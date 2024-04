Ce thriller haletant va mettre le feu à sa sortie - c'est le film à ne surtout pas manquer cette semaine

C'est l'immanquable de la semaine dans les salles de cinéma : ce film de guerre nerveux et intense va être une claque pour les spectateurs.

L'année 2024 propose de belles sorties cinéma à ne surtout pas manquer. Cette semaine, il est possible de découvrir un film de guerre et un thriller choc, nerveux et captivant, qui risque de susciter le débat et qui ne va définitivement pas laisser les spectateurs indifférents. C'est le film à voir absolument en salles dans les prochains jours.

Le pitch : dans un futur fictif peut-être pas si lointain, les USA sont fracturées par la sécession de certains de ses états. Alors que le pays est à feu et à sang entre le gouvernement fédéral qui tente maladroitement de reprendre le contrôle et les états qui imposent leur loi, un groupe de journalistes engagés à raconter au plus près les événements part pour un road trip à travers cette Amérique en crise, avec pour objectif de rejoindre Washington où se jouera bientôt l'épilogue de cette guerre.

© Metropolitan Film Export

Réalisé par Alex Garland (Ex Machina, Annihilation), Civil War est une véritable claque. Le long-métrage décrit, pendant moins de deux heures, la violence et les divisions qui gangrènent des Etats-Unis fictifs. Une situation qui peut ne pas sembler si uchronique après l'assaut du Capitole, le 6 janvier 2021. Prouvant une nouvelle fois qu'il maîtrise parfaitement l'art de la tension, le cinéaste n'épargne au spectateur aucune violence, autant dans sa mise en scène spectaculaire et choc que dans le paysage sonore qui peuple le film et marque durablement le public.

Mais ne croyez pas que Civil War soit un commentaire politique sur les Etats-Unis. De cette guerre civile, on ne saura que peu de choses. Et à l'exception de quelques scènes clés, le réalisateur ne semble pas prendre parti. Garland adopte plutôt le point de vue de ses journalistes qui témoignent de la violence qu'ils observent au quotidien, de manière la plus neutre possible. Civil War est donc davantage une réflexion sur le journalisme contemporain, sur le pouvoir de l'image, sur l'importance du rôle des reporters. Le film adopte un point de vue critique sur la manière de faire l'information aujourd'hui, en posant une question qui reste en tête jusqu'à la fin du film : quel est leur rôle, et jusqu'où aller pour raconter le monde ?

Kirsten Dunst survole le casting dans l'interprétation, tout en nuance et subtilité, d'une photojournaliste vétérante en pleine crise existentielle. Face à elle, Cailee Spaeny (Priscilla), une jeune journaliste en herbe, se démarque de plus en plus comme un nouveau visage d'Hollywood à suivre de très près. Civil War est un film à découvrir exclusivement au cinéma le mercredi 17 avril 2024.