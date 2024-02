Il a remporté 10 Césars : le film le plus récompensé de l'histoire de la cérémonie est disponible sur Netflix

Succès critique et populaire, ce film a réalisé l'exploit non seulement de remporter dix Césars, mais également d'obtenir les cinq Césars les plus prestigieux. Il est à voir en streaming sur Netflix.

Depuis les années 1980, ce record est inégalé. Alors que la 49e cérémonie des César se déroule vendredi 23 février 2024 en direct de l'Olympia, revenons sur ce film qui a marqué l'histoire en remportant non seulement dix Césars (un record égalé par un seul film), mais qui a en plus gagné les cinq prix les plus prestigieux de la soirée (meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleur acteur et meilleur actrice). Un exploit qui n'a été accompli par aucun autre film depuis.

Réalisé par François Truffaut, Le dernier métro est sorti en 1980. L'intrigue se déroule durant l'Occupation nazie à Paris, en septembre 1942. Le décor est surtout celui d'un théâtre, le théâtre Montmartre, qu'une actrice de renom doit diriger à la place de son mari, un Juif Allemand recherché par la Gestapo. Officiellement, ce dernier s'est réfugié en Amérique, mais il est en réalité caché dans les caves du théâtre, où il écoute les répétitions et donne ses directives à son épouse. Il va toutefois comprendre que son épouse tombe amoureuse du jeune premier de la troupe, qui souhaite s'engager dans la Résistance.

Au casting, ce sont des grands noms du cinéma français que l'on retrouve dans Le dernier métro. Catherine Deneuve (Belle de jour, Les parapluies de Cherbourg) incarne le rôle principal face à Gérard Depardieu (Cyrano de Bergerac), Heinz Bennent, Jean Poiret (La cage aux folles) ou encore Andréa Ferréol (La Grande bouffe). Ce rôle offre à Catherine Deneuve le premier César de sa longue carrière. Elle en remportera un second en 1993 (pour Indochine).

Le film sera un succès critique mais également populaire, puisqu'il a réalisé 3,3 millions d'entrées en France. En 1981, Le dernier métro réalisé une véritable razzia sur les César : il remporte les cinq prix majeurs, mais également cinq autre prix (meilleure musique originale, meilleur décor, meilleure photographie, meilleur son, meilleur montage). Un seul film cumule autant de statuette : il s'agit de Cyrano de Bergerac, qui a également 10 statuettes (mais seulement trois des cinq dits majeurs).

Le dernier métro est un véritable classique du septième art français qu'il est possible de rattraper dès à présent en streaming. Le film est disponible sur Netflix à l'ensemble de ses abonnés, mais également via certains abonnements premium sur MyCanal et Prime Video. Le long-métrage est également visible à l'achat ou à la location en VOD.