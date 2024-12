La série Harry Potter a peut-être trouvé son Severus Rogue, mais l'acteur choisi ne fait pas l'unanimité

HBO aurait approché un acteur pour incarner le célèbre professeur de potions dans la série Harry Potter. Mais sur les réseaux sociaux, les fans estiment qu'on ne peut pas succéder comme ça à Alan Rickman.

Quels acteurs joueront dans la prochaine série Harry Potter ? Les fans qui continuent de soutenir le projet malgré les sorties jugées transphobes de J.K. Rowling se posent activement la question. La tâche n'est pas facile, puisque la saga cinématographique a moins de 20 ans et que l'interprétation d'acteurs comme Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint ou Maggie Smith restent encore vivaces dans les mémoires.

Le processus avance en tout cas, selon des informations du Hollywood Reporter. Le magazine spécialisé américain assure qu'HBO aurait approché Paapa Essiedu pour incarner un personnage adoré des fans : l'énigmatique professeur de potions Severus Rogue. L'acteur de 34 ans est une figure montante du cinéma britannique. Il avait fait parler de lui dans la série I May Destroy You, dans Gangs of London, mais aussi The Lazarus Project ou plus récemment dans The Outrun.

Le Hollywood Reporter précise que Paapa Essiedu se serait vu offrir le rôle, même s'il n'est pas encore sûr que les négociations aient débuté, ou que l'acteur britannique aurait accepté. Si c'est le cas, il deviendrait le premier acteur officiellement casté dans la série, qui veut mettre la diversité à l'honneur, en opposition à la saga cinématographique. Mark Rylance (Le pont des espions), approché pour être Dumbledore, pourrait aussi "bientôt" signer.

Severus Rogue est un personnage adoré de certains fans. Sans surprise, l'annonce a suscité plusieurs commentaires de la part des adorateurs de la franchise sur les réseaux sociaux. Certains imaginaient un comédien "plus fidèle" à la description physique donnée par le livre. Le nom d'Adam Driver, "qui a l'apparence, la voix et le talent d'acteur pour rendre justice au personnage" selon certains, est régulièrement cité.

La plupart juge que personne ne peut arriver à la cheville de l'acteur original (même si, comme le rappellent des internautes, il "était 25 ans trop vieux par rapport au personnage si on se fie à la description du livre") : "Il n'y a qu'un Rogue qui existe, et ce sera toujours Alan Rickman pour moi", peut-on lire sur le réseau social X. "Je doute sérieusement qu'il soit meilleur qu'Alan Rickman", estime un autre internaute. "Peu importe qui vous choisissez pour ce rôle, le jeu de Rickman est désormais indissociable du personnage et ça sera très difficile de le surpasser."

Ce qui est certain, c'est qu'aucun acteur choisi pour cette nouvelle interprétation du livre ne fera jamais l'unanimité auprès des fans d'Harry Potter. Le projet en lui-même divise dès le départ, entre ceux qui sont impatients de découvrir chaque livre adapté en une saison de série, et ceux qui estiment qu'il n'y avait pas besoin de proposer une nouvelle version après le succès des films, ou encore ceux qui boycottent tous les projets auxquels J.K. Rowling est rattachée en raison de ses sorties transphobes. Quel que soit l'avis des fans, la série HBO est prévue pour une sortie en 2026 au plus tôt, voire en 2027.