Au programme TV : Alain Delon et Jean-Paul Belmondo se sont brouillés à cause de ce film, c'est allé jusqu'au procès

Il est possible de voir à la télévision cette semaine un grand film de gangsters français, qui a donné lieu à une brouille mémorable entre deux de nos plus grandes stars.

Envie de se faire une soirée cinéma depuis chez soi cette semaine ? Il est possible de voir à la télévision un classique du cinéma français, qui met en scène deux stars incontournables du septième art hexagonal : Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. Et si les deux acteurs ont longtemps été amis, ce long-métrage franco-italien a également cristallisé des tensions entre les comédiens, au point d'aller jusqu'au procès...

Lorsque Borsalino est sorti en 1970, Belmondo et Delon étaient déjà au sommet de leur carrière : le premier s'était illustré dans A bout de souffle, Un singe en hiver, L'homme de Rio ou Pierrot le fou, le second avait charmé le public dans Plein Soleil, Le Guépard, Le Samouraï ou encore La Piscine. L'idée de réunir le duo à l'écran n'est pas nouveau, puisque les deux acteurs ont partagé une scène brève dans Paris brûle-t-il. C'est d'ailleurs la réunion des deux acteurs qui a permis le lancement de la production de Borsalino, après que les deux acteurs eurent accepté le scénario.

© NANA PRODUCTIONS/SIPA (publiée le 24/07/2024)

En réunissant des stars de cette ampleur à l'écran dans le rôle de deux gangsters qui tentent de devenir des maîtres de la pègre marseillaise, Borsalino est un succès et fait plus de 4 millions d'entrées en France. Oui, mais... En coulisse, Delon et Belmondo se brouillent : dans leurs contrats respectifs, il était inscrit que leurs noms ne devaient apparaître qu'une seule fois sur l'affiche. Or, celui d'Alain Delon, également producteur, y est inscrit deux fois.

Belmondo, qui s'est dit dans ses mémoires "fâché qu'il n'ait pas respecté [leur] pacte d'égalité" décide alors de poursuivre son collègue devant les tribunaux, et gagne son procès en 1972. Belmondo racontera dans Mille vies valent mieux qu'une qu'il s'agissait "d'une menue brouille que les médias ont monté en épingle. Nous n'avons pas été fâchés longtemps et nous étions ravis 27 ans plus tard que Patrice Leconte nous réunisse" dans 1 chance sur 2 en 1998. Lorsque "Bebel" est décédé le 6 septembre 2021, Delon s'est dit "fracassé" auprès de Europe 1, précisant qu'il perdait "un ami".

Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez (re)voir Borsalino à la télévision cette semaine. Le long-métrage est diffusé ce dimanche 28 juillet. Il suffit de mettre W9, à partir de 21h10, pour plonger dans ce film de Jacques Deray avec Jean-Paul Belmondo et Alain Delon, mais aussi Michel Bouquet.