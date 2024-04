Un fait divers qui a défrayé la chronique a inspiré "Stillwater" avec Matt Damon et Camille Cottin

M6 diffuse le film "Stillwater" ce mardi 23 avril 2024. Porté par Matt Damon et Camille Cottin, il s'inspire librement d'un fait divers retentissant aux multiples rebondissements.

Il y a de grandes chances que les téléspectateurs reconnaissent vaguement l'intrigue de Stillwater, diffusé sur M6 ce mardi 23 avril à 21h10. Ce thriller présenté au Festival de Cannes en 2021 suit Bill Baker, un ancien foreur américain, dont la fille est condamnée à neuf ans de prison pour un crime qu'elle affirme ne pas avoir commis. Il se rend alors à Marseille, sur les lieux du drame, pour prouver l'innocence de la jeune femme, aidé par un comédienne rencontrée par hasard.

Réalisé par Tom McCarthy (Spotlight), Stillwater réunit au casting des stars du cinéma, à savoir Matt Damon dans le premier rôle, qui donne la réplique à Abigail Breslin (Little Miss Sunshine) et la française Camille Cottin (Dix pour cent). Pour écrire le scénario de ce film qui s'interroge sur les différences culturelles, il s'inspire très librement d'un véritable fait divers qui avait défrayé la chronique en 2007 : l'affaire Amanda Knox.

A cette époque, l'étudiante américaine de 20 ans, est accusée d'avoir tué sa colocataire, Meredith Kercher, retrouvée morte dans la salle de bain de l'appartement qu'elles partageaient à Pérouse, en Italie. Amanda Knox ne cesse de clamer son innocence, mais elle est tout de même reconnue coupable en premier instance et condamnée à 25 ans de prison. Mais quatre ans plus tard, en 2011, elle est finalement acquittée en appel, faute de preuve suffisantes.

"J'ai beaucoup d'empathie pour Amanda"

En 2015, elle est définitivement été acquittée par la Cour suprême de cassation italienne, reconnaissant "d'importantes défaillances" dans l'enquête. Par la suite, c'est un cambrioleur, Rudy Guede, qui est arrêté et reconnu coupable du meurtre. Il a été condamné à 16 ans de prison, et libéré définitivement le 23 novembre 2021. Il a toutefois laissé entendre à ce moment-là qu'Amanda Knox aurait été impliquée dans le meurtre.

Tom McCarthy n'a pas caché s'être inspiré de l'affaire Amanda Knox pour écrire le scénario de Stillwater. La principale intéressée n'a d'ailleurs pas apprécié le film, ce à quoi le réalisateur a répondu en interview à Variety "avoir énormément d'empathie pour Amanda et ce qu'elle a vécu [...] mais, d'après ce qu'elle en dit, elle n'a pas vu le film. Stillwater est une fiction, et ne raconte pas son expérience personnelle", notamment l'intrigue globale et les personnages "inventés".