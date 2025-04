Dans le Top 10 de Netflix : voici les 3 séries qui valent la peine d'être regardées cette semaine

Quelles séries regarder en ce moment sur Netflix ? On vous en a sélectionné 3 qui figurent dans le classement hebdomadaire en France.

Vous ne savez pas quelle série regarder ce soir et vous en avez assez de scroller indéfiniment sur les plateformes de streaming ? Vous pouvez chercher des programmes qui plaisent aux autres abonnés. Et si vous avez un compte Netflix, la plateforme propose son fameux "Top 10 des séries". Mais même en se concentrant sur 10 programmes, il peut être difficile de se décider. Linternaute réduit la liste à trois séries télévisées qui figurent dans le top cette semaine pour vous aider. Pour effectuer cette sélection, nous nous sommes concentrés sur les séries qui figurent dans la liste hebdomadaire de Netflix (moins volatile que le top quotidien), en France, du 26 mars au 2 avril 2025, accessible ici. Ce classement est renouvelé chaque mercredi.

1. Un documentaire glaçant sur l'affaire Cantat

Netflix a mis en ligne la semaine dernière une série documentaire qui revient sur un féminicide qui a fait beaucoup parler de lui : l'assassinat de Marie Trintignant par le chanteur de Noir Désir, Bertrand Cantat, en 2003. De rockstar à tueur : le cas Cantat revient en trois épisodes glaçants sur les décès de Marie Trintignant (sous les coups du chanteur en 2003) et de son ex-femme Krisztina Rády (retrouvée pendue en 2010), le traitement médiatique de cette affaire de violences conjugales, et la manière dont elle a divisé la société française.

© ©M6

2. Une série légère à la Bridgerton

Vous préférez davantage de légèreté ? La plateforme de streaming a mis en ligne une romance espagnole pour les fans des Bridgerton. De parfaites demoiselles plonge le spectateur dans le Madrid de la fin du XIXe siècle, alors qu'une dame de compagnie est réputée comme la meilleure marieuse du pays. Mais ses principes intransigeants et sa droiture morale sont mis à mal lorsqu'on lui confie trois sœurs et qu'elle rencontre leur frère. Les amateurs de comédies romantiques et de séries d'époque dans la veine de La chronique des Bridgerton se laisseront séduire par les 8 épisodes.

3. Une série policière adaptée d'Harlan Coben

Si vous préférez mener l'enquête, vous pouvez lancer la nouvelle adaptation d'Harlan Coben mise en ligne par la plateforme de streaming. Faute de preuve est un roman du maître du thriller paru en 2010, adapté par l'Argentine en série. Il suit une journaliste qui traque des pédophiles et les démasque en direct dans son émission. Elle est persuadée qu'un certain Mercer est lié à la disparition d'une jeune fille de 16 ans. Les abonnés de Netflix adeptes de polars haletants peuvent mener l'enquête au cours des six épisodes mis en ligne sur la plateforme de streaming.

Et si vous n'avez pas trouvé votre bonheur, d'autres programmes qui figurent dans la liste et que l'on vous a déjà recommandés ces dernières semaines sont également visibles sur Netflix, comme le phénomène Adolescence, le western 1883 ou la série policière comique La résidence.