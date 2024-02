DIRECT. César 2024 : "Nous devons donner l'exemple", le discours bouleversant de Judith Godrèche

La 49e cérémonie des César est diffusée en clair sur Canal+. Judith Godrèche a pris la parole pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles dans le monde du cinéma français. Suivez la soirée en direct.

En direct

21:56 - Raphaël Quenard remporte le César du Meilleur espoir masculin De futurs grands acteurs se cachent dans cette catégorie. Raphaël Quenard a remporté le César du meilleur espoir masculin 2024. Il faisait face à Julien Frison (Le théorème de Marguerite), Paul Kircher (Le règne animal), Samuel Kircher (L'été dernier) et Milo Machado-Graner (Anatomie d'une chute).

21:50 - Ella Rumpf dans "Le théorème de Marguerite" sacrée Meilleure espoir féminin Les César récompensent les acteurs et actrices de demain. Parmi les meilleurs espoirs féminin 2024, on retrouve Céleste Brunnquell pour La fille de son père, Kim Higelin pour Le consentement, Suzanne Jouannet pour La voie royale, Rebecca Marder pour De grandes espérances et Ella Rumpf pour Le théorème de Marguerite. C'est cette dernière, Ella Rumpf, quiremporte le César du meilleur espoir féminin. Elle succède à Nadia Tereszkiewicz, qui avait remporté le prix en 2023 pour Les Amandiers.

21:44 - Linda veut du poulet ! meilleur film d’animation, Eté 96 meilleur court d'animation Cette année, Linda veut du poulet ! a remporté le César du meilleur film d'animation long-métrage, tandis que Eté 96 a remporté le meilleur court d'animation. Dans la première catégorie, on retrouvait aussi Interdit aux chiens et aux italiens et Mars Express. Dans la catégorie du meilleur court d'animation, étaient aussi en compétition Drôles d'oiseaux et La forêt de mademoiselle Tang.

21:38 - "Moi aussi, j'ai peur" : Judith Godrèche livre un discours poignant sur les violences sexuelles Comme attendu, Judith Godrèche est apparue sur la scène des César pour livrer un discours sur les violences sexistes et sexuelles. L'actrice de 51 ans, qui a porté plainte contre Benoît Jacquot et Jacques Doillon pour viols sur mineur, a reçu une standing-ovation à son arrivée. "Beaucoup d'entre vous m'ont vu grandir. Je n'ai rien connu d'autres que le cinéma. Mes bras serrés, c'est vous, toutes les petites filles dans le silence, mon cou, ma nuque penchée c'est vous, tous les enfants dans le silence, mes jambes bancales c'est vous les jeunes hommes qui n'ont pas pu se défendre [...] Moi aussi je suis une foule face à vous, une foule qui vous regarde dans les yeux ce soir". Au bord des larmes, elle déplore le silence de la profession : "Depuis quelques temps je parle, je parle mais je ne vous entends pas, ou à peine. Où êtes-vous ? Que dites-vous ? Un chuchotement, un demi-mot, ce serait déjà ça. Je sais que ça fait peur, perdre des subventions, des rôles, son travail. Moi aussi j'ai peur. Ce serait compliqué d'être blacklistée de tout, ce serait pas drôle." Elle évoque "45 prises avec des mains dégueulasses sur mes seins de 15 ans". "Les films nous regardent autant que nous les regardont. Il est également fait de notre besoin d'humanité. Pourquoi accepter que cet art soit utilisé comme couverture pour trafic de jeunes filles ? [...] Nous devons donner l'exemple nous aussi [...] Cette fois, ça ne se passera pas comme ça." Son discours émouvant a été accueilli par une montagne d'applaudissements.

21:26 - "Chien de la casse" sacré Meilleur premier film aux César Contrairement aux Oscar, les César récompensent chaque année les premières tentatives de cinéma de réalisateurs en devenir. En 2024, Bernadette, Chien de la casse, Le ravissement, Vermines et Vincent doit mourir étaient nommés. C'est finalement Chien de la casse qui remporte le César du meilleur premier film.



21:20 - Le meilleur son récompense Le règne animal Les techniciens du son ont une importance cruciale dans le cinéma, donc logiquement dans les œuvres françaises. Le règne animal a raflé le César 2024 du meilleur son. Il était nommé face à Anatomie d'une chute, Je verrai toujours vos visages, Le procès Goldman et Les trois mousquetaires (partie 1 et 2).

21:15 - "Les trois mousquetaires" remporte le César des meilleurs décors Parmi les cinq films qui étaient opposés autour du César des meilleurs décors, c’est Les trois mousquetaires (partie 1 et 2)qui ont remporté la statuette. Le long-métrage était nommé face à plusieurs longs-métrages : Anatomie d'une chute, Jeanne du Barry, La passion de Dodin Bouffant et Le règne animal.

21:12 - Déjà trois Césars remis La 49e cérémonie des César enchaîne les remises de prix. Depuis le début de la soirée à 20h45, peu d'interruption pour des sketchs et plusieurs prix ont été remis. Ils sont déjà trois films à avoir été récompensés : Le règne animal pour le César des meilleurs costumes, L'amour et les forêts pour le César de la meilleure adaptation et Je verrai toujours vos visages a offert à Adèle Exarchopoulos le César de la meilleure actrice dans un second rôle.

21:10 - Le César des meilleurs costumes est attribué à Le règne animal Dans la catégorie meilleurs costumes, la quasi intégralité des nommés sont des films ayant une forte composante historique : Jeanne du Barry, Mon crime, La passion de Dodin Bouffant, Le règne animal et Les trois mousquetaires (partie 1 et 2). C'est Le règne animal qui a remporté le prix aux César 2024.

21:07 - "L'amour et les forêts" gagne le César de la meilleure adaptation Dans la catégorie meilleure adaptation, concouraient trois films : L'amour et les forêts, Le consentement et L'été dernier. C'est finalement L'amour et les forêts, écrit par Valérie Donzelli et Audrey Diwan et adapté du roman d'Éric Reinhardt, qui s'est imposé aux César 2024. Lors de son discours de remerciement, Valérie Donzelli a estimé que "le cinéma pouvait aussi réparer", en référence au parcours de l'héroïne à la fin de son film.

20:59 - Adèle Exarchopoulos remporte le César de la meilleure actrice dans un second rôle Elles étaient cinq à se disputer le César de la meilleure actrice dans un second rôle, dont quatre pour le même film : Leïla Bekhti, Elodie Bouchez, Adèle Exarchopoulos, Miou Miou pour Je verrai toujours vos visages, Galatea Bellugi pour Chien de la casse. Sans surprise, c'est finalement Adèle Exarchopoulos qui l'emporte. Il s'agit de son deuxième César, puisqu'elle avait déjà remporté le Meilleur espoir féminin, pour La vie d’Adèle en 2014.

20:56 - Valérie Lemercier ouvre la 49e cérémonie des César La présidente des 49e César, Valérie Lemercier, ouvre la cérémonie en chanson et avec humour : "Vous êtes 163 à être nommés ce soir, ce qui veut dire qu'une bonne centaine d'entre vous va repartir bredouille". Entre une vanne sur Rachida Dati et une blague sur les malaises de Pierre Arditi au théâtre, ou encore sur les nominations successives de Pio Marmaï qui ne remporte jamais de récompense, Valérie Lemercier a apporté une bonne dose de légèreté à une soirée qui avait débuté sous tension, dans un contexte où le cinéma français est secoué par des accusations de violences sexistes et sexuelles.

20:46 - Suivez en direct la cérémonie des César Le moment tant attendu des cinéphiles français a débuté. La 49e cérémonie des César a débuté ce vendredi 23 février 2024. Le palmarès sera connu en fin de soirée, aux alentours de minuit. Vous pouvez suivre la remise de prix en direct sur Canal+, en clair pour l'occasion. Retrouvez également tous les temps forts et les moments à retenir sur Linternaute.com.

20:40 - L'Académie des César refuse de mettre en lumière les personnalités "mises en cause" L'Académie des César a annoncé reconduire pour son édition 2024 une mesure prise l'an passée, selon laquelle "les personnes qui seraient mises en cause par la justice pour des faits de violence ne seraient pas mises en lumière lors de la Cérémonie". Pour cette 49e édition, aucune personne faisant l'objet d'une mise en cause judiciaire, notamment pour des faits de violences sexuelles, n'est en lice pour remporter un César.