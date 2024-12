C'est la nouvelle arnaque en vogue : attention à vos courriers envoyés par La Poste

Si la plupart des arnaques visent les données bancaires des Français, une nouvelle escroquerie a été mise au jour.

Les arnaques, il en existe autant qu'il y a d'idées. Et les malfrats, eux, n'en manquent pas d'idées. Cartes ou conseillers bancaires, carte vitale, livraison de colis, suspension d'abonnements, WhatsApp… Les thèmes par lesquels les arnaqueurs tentent de dérober de l'argent à leurs victimes sont nombreux.

Problème : en dépit des alertes et des messages permanents de prévention, beaucoup trop de Français se font encore avoir et perdent de l'argent. Autre difficulté : la capacité d'adaptation et la "créativité" des escrocs semble sans limite. Et ces derniers n'hésitent pas à se lancer là où on ne les attend pas… ou plus. C'est notamment le cas pour la dernière escroquerie mise au jour par les douanes.

© Douanes françaises

Dans la très grande majorité des cas, les arnaques se passent désormais sur le numérique, via des SMS ou des e-mails frauduleux qui renvoient vers des faux sites internet. Mais les méthodes d'antan continuent toujours de fonctionner, même si elles ciblent un service en déclin depuis des années : La Poste.

D'année en année, de moins en moins de Français ont recours à l'entreprise de distribution de courriers. 7 milliards d'objets (lettres et colis confondus) ont été distribués en 2022 contre 9 milliards trois ans auparavant. Une baisse d'activité drastique mais qui continue d'appâter les escrocs. Car pour utiliser un service de La Poste, le bon vieux timbre est indétrônable. Sans sa présence sur l'enveloppe ou le carton, impossible de voir son envoi arriver à destination.

Une pièce précieuse qui a attiré les malfrats. Ces derniers n'hésitent pas à produire des faux timbres. 100 000 ont été saisis par les douanes depuis le début de l'année, partout en France. A en croire les photos des colis, difficile de faire la différence avec un vrai acheté en boutique.

Problème, quiconque achète ces faux timbres, même sans le savoir, s'expose à de lourdes sanctions. Une amende correspondante à la vraie valeur des timbres achetés est appliquée et une peine de prison peut même être prononcée. C'est ce dont avait écopé un chef d'entreprise en 2020 après avoir acheté de faux timbres sur un site internet.

Pour ne pas se faire avoir, il faut acheter uniquement sur le site de La Poste, seul organisme habilité à vendre des timbres en France. Ou se déplacer dans un bureau, c'est encore et toujours le moyen le plus sécurisé.