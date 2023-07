Rouge, bleu, vert... La couleur des sabres laser dans Star Wars expliquée

Les différentes couleurs des sabres laser de Star Wars ont toutes une signification bien particulière. On fait le point.

L'univers de Star Wars fourmille de détails et de mystères que les fans s'amusent à décortiquer et à interpréter. L'un des plus notables est la couleur des sabres lasers, qui varient sensiblement en fonction des personnages qui les utilisent. Elles ont ainsi une signification propre qui permet de comprendre davantage les symboles de la saga et les protagonistes de la franchise.

Les sabre lasers bleus, qui sont les plus communs chez les Jedi, représentent la loyauté, le courage, la protection. Pas étonnant que des mentors ou héros, comme Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker, Anakin Skywalker ou Rey, en soient porteurs. Les sabre lasers verts sont utilisés par des Jedi Consulaires, particulièrement sensibles à la Force, qui privilégiaient le dialogue et la médiation à la violence. Il représente l'expérience et la maturité, des qualités qui caractérisent notamment Qui-Gon Jinn, Maître Yoda, ou Luke Skywalker.

Les sabre lasers rouges viennent en opposition aux bleus. Ils représentent la haine, la soif de pouvoir et la colère, et plus globalement le côté obscur de la Force dans lequel les antagonistes et les Sith, comme Dark Vador, Kylo Ren ou Dark Maul et Dark Sidious, ont sombré. Le sabre laser violet est plus rare, et pour cause : seul Mace Windu l'utilise. Alors qu'il représente l'équilibre entre le côté lumineux (le sabre bleu) et obscur (le sabre rouge) de la Force, il n'avait aucune signification particulière au moment de sa création : l'acteur Samuel L. Jackson voulait en effet un sabre laser qui se distingue de celui des autres et qui porte sa couleur préféré, le violet.

De nouvelles couleurs et d'autres encore mystérieuses

Les amateurs de jeux vidéos ont pu découvrir les sabres lasers jaunes dans Jedi Power Battles et Knights of the Old Republic. A l'origine, ils ont été créé afin de proposer davantage d'options de personnalisation pour les joueurs. Par la suite, le lore de Star Wars a précisé que ces sabres étaient portés par les Jedi Sentinelles et les gardes du temple Jedi, afin de symboliser l'équilibre entre la sagesse et la force. Au cinéma, le sabre laser jaune apparaît dans The Rise of Skywalker, afin de montrer que Rey débute un nouvel ordre Jedi.

Il existe également des sabres lasers d'autres couleurs, mais beaucoup plus rares dans l'univers étendu de Star Wars. Les sabres lasers blancs, dont le plus notable est brandi par Ahsoka Tano. Celui-ci, représentant la pureté et la neutralité, a été créé afin de symboliser le fait que ce personnage n'appartenait ni aux Jedi ni aux Siths. Le sabre laser noir, dont la signification exacte n'a jamais été développée, est utilisé dans la série The Mandalorian par Tarre Visla. Il existe aussi des sabres lasers orange, dont la signification n'est pas non plus (encore) développée.