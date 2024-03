La pluie va gâcher le week-end de Pâques, seuls quelques départements vont échapper au déluge

Le week-end de Pâques s'annonce pluvieux et orageux pour une grande partie de la France. Mais quelques départements devraient échapper à l'hécatombe...

Ce week-end du 30 mars annonce des moments de retrouvailles en famille avec les festivités de Pâques. Mais il est fort probable que la chasse aux œufs ait lieu sous la pluie cette année. La Chaîne météo annonce une météo "perturbée" pour cette semaine du 25 mars avec "plusieurs vagues pluvieuses et des vents assez forts." Le site indique qu'aucune "région n'échappe aux pluies, aux averses et au vent pour cette fin de mois de mars". Côté températures, la Chaîne météo prévoit une certaine douceur à partir de vendredi dans l'ensemble du pays, malgré la ténacité du temps humide.

Pour ce week-end de Pâques La Chaîne météo conseille donc vivement aux vacanciers de s'équiper d'imperméables et de parapluies. Le site prévoit un "temps instable" marqué par "l'influence de la dépression atlantique" en cours cette semaine. Ce samedi 30 mars, les "averses seront encore nombreuses, ponctuellement orageuses jusqu'en Méditerranée", comme l'indique la Chaine météo. Samedi matin, seuls la Bretagne, le département de la Manche et le Grand-Est seront épargnés par la pluie. Une tendance qui, malheureusement pour ces territoires, ne devrait pas durer très longtemps.

Le site prévoit en effet de la pluie à Brest samedi après-midi, ainsi qu'en Champagne-Ardenne avec des orages à Charleville-Mézières. Des averses sont aussi annoncées de l'Ile-de-France jusqu'à l'Occitanie en passant par la région Centre-Val de Loire jusqu'à Lyon. La façade atlantique, de Nantes à Biarritz, devrait éviter les averses, mais avec des orages prévus à La Rochelle. Un temps orageux est aussi attendu à Nice, Marseille et Montélimar.

Seuls rescapés de l'hécatombe : les deux départements de Corse quant à eux devraient éviter la pluie et auront même du soleil ! Les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes maritimes devraient aussi être relativement épargnés. Pour les températures du 30 mars, elles seront au plus bas le matin à 7°C comme à Strasbourg, Rouen, Rennes et Bordeaux et grimperont jusqu'à 21°C à Ajaccio dans l'après-midi. La Chaîne météo prévoit 12°C à Paris, Rouen, Lille et Orléans. 14°C à Rennes, Troyes et Toulouse, et 17°C à Strasbourg, Lyon et Nice.

La météo du samedi 30 mars © Météo France

La journée du dimanche 31 mars sera marquée par du brouillard le matin sur la moitié nord de la France et à Nice. Tous les départements du nord auront alors la chance d'être au sec. La pluie devrait se concentrer dans le centre et le sud du pays. Comme l'indique Météo France, des averses sont attendues de Limoges à Perpignan en passant par Bordeaux et Biarritz jusqu'à Bourg-Saint-Maurice et Nice. Le nord devrait quant à lui être sous les nuages.

Météo du dimanche 31 mars © Météo France

Côté températures, ce dimanche s'annonce plus doux que le samedi. La Chaîne météo prévoit 16°C à Paris, Lille, Dijon et Bordeaux. 15°C à Rouen, Rennes, Orléans et Limoges. Il fera 18°C à Marseille, Toulouse et Montélimar. Le maximum est attendu à Ajaccio avec 20°C.

Pour le lundi de Pâques, le 1er avril, la tendance du week-end se poursuivra. La Chaîne météo indique un temps encore "instable sur quasiment tout le pays". Ce lundi s'annonce plutôt orageux avec des perturbations attendues en Bretagne, à La Rochelle, Limoges et Biarritz jusqu'à Nice et Marseille en passant par Aurillac et Montpellier. Les températures de ce lundi seront comprises entre 13°C comme à Brest et 17°C à Ajaccio, Marseille et Strasbourg.