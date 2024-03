Oppenheimer : pourquoi y a-t-il des scènes en noir et blanc dans le film de Christopher Nolan ?

Le biopic sur le père de la bombe atomique, Oscar du Meilleur film cette année, est enfin diffusé à la télévision et en streaming sur Canal+. Et certains choix esthétiques ont de quoi interroger les spectateurs.

LE film de l'année 2023, qui a non seulement obtenu l'adhésion des critiques mais également été un succès au box-office avant de dominer les cérémonies de récompenses en remportant de nombreux prix, sort enfin à la télévision. Les abonnés de Canal++ peuvent découvrir Oppenheimer au programme TV ce vendredi 22 mars 2024, à partir de 21h11. L'occasion de découvrir la dernière réalisation de Christopher Nolan, lauréate de sept Oscars, qui raconte la vie du créateur de la bombe atomique.

Si vous avez déjà vus le film, ou si vous le découvrez ce vendredi soir, il ne vous échappera pas que le réalisateur d'Inception, Interstellar et The Dark Knight a fait des choix esthétiques radicaux dans Oppenheimer. Certaines scènes sont ainsi en couleurs, quand d'autres sont en noir et blanc. On pourrait penser dans un premier temps que c'est pour séparer deux périodes bien distinctes : avant la création de la bombe atomique (en couleurs) et l'après (en noir et blanc), ce qui pourrait symboliser la manière dont le monde n'a plus été pareil par la suite.

Heureusement, Christopher Nolan a lui-même expliqué ce choix de photographie et celui-ci n'est pas lié à une question de temporalité. Auprès de l'Associated Press, le 4 juin 2023, le cinéaste britannique a expliqué que cette différence de couleurs sert à souligner les différences de point de vue : "J'avais deux timelines. l'une est en couleur, c'est l'expérience subjective vécue par Oppenheimer. C'est le gros du film. Et il y a une timeline en noir et blanc. C'est pour souligner un regard plus objectif de son histoire du point de vue d'autres personnages". Les séquences les plus réalistes et objectives d'un point de vue historique sont donc en noir et blanc, quand les séquences plus subjectives et personnelles le sont en couleur, afin d'immerger le spectateur dans la psyché de J. Robert Oppenheimer.

Par son scénario, sa direction d'acteurs et ses prestations, mais également par ses choix esthétiques (la photographie et la musique notamment), Oppenheimer est devenu le film le plus marquant de l'année 2023. Avec sept Oscars (dont Meilleur film, Meilleure réalisation, Meilleur acteur et Meilleur acteur dans un second rôle), quatre Golden Globes et sept Bafta, ce biopic a dominé les cérémonies de remises de prix. S'il s'est incliné au box-office face à Barbie, ses résultats restent très honorables avec près de 960 millions de dollars récoltés à travers le monde. Si vous ne pouvez pas regarder le film lors de sa diffusion sur Canal+ ce vendredi soir, sachez qu'il est aussi mis en ligne sur la plateforme de streaming MyCanal.