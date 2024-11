Au programme TV : cette comédie d'action hilarante est à ne surtout pas rater cette semaine

Ce film d'action explosif à l'humour ravageur est diffusé à la télévision cette semaine pour les amateurs de divertissement.

Envie d'un "film pop-corn" dans les prochains jours ? Il y a exactement ce qu'il vous faut au programme TV de cette semaine. Parmi les immanquables à voir en salles, cette comédie d'action, aussi drôle qu'explosive, n'a peut-être pas suscité la curiosité du public lors de sa sortie au cinéma, mais possède indubitablement toutes les qualités pour séduire les téléspectateurs.

Ce film d'action est une lettre d'amour à l'un des métiers de l'ombre du septième art : les cascadeurs et coordinateurs de cascades. Dans le détail, l'intrigue suit l'un d'entre eux, Colt Seavers, qui a tout plaqué, notamment la femme de sa vie, après un accident de tournage qui a failli lui coûter la vie. Mais il trouve un jour l'opportunité de la reconquérir lorsqu'on lui propose de retrouver une star de cinéma portée disparue. Et forcément, rien ne va se dérouler comme prévu.

Réalisé par David Leitch (Bullet Train, Deadpool 2), The Fall Guy est un film fun et déjanté, extrêmement généreux dans ses nombreuses cascades explosives et ses scènes d'action, mais aussi dans ses scènes d'humour. Les amateurs de cinéma y trouveront beaucoup de références et clins d'oeil, quand les autres pourront en prendre plein les yeux, entre les combats et les courses poursuites qui rendent hommage au genre. Le long-métrage tient sa promesse, à savoir offrir un divertissement jouissif et surtout très efficace !

La grande force de ce blockbuster réside surtout dans son casting, et notamment dans le choix de Ryan Gosling dans le rôle-titre, qui prouve une nouvelle fois, après avoir incarné l'inoubliable Ken dans Barbie, son impeccable sens comique. Avec Emily Blunt, ils forment un couple à l'alchimie indéniable. Face à eux, on retrouve également d'autres visages très connus, à savoir Aaron Taylor-Johnson (peut-être le prochain James Bond ?), Hannah Waddingham (Ted Lasso), Stephanie Hsu (Everything, Everywhere all at once) et Winston Duke (Black Panther).

The Fall Guy est un vent de fraicheur dans les salles de cinéma et s'érige ainsi comme le porte-drapeau du métier de cascadeur. Pour Ryan Gosling, "les cascades sont l'une des raisons pour lesquelles le public est tombé amoureux du cinéma d'action au départ", comme il a pu l'expliquer en interview. Ce métier de l'ombre indispensable à de nombreux films en salles est pourtant souvent mésestimé, notamment aux Oscars. La grand-messe du cinéma américain ne leur dédie pas de prix et ne les met que rarement à l'honneur, ce qui a été plusieurs fois décrié.

Si un tel prix existait, The Fall Guy pourrait d'ailleurs le remporter haut la main, le cascadeur Logan Halladay battant le record de tonneaux en voiture effectué dans un film (8,5) auparavant détenu par Casino Royale. Une séquence exaltante à découvrir ce vendredi 22 novembre. C'est à partir de 21h10 que le film est diffusé, sur la chaîne cryptée Canal+.