Le dessin animé Disney le plus populaire de tous les temps n'est pourtant qu'une suite

C'est le plus gros succès du box office pour un film d'animation des studios Disney. Et pourtant, ce n'est qu'une suite, qui sont régulièrement vivement critiquées par les fans de Mickey.

Difficile de déterminer quel est le meilleur film d'animation des studios Disney. Que ça soit par fibre nostalgique ou avec un regard critique plus objectif, le classement des dessins animés produits par l'entreprise de Walt Disney est sujet de nombreux débats houleux et chacun y va de sa préférence. Mais les chiffres du box-office parlent d'eux-mêmes, et le film d'animation Disney qui a le plus attiré le public en salles est... une suite.

Sorti en 2019, La Reine des Neiges 2 a sans nul doute bénéficié du succès stratosphérique du premier opus sorti six ans plus tôt. Dans cette suite, les spectateurs ont pu retrouver les sœurs Elsa et Anna dans le royaume du Nord, alors qu'Arendelle est attaqué par des esprits élémentaires. Accompagnées de Kristoff, Sven et Olaf, elles cherchent la Forêt enchantée, un lieu mystérieux où se trouverait l'origine de la menace, mais également des pouvoirs d'Elsa.

Le premier épisode de La Reine des Neiges était déjà un immense carton : souvenez-vous de ces années à entendre petits et grands pousser la chansonnettes sur "Libérée, délivrée" jusqu'à l'overdose. Pas étonnant puisque le dessin animé s'est classé à la 16e place des plus gros succès du box-office mondial de tous les temps. Plus étonnant, sa suite a réussi l'exploit de faire mieux, en récoltant plus de 1,45 milliards de dollars à travers le monde.

Pourtant, le premier épisode est probablement davantage resté dans les mémoires que sa suite, même si son succès au box-office est légèrement moins spectaculaire. La Reine des Neiges obtiendra de nombreux prix contrairement à sa suite, et notamment l'Oscar du Meilleur film d'animation et de la Meilleure chanson originale en 2014. L'accueil critique sera également très positif, avec 90% d'avis chaleureux sur Rotten Tomatoes et le succès au rendez-vous.

A l'inverse, La Reine des Neiges 2 a reçu des avis moins unanimes, avec 77% de critiques positives sur Rotten Tomatoes. Plus sombre et plus profond dans ses thématiques, il reste toujours aussi ambitieux visuellement, mais est peut-être moins accessible à un jeune public. Dans le même esprit, les chansons du long-métrage, et notamment "Dans un autre monde", rentrent moins dans la culture populaire que "Libérée, délivrée". Malgré tout, le second film a probablement profité du succès du premier et a même réussi à le dépasser au box-office. De quoi assurer la sortie d'un troisième volet prévu pour 2025.