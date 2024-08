Cette série de super-héros de 6 heures seulement va être n°1 sur Netflix cet été

A voir en seulement six heures, la nouvelle saison de cette série promet d'être l'un des temps forts de l'été sur Netflix.

Qu'est-ce qu'on peut regarder à l'été 2024 sur Netflix ? Si certains préfèrent profiter des vacances pour passer du temps en famille, à la plage ou à la nature, d'autres peuvent vouloir échapper aux températures estivales en binge-watchant les dernières séries du moment. Cela tombe bien, puisque la plateforme de streaming au N rouge propose bientôt la nouvelle saison d'une série de super-héros qui a connu son heure de gloire sur la plateforme de streaming.

Composée de seulement 6 épisodes, la saison 4 sera également la dernière et pourra se binge-watcher très rapidement, puisque chaque épisode dure une heure environ. Umbrella Academy est l'adaptation d'une série de comics de Gerard Way et Gabriel Ba. Elle se concentre sur une famille dysfonctionnelle de super-héros, chacun ou presque possédant des pouvoirs et ayant été élevé sous l'égide de la "Umbrella Academy" pour sauver le monde. Mais les drames et les tensions familiales les ont séparés et le groupe a été dissous. Nos héros se réunissent 17 ans plus tard, à la mort de leur père adoptif. Ils apprennent alors qu'ils ont 8 jours seulement pour empêcher une apocalypse de détruire le monde. Rien que ça.

© Christos Kalohoridis/Netflix © 2024

Et si la saison précédente a été moins bien reçue que les précédentes, il y a fort à parier que cette saison 4 intégrera le top de Netflix : d'abord, parce qu'Umbrella Academy a connu son heure de gloire, ayant été vue par plus de 45 millions d'abonnés au premier mois de sa sortie le 16 avril 2019, selon Netflix. Ensuite, parce qu'il s'agit de la conclusion de la série, qui s'achèvera à l'issue de cette saison 4. Les fans seront certainement au rendez-vous pour découvrir le sort réservé aux Hargreeves.

La dernière saison de Umbrella Academy est mise en ligne sur Netflix ce jeudi 8 août, à partir de 9h01. Les épisodes seront disponible dans l'intégralité à cette date, idéal pour découvrir la conclusion des aventures de la famille Hargreeves. En attendant, les trois saisons précédentes, qui se regardent chacune en 10 heures en moyenne, sont également disponibles en intégralité sur la plateforme de streaming, à condition évidemment d'avoir un abonnement.