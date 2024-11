C'est l'une des meilleures séries de science-fiction du moment, elle revient enfin pour une saison 2

L'événement streaming de la semaine, c'est sans conteste le retour de cette série de science-fiction apocalyptique, acclamée par la presse et les téléspectateurs.

Chaque semaine, les plateformes de streaming doivent rivaliser les unes après les autres pour attirer l'attention des spectateurs. Ceux qui sont amateurs de programmes de science-fiction et post-apocalyptiques seront servis cette semaine : il est possible de découvrir l'une des séries du genre les plus acclamées du moment. Sa première saison avait séduit le public à sa sortie, elle revient cette semaine pour une suite.

Diffusée depuis le 5 mai 2023, cette série adapte un roman écrit par l'auteur américain Hugh Howey, publié en 2012. Elle se déroule dans un futur dystopique, et se concentre sur la vie de 10 000 personnes qui vivent dans un silo géant de 144 étages sous terre. Leur société est réglementée par un pacte, censé protéger les habitants... à moins que ça ne soit pas vraiment le cas ? Silo est une série écrite par Graham Yost et réalisée par Morten Tyldum, cinéaste à l'oeuvre sur Imitation Game.

© Apple TV+

Au casting, la première saison réunissait des visages très connus du grand public, à commencer par Rebecca Ferguson (Mission : Impossible, Dune...) qui tient le premier rôle face au rappeur Common, Tim Robbins (Les évadés, Mystic River), David Oyelowo (Selma), Rashida Jones (Parks and Recreation, The Office), ou encore Iain Glen (Game of thrones).

Lors de la diffusion de sa première saison, la révolte du silo a été acclamée par la critique et par le public. La série décroche ainsi la note de 75/100 sur Metacritic, 94% en note presse sur Rotten Tomatoes et la note de 4,2/5 de la part des spectateurs d'Allociné. Du côté de la presse française également, la qualité de Silo a été saluée, Le Figaro Magazine saluant "un huis clos étouffant et prenant", quand Le Parisien estime que la fabrication de l'univers est réussie, tout comme l'écriture "qui ménage un suspense à la limite du soutenable", quand la prestation de Rebecca Ferguson est unanimement saluée.

La saison 2 de Silo est mise en ligne cette semaine : c'est à partir du 15 novembre qu'il sera possible de retrouver les nouveaux épisodes, et ce, jusqu'au 17 janvier 2025, à un rythme hebdomadaire. Pour la visionner, et retrouver également la première saison, c'est sur Apple TV+ qu'il faut se rendre. La plateforme du géant à la pomme, disponible sur abonnement, est également accessible si vous possédez un compte Canal+.