Astérix aux Jeux Olympiques sur TF1 : pourquoi le tournage a été si chaotique ?

Astérix aux Jeux Olympiques est diffusé sur TF1 ce lundi 6 février 2023. Entre tensions sur le plateau de tournage, réécritures express du scénario, retour sur un tournage chaotique.

Diffusé sur TF1 le 6 février 2023, Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques reste tristement célèbre dans la mémoire collective comme l'une des adaptations manquées des irréductibles gaulois. Pensé comme une superproduction française de grande ampleur qui cumule 6,8 millions d'entrées en France, le film ne séduit néanmoins ni la critique, ni le public. Dans une grande enquête, BFM TV s'est plongé dans les coulisses du long-métrage ayant coûté 78 millions d'euros, révélant de nombreuses complications sur le tournage.

Le producteur et réalisateur Thomas Langmann avait pour ambition qu'Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques devienne un véritable succès à l'échelle européenne. La préparation du film est néanmoins compliquée par plusieurs contraintes imposées par l'exercice. Le directeur des effets visuels se rappelle même d'une préparation "dans le désordre et la démesure" auprès de BFM TV. La production rencontrera plusieurs difficultés : le scénario a dû être réécrit à plusieurs reprises pour intégrer les caméos de stars comiques européennes, visant à amener du financement venu de l'étranger. Des scénaristes vont même jeter l'éponge.

En voulant ramener d'immenses stars, Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques a également fait les frais de leurs caprices, comme Alain Delon qui refusait de changer ses répliques, Gérard Depardieu qui ne connaissait pas son texte, ou encore Benoît Poelvoorde dont l'énergie déçoit le producteur. L'ambition de Langmann ne connaît aucune limite, et il se montre particulièrement exigeant avec ses équipes, réclamant notamment à ce que des scènes déjà finalisées soient entièrement retournées. Rapidement, une rivalité entre le producteur et le réalisateur du film, Forestier, émerge en coulisses. A cela, s'ajoute un manque d'organisation du côté de la post-production avec un budget effets spéciaux qui gonfle considérablement, tandis que Pathé exige que le film soit amputé d'une heure pour rendre le film exploitable en salles. Autant de complications qui font que, pour beaucoup, Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques est l'une des adaptations cinématographiques de l'œuvre de Goscinny et Uderzo la moins réussie.