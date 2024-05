Festival de Cannes 2024 : "chef d'oeuvre" ou "catastrophe"... Le Megalopolis de Coppola divise la critique

09:33 - Le dernier film de Francis Ford Coppola divise la critique

Attendu comme le film événement de cette 77e édition, Megalopolis, dernier film de Francis Ford Coppola, n'a pas reçu l'accueil aussi unanime et enthousiaste auquel on pouvait s'attendre. Beaucoup de critiques se sont dit extrêmement "déçus" (20 minutes) par la proposition du cinéaste qui portait ce projet depuis près de 40 ans. Pour Jérôme Lachasse de BFM TV, "c'est une catastrophe", quand Le Figaro dit "s'endormir debout" devant le film. Le média spécialisé Cinemateaser voit le film comme "déjà ringard. Un film en toc et boursouflé dont les rares fulgurances ne sauvent jamais une entreprise totalement recluse sur elle-même et sans garde-fou". Quelques médias sont toutefois conquis, comme Le Monde qui se montre plus indulgent et décrit le film comme "une fresque débordante, un invraisemblable traité civilisationnel d’urbanisme, d’histoire, de philosophie, de politique, en même temps qu’un feuilleton pulp mené tambour battant". Pour Deadline, il s'agit d'un "chef d'ouvre fou et moderne".