Au programme TV : la fin de ce film a secoué des millions de spectateurs à sa sortie

Le dénouement de ce long-métrage enchanteur a bouleversé les spectateurs l'année de sa sortie. C'est le film à ne pas rater à la télévision cette semaine.

Attention, préparez vos mouchoirs. Lors de sa sortie au cinéma, ce film acclamé par la critique a émerveillé les spectateurs avant de les laisser bouleversés et émus dans ses dernières minutes. C'est le long-métrage à ne pas rater à la télévision cette semaine. En 2017, La La Land a créé l'événement à plus d'un titre au cinéma.

La La Land puise donc dans les ressorts des films romantiques musicaux pour mettre en scène la romance entre Mia et Sebastian, qui cherchent à percer à Los Angeles. Grâce à l'alchimie indéniable de Ryan Gosling et Emma Stone (ils ont joué un couple à trois reprises dans leur carrière), le film nous fait croire en une fin heureuse pour leur histoire, qui est malheureusement contrariée par les ambitions de chacun de percer, l'une comme actrice de cinéma, l'autre comme pianiste de jazz. La fin, douce-amère, mélancolique mais superbe (décevante pour d'autres), a ému de nombreux spectateurs dans les salles de cinéma et a fait beaucoup parler d'elle sur Internet.

Réalisé par Damien Chazelle, cette fiction a d'abord fait revivre un genre souvent injustement moqué et considéré comme désuet, alors qu'il a fait les grandes heures d'Hollywood : la comédie musicale. Servi par une excellente bande-originale, La La Land est l'occasion de découvrir les talents de danseur et de chanteurs des deux acteurs principaux, qui ont donné de leur personne pour différentes scènes restées dans les mémoires. Avec La La Land, Damien Chazelle rend également hommage à tout un pan du cinéma, multipliant les références aux classiques de la comédie musicale, que ça soit les classiques de Fred Astaire et Ginger Rogers, mais aussi Les Parapluies de Cherbourg, Chantons sous la pluie, Un Américain à Paris et plein d'autres encore.

Mais La La Land est malheureusement resté dans les mémoires pour un fiasco, celui des Oscars 2017. Le film repartira avec six prix, dont celui de la Meilleure actrice pour Emma Stone et celui de la Meilleure réalisation pour Damien Chazelle, mais une erreur d'enveloppe fait croire, pendant un temps seulement, que le long-métrage a également remporté l'Oscar du Meilleur film. C'est toutefois la mauvaise enveloppe qui avait été remise aux remettants, puisque c'est Moonlight qui est finalement sorti victorieux. Un cafouillage que personne n'a oublié, loin de là !

La La Land est à revoir à la télévision cette semaine. C'est Arte qui diffuse la comédie musicale acclamée de Damien Chazelle ce dimanche 24 mars 2024. Rendez-vous à 21h sur la septième chaîne de la TNT, ou en streaming sur arte.tv.