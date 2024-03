"Comment j'ai fait jusque-là ?" : pour Manu Payet, ce film a une importance particulière

En interview, Manu Payet se confie sur son rapport à un rôle bien précis de sa carrière, qui possède un "message rien que pour lui".

Il y a des films qui regorgent de messages que nous seuls sommes capables de saisir, de comprendre ou encore de s'approprier. Et ce ne seront pas forcément les mêmes pour tous les spectateurs, chacun ayant une sensibilité et un rapport bien différent aux œuvres. En interview auprès de Linternaute, l'acteur Manu Payet a d'ailleurs confié qu'un film de sa carrière avait une place bien particulière et regorgeait de "messages rien que pour [lui]".

Et ce long-métrage, c'est Kung-Fu Panda ! Manu Payet double le personnage de Po depuis le premier volet, sorti dans les salles de cinéma en 2008. L'acteur a incarné ce panda maître du kung-fu destiné à combattre de grands ennemis dans chacun des films de la franchise d'animation, face à Pierre Arditi, Marc Lavoine ou Marie Gillain en version française. Il est d'ailleurs possible de reconnaître sa voix dans le quatrième épisode de la saga, ce dont il n'est pas peu fier puisqu'il voit son travail comme une "mission" pour faire apprécier la VF aux enfants. "Et ma fierté, presque ma loyauté, ma fidélité à ce personnage et à ses aventures, a été récompensée parce que le film est génial", commence l'acteur dans un entretien avec Linternaute. "J'avais un peu peur au fond de moi que quatre, c'était un de trop."

Dans Kung Fu Panda 4, le protagoniste est devenu le grand guerrier dragon et profite de sa vie pleine d'aventures. Mais il doit désormais trouver son digne successeur et l'idée du changement n'est pas du tout à son goût. Lorsqu'on interroge Manu Payet sur son rapport au changement et à la peur qu'elle génère pour lui, l'acteur se reconnait totalement dans Po : "Chaque fois que je double un Kung Fu Panda il y a un message à l'intérieur qui est que pour moi. Parfois j'ai l'impression qu'ils attendent que j'ai besoin de l'entendre pour faire le film. C'est génial !"

Dans ce quatrième épisode de la franchise Kung Fu Panda, c'est d'ailleurs l'idée de transmission et de lâcher-prise qui lui parle particulièrement, lui qui est papa depuis quelques années. "Une fois que tu commences à palper ça et à comprendre de quoi il s'agit, le bien que ça peut faire et de lâcher prise et d'être plus indulgent avec soi-même, tu te demandes : "comment j'ai fait sans ça jusque là ?" Comme quoi, même les adultes peuvent apprendre des films d'animation ! "Après, il y en a qui n'ont pas seulement besoin de les voir, mais qui ont besoin de les faire pour que ça rentre bien dans la tête", s'amuse Manu Payet. Kung Fu Panda 4 est à voir au cinéma à partir du mercredi 27 mars 2024, idéal pour les enfants donc, mais aussi leurs parents !