaines. D’abord, c’est le film Emilia Pérez qui semblait prêt à tout rafler avec 13 nominations. Mais les tweets controversés de son actrice principale Karla Sofia Gascón et les critiques de la communauté LGBT+ et mexicaine contre le long-métrage l’a fait tomber de son piédestal. Depuis, les pronostics changent de semaine en semaine en fonction des autres cérémonies de remise de prix. The Brutalist et Anora vont très certainement tirer leur épingle du jeu... A moins d'une nouvelle surprise.