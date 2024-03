""Dune 2" : une suite sortira-t-elle bientôt ? Denis Villeneuve en dit plus, et ça pourrait décevoir les fans"

Alors que les premiers spectateurs ont déjà pu découvrir le second épisode de "Dune" réalisé par Denis Villeneuve au cinéma, peut-on espérer une suite ? Denis Villeneuve s'est exprimé sur le sujet.

La folie Dune a fait un raz-de-marée en France. Pour le jour de sa sortie au cinéma, ce mercredi 28 février, près de 260 811 entrées ont déjà été enregistrées. Les critiques, comme le public, sont totalement conquis par la deuxième partie du blockbuster réalisé par Denis Villeneuve, le long-métrage obtenant les notes de 4,1/5 de la presse et 4,5/5 des spectateurs sur le site Allociné.

Un tel succès peut interroger sur la sortie prochaine d'un troisième volet retraçant le destin de Paul Atréides sur Arrakis. Denis Villeneuve a confirmé qu'il allait travailler sur une suite, qui adapterait Le Messie de Dune de Frank Herbert : "Bien sûr qu'on désire tourner un troisième film", a confirmé le cinéaste au micro du Time.

Les fans seront toutefois certainement déçus d'apprendre que si un troisième épisode de la saga Dune verra bel et bien le jour, celui-ci n'est pas prévu pour tout de suite. Le réalisateur ne "veut pas se précipiter". Selon lui, "le danger à Hollywood, c'est que les gens s'enflamment et qu'ils ne pensent qu'aux dates de sorties, pas à la qualité". Il faudra attendre davantage de précisions, notamment la date de début de la production, avant de connaître la date de sortie de ce Dune 3 au cinéma.

Bientôt une série dérivée

Denis Villeneuve espère en effet faire une pause avant de s'attaquer au Messie de Dune et croule déjà sous les projets : un film sur Cléopâtre, ou une adaptation de Rendez-vous avec Rama qu'il souhaite adapter depuis plusieurs années pourraient entrer en chantier avant Dune 3. Pour l'heure, rien n'a été confirmé.

Mais pas de panique, car on retrouvera l'univers de Dune prochainement sur les écrans. Une série dérivée de l'oeuvre de Frank Herbert centrée sur les Bene Gesserit, intitulée The Prophecy, doit sortir à l'automne 2024 sur la plateforme de streaming Max. Denis Villeneuve n'y sera "que" producteur, tandis que l'on reconnaîtra les comédiens Emily Watson, Indira Varma ou encore Travis Fimmel au casting.

Denis Villeneuve a également confirmé qu'il ne souhaitait pas faire de quatrième épisode centré sur Dune, et que son travail sur l'oeuvre de Frank Herbert s'arrêtera à ce troisième film prévu dans quelques années. "J'ai franchement peur des autres livres parce qu'ils deviennent assez ésotériques et plus difficiles à adapter", a-t-il expliqué au média Inverse. Si jamais Warner Bros compte poursuivre les aventures de ses protagonistes sur Arrakis, le réalisateur a déjà fait savoir qu'il passerait la main à un autre cinéaste.