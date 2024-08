Cette série Netflix inspirée d'un classique de la littérature a changé beaucoup de choses à l'histoire d'origine

Cette série disponible sur Netflix adapte un classique de la littérature. Et même si elle opère de nombreux changements par rapport aux livres, elle reste excellente.

La littérature est une source inépuisable pour les producteurs de films et séries, qui s'en servent souvent pour créer de nouveaux programmes. Cette saga de romans a d'ailleurs eu droit à plusieurs adaptations, dont la plus récente est disponible sur Netflix. Et si elle prend de nombreuses libertés avec l'oeuvre originale, elle n'en reste pas moins un très bon cru de la plateforme de streaming.

Publié en 1908, Anne... la maison aux pignons verts, aussi connu sous le nom de Anne de Green Gables, est le premier roman de l'autrice canadienne Lucy Maud Montgomery. Rapidement, il devient un immense classique de la littérature jeunesse à l'international, ayant été traduit en plus de 36 langues et vendu à plus de 50 millions d'exemplaires. Sur Netflix, ce récit a pris le nom de Anne with an E.

© Caitlin Cronenberg/Netflix

L'intrigue se déroule dans la seconde moitié du XIXe siècle et suit les aventures rocambolesques d'Anne Shirley, une orpheline canadienne de onze ans. Elle est envoyée par erreur chez les Cuthbert, un frère et une sœur tous deux âgés, vivants sur l'Île-du-Prince-Edouard, alors qu'ils avaient demandé un jeune garçon pour travailler dans leur ferme. Mais l'imagination sans limite de la jeune Anne va les émouvoir et les convaincre à l'élever comme leur enfant.

Si vous avez lu les livres, vous comprendrez que la série Netflix prend exactement le même point de départ que l'intrigue de Lucy Maud Montgomery. Et plusieurs aventures vécues par Anne dans les romans sont également transposées à l'écran. Mais la série est bien plus grave que le livre (qui reste relativement léger, malgré des événements parfois dramatiques) et s'écarte de l'oeuvre originale pour aborder des problématiques plus modernes, comme le féminisme, le harcèlement, le racisme, le traitement de la communauté indienne au Canada, l'homosexualité, la mort et le deuil.

Certains personnages sont également inventés, quand d'autres sont davantage explorés, comme Gilbert, Diana ou Matthew. Les deux œuvres peuvent donc se prendre de manière distincte, mais sans que l'une ne vienne entacher le plaisir de découvrir l'autre. Anne with an E, portée par Amybeth McNulty (Stranger Things), Lucas Jade Zumann, Geraldine James ou R.H. Thompson, est à voir sur Netflix. Et les romans ont été re-publiés récemment dans leur intégralité par la maison d'édition Toussaint Louverture.