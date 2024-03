"Ce métier peu connu rapporte 4000 euros par mois, ne nécessite pas de diplôme et la formation ne dure que 5 semaines"

Certains métiers sont accessibles sans faire de longues études et peuvent rapporter gros. Après une courte formation, il est alors possible de commencer rapidement.

Vous rêvez d'un métier peu commun, bien rémunéré et ne nécessitant pas de longues études ? Le cinéma propose peut-être un métier de rêve pour vous. L'écran géant de la Géode à Paris mesure 1.000 m². Imaginez-vous en train de le nettoyer. Ce travail méconnu est pourtant essentiel pour garantir aux spectateurs une expérience visuelle impeccable. C'est le métier du nettoyeur d'écran de cinéma. Ce professionnel est chargé d'éliminer les résidus, les traces et les tâches des écrans de cinéma. Une tâche qui demande une grande expertise, car un écran IMAX ne se nettoie pas comme votre téléviseur à la maison.

Ce métier nécessite en effet une grande rigueur. L'expert doit s'assurer que l'écran soit dépourvu de résidus de poussière, vérifier qu'aucun dysfonctionnement ou avarie ne touche l'écran, et bien sûr, aucune trace ou tâche ne doit subsister après son passage. Le nettoyeur d'écran de cinéma peut travailler tant dans les salles de cinéma classiques que sur des écrans géants, tels que ceux de la Géode à Paris ou du Futuroscope à Poitiers.

Pour exercer ce métier, il faut être rigoureux. Une bonne condition physique est également requise, car le travail en hauteur est fréquent, en particulier pour les écrans géants. Il faut aussi ne pas craindre le vertige et être prêt à travailler en horaires décalés, notamment de nuit, quand les spectateurs dorment. Aucun diplôme n'est nécessaire pour exercer ce métier. Cependant, pour travailler sur les écrans géants, une formation de cordiste est souvent requise. La formation cordiste CQP niveau 1 dure 175 heures, soit 5 semaines. À l'issue, le stagiaire reçoit un Certificat de Qualification Professionnelle qui lui permet d'entrer dans la profession. De plus, cette formation peut être financée par divers organismes, rendant l'accessibilité plus aisée.

Bien que méconnu, ce métier est l'un des mieux payés dans le secteur de la propreté et du nettoyage. Le salaire peut en effet dépasser 40 000€ par an, soit près de 4000 € par mois, notamment pour ceux qui travaillent sur des écrans géants et la nuit.

Si bien que si vous cherchez un métier unique, bien rémunéré et que l'idée de travailler en hauteur ne vous effraie pas, le métier de nettoyeur d'écran de cinéma pourrait bien être votre vocation. Une formation de quelques semaines suffit pour se lancer dans cette aventure atypique et lucrative.