C'est l'une des séries les plus populaires de tous les temps sur Netflix, et vous l'avez peut-être oubliée

Alors qu'elle règne toujours dans le top 10 de tous les temps, vous avez peut-être oublié cette série Netflix qui avait fait un véritable carton.

Depuis la création de Netflix, certaines séries originales se sont imposées comme des incontournables pour de nombreux abonnés. Certaines, comme Arcane ou Stranger Things pour leurs qualités narratives ou visuelles indéniables, d'autres parce qu'elles ont connu parfois un succès immédiat. Et si ces gros succès peuvent être tout à fait qualitatifs, ils se noient parfois dans l'amas de nouvelles productions que mettent en ligne les plateformes de streaming chaque semaine.

Sortie en octobre 2020, cette série dramatique continue de trôner à la cinquième place des séries anglophones les plus regardées de tous les temps sur Netflix. Au total, elle a cumulé 112,8 millions de vues, devançant les deux dernières saisons des Bridgerton, mais également la saison 3 de Stranger Things. Cette série, c'est Le Jeu de la dame.

© PHIL BRAY/NETFLIX © 2020

Cette mini-série américaine en seulement sept épisodes a conquis les abonnés de Netflix en adaptant à l'écran le roman de Walter Tevis publié en 1983. Dans Le jeu de la dame, on suit l'histoire d'Elisabeth Harmon, une prodige des échecs orpheline, qui aspire à devenir la meilleure joueuse d'échecs du monde tout en affrontant ses démons, mais aussi ses dépendances aux drogues et aux médicaments.

En plus d'une reconstitution historique captivante (l'intrigue se déroule des années 1950 à 1960) et d'une tension particulièrement saisissante lors des tournois d'échecs, Le jeu de la dame est servie par une distribution de haut vol. Au casting, on retrouve Anya Taylor-Joy dans le premier rôle. Rappelons que l'actrice de 28 ans a déjà une belle carrière à son actif, puisqu'elle a déjà joué dans Furiosa, Split, Peaky Blinders ou encore Emma.

Dans la série, elle retrouve Harry Melling (Harry Potter), Jacob Fortune-Lloyd (Les Trois Mousquetaires) ou encore Thomas Brodie-Sangster (Game of Thrones, Le Labyrinthe). Si vous avez raté le phénomène à sa sortie, les sept épisodes du Jeu de la dame sont disponibles sur Netflix.