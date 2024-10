"Je pense avoir fait un peu le tour" : cet acteur historique d'Emily in Paris n'est plus vraiment emballé par la série

Présent depuis la première saison de la série à succès de Netflix, cet acteur émet des doutes sur son avenir dans le programme et fait des confidences très sincères.

Alors que l'exercice de la promotion est de plus en plus policé, il est rare d'entendre des comédiens émettre publiquement des doutes sur les programmes pour lesquels il travaillent. A ce titre, les récentes prises de paroles de Lucas Bravo font figure d'exception. Interprète de Gabriel, intérêt romantique principal d'Emily in Paris depuis la saison 1, l'acteur français n'hésite pas à partager son avis sur la direction que prend son personnage dans la série... Au point d'émettre des doutes sur un potentiel retour.

En interview avec TV Mag - Le Figaro pour la promotion du film Libre de Mélanie Laurent, dans lequel il incarne le braqueur gentleman Bruno Sulak, Lucas Bravo a fait part de ses réserves quant aux dernières actions de Gabriel dans la série Netflix : "J'aimerais qu'il retrouve un peu de panache", note le fils du footballeur Daniel Bravo, estimant que l'écriture de la saison 4 était "un peu archaïque".

"Tout est basé sur le manque de communication... Aujourd'hui, la nouvelle génération verbalise, se confronte, ça ne marche plus ce côté on se croise et on ne s'est pas compris. Les gens voient venir ce mécanisme à des kilomètres… Et je n'ai pas envie de faire partie d'un rouage qui tend à ne pas considérer l'intelligence des spectateurs."

Après un tel discours, Lucas Bravo reviendra-t-il séduire Emily dans la prochaine saison, actuellement en préparation ? "Ça va dépendre du scénario car je pense avoir un peu fait le tour", affirme l'acteur auprès de nos confrères. "Je n'ai pas vraiment de liberté et, comme on commence à m'en donner ailleurs, j'y prends goût. La vie est courte. Le tournage de cette série dure tout de même cinq mois. Est-ce que j'ai envie de les sacrifier à raconter quelque chose qui ne me stimule pas ?"

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que l'acteur se montre si candide en interview, avouant récemment auprès de SheKnows qu'il ne "comprenait plus" son personnage dans la seconde partie de la saison 4. "Mais on verra bien. Je suis le plan de Darren [Star, le showrunner]". L'avenir de Gabriel dans Emily in Paris est donc en suspens. Ce qui est certain, c'est que la série reviendra prochainement pour une saison 5, même si la date de sortie sur Netflix n'est pas encore connue. Avec ou sans Lucas Bravo, cela reste encore à voir.